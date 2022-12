Facebook est-il toujours aussi efficace pour ses stratégies marketing ?

La plupart des entreprises sont présentes sur Facebook. Au-delà d’une simple page pour la promotion, Facebook est devenu un outil incontournable pour réussir ses stratégies marketing.

Toutefois, est-ce toujours le cas ? Ce réseau social est-il encore efficace pour booster la notoriété d’une marque et assurer la croissance d’une entreprise ?

Il existe quelques points à connaître pour savoir si Facebook est toujours un levier à exploiter pour ses stratégies marketing.

La notoriété de Facebook ne s’est pas affaiblie

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la notoriété de Facebook ne s’est pas affaiblie. Au contraire, il reste le réseau social le plus utilisé dans le monde, et ce, par un public varié, appartenant à toutes les tranches d’âge.

C’est d’ailleurs l’un de ses points forts. Si Instagram est surtout utilisé par les jeunes, ce n’est pas le cas pour Facebook qui compte des utilisateurs plus âgés.

De plus, il y a presque autant de femmes que d’hommes sur la plateforme. Quel que soit votre public cible, Facebook est donc l’un des moyens les plus efficaces pour l’atteindre.

Il faut noter qu’en 2022, le réseau social compte 2 à 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels (croissance de +1 % par rapport à 2021 selon les chiffres publiés en juillet 2022). En France, pas moins de 40 millions d’utilisateurs sont actifs chaque mois, en moyenne.

Améliorer la présence sur Facebook en achetant des likes

Les professionnels choisissent souvent d’acheter des likes pour leur page Facebook, afin de gagner de la visibilité. En effet, dans le but d’avoir un bon résultat et un ROI performants, il faut travailler sa présence sur Facebook.

En se contentant de créer une page et de diffuser quelques contenus de temps en temps, une entreprise ne verra certainement pas d’impact sur son chiffre d’affaires.

Pour avoir une audience et atteindre sa cible, il faut avoir une bonne visibilité. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un certain nombre de « j’aime » et de partages. Comme sur presque tous les réseaux sociaux, plus une publication a de réactions, plus elle sera mise en avant, car elle sera jugée intéressante. Le secret pour rendre sa page et ses publications virales, c’est d’avoir un bon nombre de likes.

Si les likes achetés sont 100 % réels et authentiques, il n’y a aucun risque parce qu’aucune règle ne sera violée. L’achat de likes doit donc être réalisé auprès d’une agence spécialisée qui assure qu’il n’y aura aucune perte de likes.

Pourquoi créer une page professionnelle sur ce réseau social ?

La création d’une page professionnelle sur Facebook est un moyen gratuit qui permet de se faire connaître et de créer une vitrine dynamique pour mettre en avant ses produits et ses services.

La force de Facebook, c’est le nombre d’utilisateurs actifs important.

Avec une page professionnelle sur Facebook, une entreprise va pouvoir mettre en avant son expertise et son offre. C’est aussi un moyen efficace pour tisser un lien avec sa clientèle. Sur ce réseau social, il est possible :

de mener une enquête auprès des clients ou des prospects,

de réaliser des sondages,

de requérir les avis des consommateurs sur un produit ou un service précis,

d’organiser des concours ou des tirages au sort,

de véhiculer des messages bienveillants tout en mettant en avant son image de marque.

En affichant les informations essentielles (contacts, adresse…) sur l’entreprise et l’activité professionnelle, l’entreprise va attirer facilement les prospects.