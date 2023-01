Dans quels lieux peut-on trouver des tablettes tactiles ?

Au fil des années, la tablette tactile est devenue un gadget très utilisé au même titre que le smartphone et l’ordinateur portable.

Pour cause, cet appareil est doté d’un écran tactile dont la taille est plus adaptée à des activités telles que le visionnage de vidéos, le dessin, la lecture de livres électroniques, la discussion en visioconférence, etc.

Les usages de cet outil électronique sont multiples et variés. Découvrez dans quels lieux les tablettes tactiles sont de plus présentes et d’une grande d’utilité.

Des tablettes tactiles dans les écoles : pour faciliter les apprentissages

Pour former des cadres aptes à évoluer dans une société dominée par la communication et l’information, l’école instaure désormais un environnement technologique en son sein. Le numérique est aujourd’hui très présent dans l’enceinte des établissements à travers l’usage d’outils tels que les ordinateurs ou encore les tablettes tactiles. L’intégration des tablettes tactiles dans les écoles a été décidée dans le cadre de la simplification de l’apprentissage.

Les TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) sont utilisées par les enseignants et les élèves. Les équipements numériques tels que les tablettes tactiles sont employés à diverses fins, dont la recherche, le traitement, le classement de documents scolaires numériques. L’utilisation de cet outil digital en classe présente de nombreux avantages.

Une meilleure motivation des apprenants

Grâce aux tablettes tactiles, les élèves, même les plus timides, sont davantage disposés à participer aux cours. Contrairement aux techniques traditionnelles qui ont montré leurs limites, l’usage de ce TICE offre des résultats concluants. Les tablettes tactiles ont un côté ludique et interactif qui améliore l’attention et la concentration des élèves. Ces derniers sont plus engagés et aptes à lever le doigt. Elles stimulent aussi l’imagination et l’implication des apprenants, notamment de ceux qui ont des difficultés d’apprentissage.

L’accès à une grande quantité de données

Avec l’avènement d’internet, la connaissance s’est démocratisée. Enseignants et élèves peuvent avoir accès à une base de données inépuisable. Les manuels scolaires ne sont plus les seules sources d’exercices ou d’information.

Un gain de temps pour les professeurs

Les tablettes tactiles font gagner du temps aux professeurs, puisqu’en quelques clics, ils peuvent fournir à leurs élèves ce dont ils ont besoin. Cela leur permet d’avoir davantage de temps pour préparer les cours, faire les exercices et les activités pédagogiques. Chaque élève apprend ainsi à son rythme et peut revenir sur une notion qu’il n’a pas bien assimilée. L’apprentissage est alors personnalisé en fonction du niveau et des aptitudes de chaque élève.

La maîtrise des outils numériques pour les élèves

Enfin, l’usage de ces appareils permet aux élèves, jeunes et plus grands, de faire leur entrée dans l’ère numérique. La maîtrise des outils technologiques est une compétence que les apprenants devront absolument avoir pour faire face aux défis qu’ils devront relever dans le cadre de leur carrière.

Des tablettes tactiles dans les entreprises, pour guider le personnel dans les services

Pendant de nombreuses années, le parc informatique des entreprises était uniquement constitué d’ordinateurs. Depuis peu, la tablette tactile fait son entrée dans le monde professionnel et commence à prendre le pas sur les ordinateurs. L’engouement autour de cet outil numérique n’est pas dû au hasard.

Dans une entreprise, les tablettes tactiles permettent de faciliter le travail des collaborateurs. Dans le cadre d’une réunion par exemple, quelle que soit la nature de celle-ci, ces outils permettent aux employés d’accéder facilement et rapidement aux documents requis pendant la séance sans devoir les imprimer.

De surcroît, la secrétaire de la séance peut prendre directement des notes sur son appareil. Cela lui évite de devoir prendre des notes sur des feuilles de papier pour les retranscrire plus tard sur un ordinateur. Avec une tablette tactile, les erreurs de saisie sont évitées. Cela contribue à gagner du temps. L’usage de la tablette tactile en entreprise aide ainsi à améliorer la productivité et la réactivité des travailleurs. Cet outil permet de plus de réduire le coût des réunions, qui est presque toujours à la charge des entreprises.

Par ailleurs, certains logiciels fonctionnent mieux sur les tablettes tactiles que sur les ordinateurs ou les smartphones. Grâce à un écran tactile plus grand, cet outil offre une meilleure expérience d’utilisation. S’il est vrai que la plupart des logiciels fonctionnent sur tous les supports, vos collaborateurs préféreront l’usage de la tablette. Mieux encore, il est possible de se déplacer avec cet appareil tout en l’utilisant, ce qui n’est pas évident avec l’ordinateur portable.

L’utilité des tablettes tactiles dans les restaurants

À l’ère du numérique, l’intégration d’outils innovants tels que les tablettes tactiles dans l’univers de la restauration est incontournable. Dans un restaurant, la tablette tactile est utilisée comme support de prise de commande. Elle est donc destinée à enregistrer les commandes des clients dans l’établissement. Cet outil est de plus en plus employé pour remplacer les bons de commande classiques en papier. Le premier avantage offert par l’usage de cet outil innovant dans un restaurant est le gain de temps. Il est question d’une ressource précieuse pour tout restaurateur, notamment lorsque l’établissement est plein.

Avec la tablette tactile, la commande prise par le serveur est systématiquement enregistrée sur le logiciel de caisse. Cela simplifie alors le paiement des factures. Le personnel de salle n’a plus besoin d’inscrire la commande dans le logiciel de caisse. Il peut par conséquent mieux s’occuper des clients et leur offrir un meilleur service. De plus, les serveurs ne perdront plus beaucoup de temps à prendre les commandes. Ils devront juste sélectionner le plat demandé par le client sur l’écran et enregistrer la commande en quelques secondes. La conséquence directe du gain de temps est l’augmentation de la rentabilité de votre restaurant.

Le personnel pourra prendre en charge plus de tables, ce qui contribuera à optimiser la rentabilité de votre affaire. Par ailleurs, avec la simplification de la prise de commande, les serveurs pourront proposer un meilleur accueil des clients et une meilleure qualité de service. Avec une tablette tactile, les erreurs se feront plus rares et la communication entre les équipes sera plus efficace. Le personnel en cuisine recevra instantanément les commandes. Les serveurs n’auront ainsi plus besoin de faire des allers-retours entre la cuisine et la salle. Les cuisiniers seront de ce fait plus efficaces et rapides. Les clients bénéficieront d’une meilleure expérience client. Tout cela leur donnera envie de revenir dans votre établissement.

Les musées proposent des tablettes tactiles pour le jeune public

Dans les espaces publics tels que les musées, l’usage de tablettes tactiles permet d’offrir une meilleure expérience aux visiteurs, notamment s’ils sont jeunes. Cet objet high-tech a une vocation purement pédagogique. Il vise à enseigner des notions aux enfants ou aux adolescents de manière ludique. Pour captiver leur attention durant toute la visite, cet appareil numérique est idéal. Il pourra servir à diffuser les informations importantes ou à donner des détails de certaines expositions du musée. Les jeunes visiteurs seront ainsi plus calmes, moins dispersés et participeront à l’activité.

La tablette peut également permettre aux membres du jeune public d’avoir une meilleure vue des maquettes ou de visionner des extraits qui expliquent mieux l’histoire d’une sculpture, d’un tableau, etc. En résumé, les tablettes tactiles sont des outils innovants qui ont leur place dans différents lieux. Quel que soit le domaine dans lequel elles sont utilisées, elles présentent de multiples avantages. Pour en profiter au maximum, il convient de s’équiper convenablement. Pour ce faire, il faut d’abord définir ses besoins et connaître le budget à allouer à l’acquisition de tablettes tactiles pour son établissement.