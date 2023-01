Construire une équipe solide et cohésive

Lorsqu’on monte les échelons dans une entreprise et que l’on devient cadre, on se confronte souvent à une difficulté : gérer son personnel.

Bien qu’il soit primordial de pouvoir tirer profit des atouts individuels, il est plus important de solidariser toute son équipe afin d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixé ensemble.

Est-il possible de fortifier son équipe de sorte à ce qu’elle soit plus efficace ?

Quelles sont les petites astuces pour avoir une équipe soudée ? Nous répondons à toutes vos interrogations.

Œuvrer main dans la main tout en restant séparés

Vous êtes une petite entreprise composée d’une dizaine, voire d’une vingtaine d’employés ? La mise en place d’un séminaire n’est certainement pas la meilleure alternative pour avoir une équipe des plus solides.

Cela dit, on peut toujours organiser une journée de travail dans un autre environnement. Il suffit, pour ce faire, de prendre son matériel informatique portable et de changer d’air tout simplement. Une journée suffit pour se ressourcer et avoir le moral !

Toutefois, il convient de trouver une région bien sympathique pour que tout le monde puisse s’y plaire.

Responsabiliser via le brainstorming

Un individu est plus susceptible de donner le meilleur de soi-même s’il se sent concerné par une cause donnée.

L’idée est alors de faire en sorte que chaque membre puisse contribuer à un résultat, et ce, de la manière la plus concrète qui soit. Vous pouvez, à ce titre, organiser un brainstorming inclusif, qui aura pour autre incidence de rapprocher tout le monde.

C’est d’ailleurs ce qu’on remarque le plus souvent chez les PME. En se côtoyant au quotidien pour diverses tâches, on comprend mieux la fonction de l’autre, ce qui pousse à être plus productif.

Rendre la communication plus facile

Aujourd’hui, le télétravail a provoqué une séparation géographique de tous les collaborateurs.

Cela dit, la technologie peut résoudre ce problème en fournissant des outils qui permettent les conversations entre collègues de travail. On citera, en particulier les services de chat qui peuvent être soit publics soit typiques à un département.

Sur ces outils, les conversations vont d’une simple discussion sur les préparatifs de la fête de fin d’année aux instructions concernant une mission en particulier. Dans tous les cas, ils ont permis la suppression de certaines barrières dans le milieu social.

Sortir pour découvrir la région

L’entreprise est un lieu composé de personnes aux origines diversifiées. Pour une meilleure expérience, il est recommandé de privilégier les petites sorties. Bien sûr, cela sera fait en dehors des heures de travail. Vous pouvez par exemple organiser une petite virée à plusieurs pour se rendre dans le nouveau resto-bar du coin.

Cela vous permet d’explorer certains endroits, mais aussi de tisser des liens forts avec vos collègues de travail. Vous pouvez également vous faire aider par les applications pour vous proposer une liste de restaurants qui font une promotion.

Se servir de la musique pour rapprocher

La musique peut être un moyen efficace de renforcer les liens au sein de votre équipe. Si les goûts restent subjectifs, l’idée est de concevoir une playlist où tout le monde contribuera.

Cette solution est très simple, et on peut même se faire aider gratuitement par une application. Cette playlist commune est un moyen de connaître davantage ses confrères et consœurs au travail.