Comprendre la technologie de maison intelligente: Tout ce que vous devez savoir

L’utilisation de la technologie pour automatiser votre maison est connue sous le nom de domotique ou «technologie de maison intelligente». Grâce à l’Internet des objets (IdO) et à la domotique, vous pouvez essentiellement contrôler tous les aspects de votre maison.

L’introduction du thermostat a donné naissance à l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide de l’industrie informatique: la domotique. Le potentiel de la domotique est en constante expansion. Elle peut être utilisée comme assistant personnel, pour la sécurité de la maison, pour gérer les appareils, suivre la consommation d’énergie et prendre soin des personnes âgées ou handicapées, entre autres.

Comme les différents systèmes n’adhèrent pas au même protocole, il peut être difficile d’expliquer le fonctionnement d’un système domotique. La technologie diffère selon le pays, l’industrie et le niveau d’automatisation. Le marché de la domotique étant très rentable et dynamique, les entreprises remettent généralement à plus tard les nouveaux développements.

Le réseau domestique est utilisé par les appareils intelligents basés sur des applications pour se connecter au nuage. La popularité du cloud computing et de l’Internet des objets a augmenté récemment. La majorité des appareils intelligents qui fonctionnent avec des applications ont besoin que vos appareils domotiques soient connectés en Wi-Fi à votre réseau domestique pour pouvoir fonctionner.

Contrôle de votre maison intelligente

Les hubs vous permettent de contrôler tous les équipements de votre maison intelligente. De plus en plus de nouveaux hubs et de hubs améliorés sont disponibles car de plus en plus de personnes tentent de réaliser des projets de maison intelligente.

Les enceintes intelligentes sont les hubs les plus appréciés et les plus recommandés. La majorité des appareils de la maison intelligente sont compatibles avec les enceintes intelligentes, et ceux qui ne le sont pas tentent de le devenir. Il est plus simple de demander à votre haut-parleur d’allumer les lumières, et cela donne à votre maison un aspect plus contemporain, comme si vous aviez un majordome virtuel.

Les maisons automatisées sont-elles sûres?

Toute technologie, y compris la domotique, est imparfaite dans une certaine mesure. Avant d’acheter un système domotique, points suivants sont à considérer.

En ce qui concerne la vie privée, il est crucial de garder à l’esprit que, les maisons intelligentes étant très connectées, les entreprises sont en mesure de découvrir des informations sensibles sur leurs clients. Votre enceinte intelligente est très probablement le principal contrevenant. De nombreux clients écoutent en permanence puisqu’ils laissent leurs enceintes intelligentes allumées en permanence. Ils écoutent attentivement tout ce que vous dites afin de mieux comprendre vos demandes et de vous faire davantage de recommandations de produits.

Bien que ce soit un sujet très essentiel, de nombreuses personnes ne prennent pas la cybersécurité suffisamment au sérieux. La sécurité des appareils de l’Internet des objets (IdO) passe périodiquement entre les mailles du filet, car le marché de ces appareils ne cesse de se développer et d’évoluer. Dans le cas où les développeurs ne sont pas en mesure de vous protéger en tant que consommateur, vous devez être informé de vos options.

La première étape pour faire quelque chose est de savoir comment le faire. Faites des recherches sur tout équipement que vous envisagez d’acheter. Comprenez les risques de sécurité que vous pouvez rencontrer et les obligations du développeur pour protéger vos intérêts. Un autre élément crucial de la protection de votre maison intelligente en ligne est la sécurité du réseau. La première et la plus importante étape de la sécurité du réseau est le cryptage des mots de passe. Changez fréquemment vos mots de passe et choisissez des mots de passe forts.

Vous pouvez également choisir une solution de sécurité comme Ajax Systems, qui est sécurisée et utilise des technologies de pointe pour protéger votre vie privée. Un serveur cloud Ajax relie le hub et votre smartphone. Il permet à Ajax System d’obtenir des mises à jour sur Internet, d’être facilement programmé et de fournir des notifications d’alerte rapides, ce qui maintient le système plus sûr.