Comment prévenir les cyberattaques d’un environnement cloud ?

Dans un environnement cloud de plus en plus connecté, la prévention des cyberattaques est essentielle pour assurer la sécurité des données et des systèmes.

Cependant, en adoptant des mesures préventives solides, les entreprises peuvent réduire les risques et renforcer la protection de leur environnement cloud contre les cybermenaces. Découvrez comment procéder dans cet article.

Cyberattaque : qu’est-ce que c’est ?

Une cyberattaque se réfère à une tentative illégale d’accéder à un système informatique, une ressource ou un appareil au sein d’un réseau d’entreprise sans autorisation. Les cybercriminels utilisent diverses méthodes telles que des logiciels malveillants, des tentatives de phishing et des rançongiciels pour atteindre leurs objectifs.

Par exemple, un pirate informatique peut envoyer un e-mail demandant des informations confidentielles liées aux services bancaires en ligne, inciter à la mise à jour d’un logiciel ou solliciter un don. Si la victime se laisse piéger, le pirate peut voler les informations stockées sur l’appareil ou restreindre l’accès à celles-ci.

Quelles sont les cyberattaques les plus connues ?

Les cybercriminels exploitent les avancées technologiques pour cibler les entreprises avec des cyberattaques sophistiquées. Ils visent les ordinateurs personnels, les réseaux informatiques, l’infrastructure et les systèmes informatiques. Voici les principales formes de cyberattaques rencontrées.

Les chevaux de Troie et les attaques de script intersite (XSS)

Les chevaux de Troie créent une porte dérobée vulnérable dans le système de la victime, permettant au pirate d’obtenir un contrôle à distance presque total. Ils sont souvent utilisés pour former des réseaux de bots ou de zombies.

S’agissant des attaques XSS, elles consistent à insérer un code malveillant dans un site web ou un script d’application légitime dans le but d’obtenir des informations d’un utilisateur. Les pirates utilisent souvent JavaScript, mais d’autres technologies peuvent également être exploitées.

Les attaques par déni de service (DoS) et une tunnellisation des systèmes de noms de domaine (DNS)

Les attaques DoS inondent les ressources d’un système, le submergeant et l’empêchant de répondre aux demandes de services, ce qui réduit sa capacité de fonctionnement. Les attaques par déni de service distribué (DDoS) impliquent plusieurs sources d’attaques.

De même, les cybercriminels utilisent la tunnellisation DNS pour échanger des données d’application, comme l’extraction de données en mode silencieux ou l’établissement d’un canal de communication avec un serveur inconnu.

Les logiciels malveillants et le hameçonnage

Les logiciels malveillants sont des programmes nuisibles conçus pour causer des dommages, tels que la destruction de données ou le vol d’informations. Ils peuvent prendre la forme de virus, de vers, de chevaux de Troie ou de rançongiciels.

Quant à l’hameçonnage, elle vise à voler des informations sensibles en trompant les utilisateurs pour qu’ils divulguent leurs identifiants, mots de passe ou informations financières. Les pirates envoient des e-mails ou des messages frauduleux qui semblent provenir de sources légitimes.

Pour assurer la sécurité de votre cloud, il est essentiel de prendre des mesures appropriées. Vous pouvez commencer par choisir un fournisseur de services cloud réputé, doté de solides mesures de sécurité.

Par ailleurs, il est recommandé d’utiliser des mots de passe forts et uniques pour vos comptes cloud, et d’activer l’authentification à deux facteurs lorsque cela est possible.

Pensez également à chiffrer vos données sensibles avant de les stocker dans le cloud, en vous assurant que votre fournisseur propose des fonctionnalités de chiffrement au repos et en transit.

Pourquoi faire appel à une entreprise spécialisée pour sécuriser son cloud ?

Faire appel à une entreprise spécialisée pour sécuriser son cloud offre de nombreux avantages. Ces experts possèdent une expertise spécialisée dans la sécurité du cloud et connaissent les meilleures pratiques en la matière. Ils utilisent des outils et technologies avancés pour surveiller les activités et réagir rapidement en cas d’incident. Cela permet de réduire les risques, de se conformer aux normes de sécurité, d’économiser du temps et des ressources, et d’améliorer continuellement la sécurité du cloud