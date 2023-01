Comment choisir le meilleur type de bouteille publicitaire pour mon entreprise ?

Dans l’univers du marketing d’entreprise, tous les objets publicitaires ne se valent pas. Les bouteilles ou les gourdes personnalisées rencontrent un succès notable en raison de différents avantages significatifs qui font l’unanimité.

Elles permettent de réaliser des campagnes de publicité efficaces. La bouteille publicitaire est pratique, mais il faut savoir qu’elle existe dans des modèles et des formats multiples.

Pour maximiser l’impact de cet objet publicitaire, il importe pour l’entreprise de bien choisir. Voici les aspects à prendre en compte pour faire un choix qui profitera à la visibilité et à l’image de marque de votre entreprise.

Quel est l’intérêt majeur des bouteilles en tant qu’objet publicitaire

Les bouteilles ou les gourdes publicitaires sont des produits dont la notoriété a rapidement progressé ces dernières années auprès des entreprises cherchant des moyens efficaces pour se rendre plus visibles.

Ces objets publicitaires sont des vitrines qui peuvent servir à afficher très distinctement les couleurs d’une entreprise, son logo, ses produits ou des messages spécifiques.

Les évolutions en matière de sérigraphie permettent aujourd’hui de mettre le logo d’entreprise sur une bouteille publicitaire avec une efficacité et une pertinence remarquables.

La bouteille personnalisée a de plus une dimension écoresponsable qui séduit de plus en plus les entreprises et les particuliers qui souhaitent faire des choix plus écologiques au quotidien.

Indifféremment de son matériau, une bouteille personnalisée se réutilise à plusieurs reprises et remplace efficacement de nombreuses bouteilles jetables.

Enfin, comme vous pouvez le voir sur cette page Facebook ZAPRINTA, les possibilités de personnalisation sont multiples, pour permettre à votre entreprise de se démarquer avec une bouteille ou un objet publicitaire au visuel unique et original.

Choisir la bouteille publicitaire la plus adaptée

Les matériaux des bouteilles publicitaires offrent des avantages et des inconvénients divers. Pour un choix judicieux, il faudra non seulement en tenir compte, mais également inclure des paramètres comme le secteur d’activité de votre entreprise, le message que vous souhaitez véhiculer, ou votre budget.

Les bouteilles en aluminium

L’aluminium est l’un des matériaux modernes les plus utilisés dans l’industrie d’aujourd’hui. Il permet de fabriquer des gourdes solides et relativement abordables économiquement.

L’aluminium est léger, mais résistant. Il est idéal pour confectionner des bouteilles qui serviront en randonnées par exemple, ou pour toute autre activité sportive. L’élégance d’une bouteille publicitaire en aluminium confèrera à votre entreprise une image dynamique et tendance.

L’inconvénient de ce matériau peut se trouver dans le fait qu’une gourde en aluminium peut se cabosser après un choc, à la différence du plastique ou de l’acier. Ce choix reste intéressant si vous visez des collaborateurs ou des étudiants par exemple.

Les bouteilles personnalisables en plastique

Les bouteilles personnalisées en plastique sont en majorité conçues pour être incassables. Elles conviennent pour le sport et sont un choix prisé pour les distributions massives au grand public. Leur prix est effet concurrentiel, pour une durabilité intéressante. En revanche, le plastique conserve plus facilement les odeurs, sans être adapté au transport de boissons fraîches comme peut l’être l’inox.

Les bouteilles en inox

L’inox est un matériau associé à une grande qualité. Si vous souhaitez que les destinataires de votre cadeau en fassent une utilisation régulière dans leurs activités du quotidien, ce choix est très bien pensé.

L’inox jouit d’une bonne capacité d’isolation thermique, et sa bonne résistance peut en faire profiter pendant des années. En revanche, une bouteille en inox est plus chère que les modèles de plastique ou d’aluminium. Selon votre budget de communication, vous pouvez le choisir pour des séminaires importants, ou pour une distribution à des clients ou des collaborateurs.

Les bouteilles en verre personnalisable

Le verre est un matériau tendance dans la conception des bouteilles personnalisées.

Il est considéré comme un matériau élégant et distingué, et sa transparence offre un certain avantage esthétique au regard de certaines personnes.

Les bouteilles en verre sont de bons choix pour conserver différentes boissons sans s’imprégner d’odeurs sur la durée.

Vous pouvez par ailleurs les passer au lave-vaisselle, pour un entretien pratique. L’inconvénient de ce matériau est évident : le verre est fragile. Il est également plus lourd que l’aluminium ou le plastique par exemple. Il ne conviendra pas pour les évènements liés à l’univers du sport, ou à des prospects ou clients jeunes souhaitant en faire un usage régulier.

Conclusion

Investir dans une bouteille personnalisable est une décision marketing qui peut vous apporter la reconnaissance de vos clients, de vos prospects ou de vos collaborateurs. Indifféremment des matériaux choisis et des messages ou images que vous aurez décidé de faire imprimer sur vos bouteilles, il est évident que vous saurez facilement marquer les destinataires de ces objets publicitaires qui sont de plus en plus appréciés. Une promotion efficace de votre entreprise doit obligatoirement inclure les accessoires et objets publicitaires les plus ancrés dans la tendance : il s’agit de ne pas se laisser distancer par la concurrence.