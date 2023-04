Comment augmenter la portée de vos publications LinkedIn ?

MAD Augmenter Le Jeu De Ressorts Hv364508 - Exécution renforcée - Ressort principal renforcé - Cadre exclusif - Exclusif 3 portes - Seulement pour les véhicules avec ABS - TUV approuvé Garantie: 2 ans

Rassemblant plus de 25 millions d’utilisateurs français dont 12 millions sont actifs mensuellement, LinkedIn constitue un outil de prospection d’une redoutable efficacité.

Cette plateforme de réseautage professionnelle compte 875 millions de membres répartis dans le monde.

Le site clôture le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés dans l’Hexagone. Comment augmenter la portée de vos publications sur LinkedIn ?

Les hashtags sont plus exactement des mots-clés précédés du symbole « # ». Ils permettent aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des contenus dans lesquels ils apparaissent, sans nécessairement être « ami » avec leur auteur. Exploités stratégiquement, les hashtags rendent vos publications plus visibles auprès de vos cibles.

Il a été constaté qu’un post LinkedIn comportant un ou plusieurs hashtags génère plus d’interactions que ceux qui n’en contiennent pas. Cela est d’autant plus le cas si la même publication est qualitative.

Les hashtags permettent de surcroît aux lecteurs de comprendre rapidement le sujet de chaque article que vous publiez. Qui plus est, ils ne manqueront pas de renforcer votre image sur une ou plusieurs expertises particulières.

Ces mots-clés sont pour vous l’occasion de comprendre davantage vos cibles. Trop de hashtags tuent toutefois vos hashtags. Pensez aussi à la choisir minutieusement pour qu’ils puissent augmenter la portée de vos publications.

Publications LinkedIn : et si vous utilisiez un pod automatisé ?

Un pod automatisé vous donne la possibilité d’obtenir des vues qualifiées sur vos publications LinkedIn et donc d’un engagement réel ainsi que d’une audience personnalisée. Vous multipliez alors vos chances d’inciter l’algorithme à privilégier chacun de ces posts et à en booster la portée.

Un pod automatisé est plus précisément un groupe constitué de nombreux utilisateurs. Ces derniers s’organisent de façon automatisée dans l’optique de voir, d’aimer et de commenter les posts des autres membres.

Ce faisant, le taux d’engagement de ces publications s’en trouve augmenté. Elles profitent par la suite de l’effet dit « spiral ». L’algorithme de LinkedIn les considère comme intéressantes et va les relayer à la communauté de chaque utilisateur qui les a vues, likées et commentées. Au fur et à mesure que ces posts obtiennent un fort taux d’engagement, la plateforme élargit exponentiellement leur audience.

Un pod automatisé a l’avantage d’être plus accessible que sa variante manuelle.

Vous pourrez facilement trouver celui qui s’accorde le plus à votre domaine d’activité.

Le même levier vous fait aussi profiter d’une grande diversité d’audiences.

Il garantit de surcroît un gain de temps certain, puisque tout se fait de manière automatisée. Vos publications sont programmées et les commentaires préparés.

Partagez votre contenu LinkedIn sur d’autres réseaux sociaux

Cela paraît évident, et pourtant, une stratégie multiplateforme est un excellent moyen de booster votre notoriété sur LinkedIn. Il s’agit de partager chacun de vos contenus sur les autres médias sociaux que vous utilisez afin d’en accroître significativement la portée. Ils peuvent ainsi atteindre des personnes qui ne font pas encore partie de votre communauté LinkedIn.

C’est pour vous l’occasion de les inciter à booster le taux d’engagement de vos contenus et à vous suivre sur cette plateforme de réseautage professionnel. Ces utilisateurs ne pourront pas s’empêcher de partager chaque post qui l’intéresse et qu’il considère comme qualitatif. De fait, ils vont le relayer à sa propre communauté, ce qui va générer d’autres partages et ainsi de suite. Votre audience sur LinkedIn s’élargit au fur et à mesure.

L’importance d’utiliser des visuels pour augmenter la portée de vos publications

Les visuels savamment créés représentent indubitablement les contenus qui se dévorent le plus sur les réseaux sociaux. Ils se révèlent à la fois :

captivants,

engageants,

faciles à consommer,

à fort potentiel viral,

divertissants,

non intrusifs…

Ces éléments constituent par ailleurs un fort vecteur d’émotion et un générateur de confiance. Les visuels ne laissent même pas indifférents de nombreux utilisateurs qui se déclarent « irrités » par les publicités digitales. Tout cela explique pourquoi ils représentent actuellement une part considérable du trafic internet global.

Si vous désirez donc percer sur LinkedIn, il en va de votre intérêt de faire vivre votre compte avec des images, des animations graphiques (motion design) et des vidéos hautement qualitatives. Ces visuels doivent avoir un maximum d’impact tout en étant ludiques et en offrant une dimension émotionnelle particulièrement intense. Les utilisateurs doivent les assimiler sans qu’ils aient à s’y attarder trop longtemps. En ce qui concerne les vidéos notamment, faites en sorte qu’elles soient les plus pertinentes, incisives et courtes possibles. Elles doivent avoir une narration puissante. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à confier la création de vos visuels à une équipe experte.