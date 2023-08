Technologie au service de votre maintien à domicile des seniors, les technologies les plus utilisées

POOL TECHNOLOGIE Electrode de mise à la terre D63

Les Technologies aux services des seniors pour le maintien à domicile

Le numérique aide-t-il à mieux vieillir ? Pour s’adapter à l’allongement de l’espérance de vie, la technologie s’invite petit à petit dans la vie des 15 millions de seniors français.

Objets connectés et vieillissement : un marché en pleine expansion

Les objets connectés destinés aux seniors représentent de plus en plus d’intérêt aux yeux de nos Aînés, puisqu’ils proposent de véritables solutions en matière de prévention mais permettent aussi de maintenir un lien social et d’accompagner la dépendance.

En effet, le marché des technologies pour seniors est en pleine expansion et se développe dans de multiples indications.

Les smartphones, eux, représentent aujourd’hui un outil clé dans la vie des seniors. De nombreuses applications sont développées spécifiquement pour cette tranche d’âge afin de faciliter leur quotidien et garantir leur sécurité. Parmi ces applications, on trouve notamment :

Des services de téléassistance : SeniorAdom propose ainsi un accompagnement de ses clients 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Des plateformes de mise en relation entre étudiants et seniors : Allo Louis permet aux seniors de trouver des personnes de confiance pour les aider à réaliser diverses tâches du quotidien.

Des solutions de vidéosurveillance : Kiwatch offre un service de surveillance à domicile facilement paramétrable et accessible via smartphone.

La technologie au service de la prise en charge des personnes âgées

En 2030, la France basculera dans le grand âge : les premières générations du baby-boom arriveront à l’âge de 85 ans, l’âge moyen d’entrée en Ehpad. Comment gérer cette population ? La technologie peut-elle améliorer la prise en charge des personnes âgées ? 2030 sera une période charnière, où on projette qu’entre 1,43 et 1,71 million de personnes seront dépendantes.

Pour se préparer au papy-boom et améliorer la prise en charge des personnes âgées, certains hôpitaux comme celui de Tréguier misent depuis 2017 sur la technologie. Parmi les innovations développées pour faciliter la vie des seniors et leur prise en charge, on trouve :

Des capteurs de mouvement pour détecter les chutes ou les sorties de lit non désirées.

Des piluliers électroniques pour assurer un suivi précis de la prise de médicaments.

Des montres connectées pour surveiller le rythme cardiaque et les signes vitaux des patients.

Au-delà des objets connectés, les solutions numériques permettent également de créer et maintenir un lien social entre les seniors et leurs proches, ainsi que de lutter contre l’isolement.

La vidéosurveillance pour sécuriser le domicile des seniors

Avec l’augmentation inquiétante du nombre de cambriolages ces dernières années, la vidéosurveillance est de plus en plus plébiscitée par les familles et les seniors pour surveiller leur domicile. Des solutions comme Kiwatch permettent de connecter une caméra à son smartphone pour avoir un œil sur la maison et être prévenu en cas d’intrusion. Concrètement, comment fonctionne Kiwatch ? Il suffit de contacter Kiwatch pour choisir avec un conseiller l’offre qui correspond le mieux à ses besoins et de paramétrer l’application sur son smartphone. Le service propose des abonnements mensuels peu élevés au regard du nombre de services proposés.

La complémentarité des offres pour un accompagnement global des seniors

Les différents services et objets connectés destinés aux seniors peuvent se révéler complémentaires afin d’assurer un accompagnement global de cette population. Ainsi, le partenariat entre SeniorAdom et Allo Louis est né de la rencontre entre ces deux entreprises, dont la complémentarité des offres apparaît comme une évidence.

Allo Louis organise une présence physique occasionnelle pour résoudre des petites tâches de la vie quotidienne des seniors, tandis que SeniorAdom délivre des prestations de téléassistance qui permettent un suivi constant de leurs clients. Ensemble, ces deux services contribuent au mieux-vivre à domicile des seniors et facilitent leur maintien dans leur environnement familier.

En conclusion, la technologie s’impose progressivement comme une solution incontournable pour assurer le bien-être et la sécurité des seniors à domicile. Les objets connectés, les applications mobiles et les plateformes de mise en relation sont autant d’outils qui participent à la construction d’un écosystème adapté aux besoins et aux attentes de nos aînés.