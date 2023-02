Encaissement omnicanal pour son commerce : 3 raisons d’utiliser cette solution

Un logiciel d’encaissement omnicanal est une solution informatique de gestion des ventes pour les commerçants ainsi que les e-commerçants.

Il se présente comme un outil digital qui accompagne et aide les commerçants dans le processus de vente. De nombreux entrepreneurs font le choix de l’intégrer dans leur système en raison de son utilité et de ses avantages.

Afin de mieux comprendre de quoi il s’agit, nous vous invitons à découvrir ici quelques raisons qui pourraient vous inciter à le mettre en place. Lisez la suite pour tout savoir.

L’utilité d’un logiciel d’encaissement omnicanal

Tout d’abord, il faut retenir que le logiciel d’encaissement omnicanal est un outil qui permet aux commerçants d’encaisser les ventes en magasin comme sur le site internet. Grâce à cette solution, vous pouvez gérer votre activité et vos stocks via un même logiciel.

Il existe plusieurs logiciels d’encaissement, mais une solution d’encaissement omnicanal a la particularité d’unifier tous les canaux de ventes du commerçant. Ensuite, il faut retenir que ce logiciel a un impact sur la stratégie de ventes, car elle permet de créer une certaine synergie entre les méthodes utilisées pour la vente en magasin/boutique et en ligne. De ce fait, il y a plus de chance d’offrir une même expérience client.

Cette solution d’encaissement permet également de fluidifier les encaissements en magasin ou en boutique à travers la centralisation des données. En ce qui concerne les encaissements via les sites internet, le logiciel permet de mettre instantanément les stocks à jour et centraliser les commandes. Enfin, l’intégration de cet outil permet de synchroniser l’ensemble des informations venant des différents postes de vente du commerçant.

Les fonctionnalités de la solution d’encaissement

Un logiciel d’encaissement omnicanal remplit plusieurs fonctions. L’une des fonctions principales de cet outil reste la gestion des caisses et la gestion des stocks de produits. La synchronisation de l’ensemble de données liées aux ventes physiques et en ligne permet d’avoir une vision d’ensemble sur les stocks. Il existe des options qui vous permettent de calculer le taux de marge en magasin, le coefficient multiplicateur, etc.

La fonctionnalité suivante tout aussi importante est la gestion des promotions et des commandes. Dans la stratégie marketing d’un vendeur, celui-ci propose des promotions pour maximiser les achats et pour ne pas se retrouver débordé, il est important de pouvoir bien gérer les commandes. Le logiciel d’encaissement omnicanal est un outil très efficace qui remplit bien cette fonction.

Ensuite, nous avons la dématérialisation des tickets de caisse. Le logiciel gère aussi les ouvertures et fermetures de caisse.

Nous avons aussi la maitrise des données et l’intégration de certains services reliés à l’activité. Puis nous pouvons retenir l’enregistrement mobile.

Plusieurs autres modules sont intégrés au logiciel en fonction des besoins spécifiques du commerçant. Pour des besoins spécifiques, il est possible que l’éditeur l’intègre pour créer une version personnalisée du logiciel.

Les avantages de ce logiciel

L’utilisation d’un logiciel d’encaissement omnicanal présente ici de nombreux avantages, tant au niveau des ventes que de l’organisation. Nous vous les présentons.

Les avantages liés à l’organisation

L’intégration du logiciel d’encaissement omnicanal permet de réaliser un véritable gain de temps dans l’accomplissement des tâches. En effet, les employeurs peuvent se passer de certaines tâches chronophages et se concentrer sur l’essentiel. Cela a un réel impact sur la productivité.

Une bonne gestion leur permet aussi d’effectuer plus rapidement les restockages et donc d’être plus attentifs à la demande des clients. La dématérialisation des données est aussi très avantageuse. En effet, elle permet :

D’éviter le gaspillage lié à l’utilisation abusive du papier ;

Retrouver facilement les commandes ;

Faire des économies ;

Effectuer plus vite les livraisons ; etc.

On retiendra donc qu’un tel logiciel est aussi bien pratique, flexible, adaptable que rentable. C’est un outil qui permet au commerçant de mieux s’organiser afin qu’il soit plus concentré sur la satisfaction de la clientèle.

Les avantages liés aux ventes

Au niveau des ventes, la gestion omnicanale que propose le logiciel d’encaissement est très profitable. Il favorise le développement des ventes du commerçant. Sur ce point, il participe à la satisfaction des clients qui laisseront des avis positifs sur la qualité des services. Cela permettra de toucher une clientèle plus élargie et réaliser une certaine croissance.

De plus, c’est une solution à travers laquelle vous pourrez enrichir l’expérience d’achat. Autrement dit, le logiciel permet de réduire les points de friction afin que le client puisse avoir la meilleure expérience d’achat qui soit. La qualité du service est nettement améliorée et procure à la clientèle une véritable satisfaction.

La satisfaction sera similaire qu’il s’agisse d’un achat en boutique/magasin ou via votre site internet. Cela vaudra la fidélisation de ces clients. Vous pourrez ensuite songer à leur offrir une expérience d’achat personnalisée.

De ce fait, la mise en place de cet outil vous permet de réaliser un véritable gain. Nous vous conseillons juste de bien choisir votre logiciel pour profiter de tous ces avantages. Prenez surtout le soin de bien choisir votre éditeur et misez sur la qualité.