Chargeur sans fil Qi : comment savoir si mon téléphone peut charger sans fil ?

Wireless Power Consortium est la multinationale qui a mis sur pied le standard QI. C’est une technologie dont sont dotés actuellement quelques Smartphones. Encore appelée recharge à induction, celle-ci rend ces appareils compatibles avec un chargeur à induction. Voici les indices qui vous feront savoir si votre téléphone peut être rechargé sans fil avec le Qi !

Recharger sans fil son Smartphone

De nombreux utilisateurs de Smartphones ont préféré se simplifier le quotidien en optant pour la recherche par induction, c’est-à-dire les chargeurs sans fil.

En effet, il n’est pas toujours très commode de traîner avec le chargeur de son téléphone ou de devoir démêler le cordon de ce dernier au moment de recharger son appareil.

La recharge sans fil est en train de gagner en popularité, et plusieurs marques de téléphone en font déjà usage. De Samsung aux iPhone en passant par Nokia, HTC et LG, vous ne manquerez certainement pas de dénicher le modèle dont vous avez besoin.

Le processus pour activer le mode chargement sans fil est très simple. Il vous suffira de déposer votre Smartphone compatible Qi sur le chargeur certifié Qi. La plupart du temps, un message apparaît pour vous indiquer que la charge sans fil est désormais activée.

Pour être plus précis, connectez le chargeur Qi à n’importe quelle source d’alimentation. Posez maintenant le socle de charge à l’endroit recommandé par votre fabricant de téléphone ou sur une surface plane. Placez enfin l’appareil Qi sur le socle de charge. L’écran du téléphone doit quant à lui être placé vers le haut et le téléphone lui-même, dans l’axe des différentes bobines du socle.

Pour être certain que votre téléphone est certifié Qi, assurez-vous de l’acquérir directement sur le site Web du fabricant. Rassurez-vous d’avoir bel et bien sélectionné un modèle à induction et faites en sorte qu’il n’existe pas un intermédiaire entre la maison mère et vous.

Une fois que vous entrez en possession de votre bien, la présence du logo Qi sur le Smartphone doit vous interpeller. Procédez à une réclamation si vous remarquez son absence ou mieux, vérifiez d’abord au niveau du manuel d’utilisation.

Il existe également sur Internet une liste de tous les téléphones avec la technologie Qi. Elle est non exhaustive et est régulièrement mise à jour.

Avantages recharge sans fil Qi ?

La praticité et la facilité d’utilisation sont les principaux atouts de la recharge sans fil. Celle-ci est d’ailleurs considérée comme la technologie du futur : elle a donc de beaux jours devant elle.

Avec la recharge sans fil, il n’est alors plus question de prises à connecter et de câbles. Par conséquent, vous pourrez recharger votre téléphone à tout moment et n’importe où.

Avec la recharge sans fil, vous économisez également en énergie et vous participez à la réduction des rayonnements électromagnétiques.

N’oublions pas le côté décoratif du chargeur à induction. La plupart des designs de ces dispositifs sont élégants et peuvent être facilement intégrés à tous les types de décoration.

Inconvénients recharge sans fil Qi ?

Il est vrai que la recharge sans fil possède des avantages intéressants, mais il y a aussi quelques inconvénients à en faire usage. Avec une telle technologie, vous ne devrez pas être pressé de voir votre téléphone se recharger. En effet, celle-ci est beaucoup plus lente que la recharge avec fil.

Précisons aussi qu’avec la recharge sans fil, vous avez l’obligation de placer votre téléphone dans une position bien précise et à un endroit bien spécifique. Il n’est alors pas conseillé de le mettre en charge à la hâte, comme on pourrait le faire pour une recharge filaire.

Puis-je utiliser mon téléphone pendant qu’il se recharge sans fil ?

Il est bel et bien possible de manipuler son téléphone au moment où il se recharge avec la technologie à induction.

Cependant, veillez à ne pas le faire pendant de longues minutes parce que dans ce cas, l’appareil pourrait surchauffer. Surveillez régulièrement le niveau de la batterie et déposez l’appareil lorsque les 100 % de charge sont atteints.

Certains fabricants interdisent carrément d’utiliser le Smartphone lorsqu’il se recharge sans fil. Pensez à demander des précisions au fabricant dans ce sens.

La recharge sans fil est-elle mauvaise pour mon téléphone ?

La recharge sans fil n’est bien évidemment pas mauvaise pour votre téléphone. La technologie est récente certes, mais elle continue de faire ses preuves et est de plus en plus adulée.Néanmoins, elle génère beaucoup de chaleur. A la longue, ce facteur pourrait endommager votre téléphone si vous ne prenez pas le soin de le poser dans un endroit correctement ventilé.

Puis-je charger mon téléphone avec un chargeur sans fil s’il ne dispose pas de la technologie Qi ?

Le Wireless Power Consortium a, semble-t-il, pensé à tout pour faciliter la tâche aux utilisateurs de la recharge à induction. Par conséquent, vous pouvez charger votre téléphone avec un chargeur sans fil si celui-ci ne dispose pas de la technologie Qi.

Pour ce faire, achetez un récepteur de charge ou un étui de charge. Vous en trouverez sur Internet ou directement chez le fabricant.

Tous les chargeurs sans fil fonctionnent-ils avec tous les téléphones ?

Tous les chargeurs sans fil ne fonctionnent pas avec tous les Smartphones. C’est bien pour cette raison qu’avant tout achat, vous devez veiller à la compatibilité de votre chargeur.

C’est également à ce niveau qu’interviennent les adaptateurs internes et externes. Ce sont eux qui sont encore appelés les récepteurs ou les étuis de charge. Les adaptateurs internes doivent généralement être placés sous la coque de l’appareil, pour l’activation de la recharge à induction. Quant aux adaptateurs externes, ils sont placés à l’extérieur du Smartphone.

Par ailleurs, les batteries externes peuvent vous aider dans ce sens, mais leur utilisation peut ne pas être très pratique. Elle peut aussi vous revenir très cher. Achetez-en sur des sites reconnus pour être certain de leur qualité.

Quel est le meilleur chargeur sans fil pour mon téléphone ?

Le meilleur chargeur sans fil pour votre téléphone est celui qui correspond avant tout à votre téléphone. C’est aussi celui qui correspond à votre budget.

Si vous n’avez pas les moyens d’acquérir un chargeur sans fil hors de prix, tournez-vous vers les entrées de gamme et les milieux de gamme. Par contre, n’hésitez pas à mettre la main à la poche en conséquence, si vous pouvez vous acheter un chargeur sans fil haut de gamme.

Puis-je utiliser n’importe quel chargeur Qi pour charger mon téléphone sans fil ?

La compatibilité croisée est étroitement rattachée à la recharge par induction. Autrement dit, vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur Qi pour charger votre téléphone sans fil. Un même chargeur Qi peut donc vous aider à recharger aussi bien votre appareil Samsung que votre appareil iPhone.

Il s’agit là d’une solution très économique puisque vous n’aurez plus besoin d’acquérir plusieurs chargeurs. Sans compter qu’avec ce type de dispositif, ce ne sont pas uniquement les téléphones compatibles qui peuvent être remis à bloc. Si vous possédez une ou plusieurs smartwatches, vous pourrez les recharger avec votre chargeur Qi.

N’oubliez pas de toujours vous tourner vers un fabricant de confiance : ce faisant, vous garantirez une charge optimale à votre téléphone sans fil.

Généralement, il est recommandé de faire attention à la matière de fabrication du dos de votre Smartphone, pour détecter s’il est oui ou non compatible Qi. En effet, les téléphones avec un dos en verre sont spécialement conçus pour la recharge sans fil.

En dehors de ce premier élément, vous devez également vérifier la présence d’antennes spécifiques. Celles-ci sont insérées à l’intérieur de la batterie de votre appareil et ont pour fonction de capter le courant de votre chargeur.

Si vous n’avez pas de telles compétences, il est possible de faire plus simple. Procédez à une vérification en ligne ou contactez le fabricant de votre appareil. Le logo Qi est également apposé sur tous les Smartphones dotés de la technologie charge à induction. Il vous indiquera si votre téléphone peut être rechargé sans fil.

Explication : téléphone charge induction

La recharge par induction fonctionne avec l’induction ou le champ magnétique. Plus précisément, elle est une grandeur dont la présence se manifeste à travers une force qui agit sur une ou plusieurs charges électriques se retrouvant en mouvement.

Dans un système de recharge sans fil, ce sont le support de transmission et le récepteur compatible qui interviennent. Le premier est représenté par le chargeur et le second est inséré dans l’appareil mobile. La transmission de l’énergie, quant à elle, s’effectue sur une distance de 40 millimètres au plus.

Par ailleurs, il est à noter que la charge par induction est beaucoup plus puissante que la charge résonante qui est un autre système de charge sans fil. La structure de ce dernier est également un peu plus compliquée puisqu’il faut que le chargeur et le téléphone possèdent la même fréquence de résonance. Ladite technologie pourrait être améliorée et également mise sur le marché.