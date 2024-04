Forest : restez concentré en plantant des arbres virtuels

Aujourd’hui, de plus en plus d’applications mobiles voient le jour pour aider les utilisateurs à améliorer leurs habitudes et leur productivité. Parmi ces applications, Forest est une application qui allie efficacement lutte contre la distraction et approche écologique. Dans cet article, nous explorons comment cette méthode innovante peut vous aider à rester concentré tout en prenant soin de l’environnement.

Présentation de l’application Forest

Forest est une application mobile disponible sur Android et iOS dont le but principal est de vous aider à rester concentré sur vos tâches sans être distrait par votre téléphone. Pour ce faire, elle propose une approche ludique en vous invitant à planter des arbres virtuels chaque fois que vous travaillez de manière ininterrompue pendant une certaine durée.

À chaque session de travail, un arbre virtuel est planté dans votre forêt personnelle, tandis qu’une minuterie située en haut de l’écran indique le temps restant avant que l’arbre ne soit « finalement planté ». Si vous abandonnez en cours de route et quittez l’application, l’arbre meurt et vous devez recommencer une nouvelle session avec un nouvel arbre.

Fonctionnement de l’application

Pour commencer à utiliser Forest, il suffit de télécharger l’application et de créer un compte afin de sauvegarder votre progression. Une fois inscrit, vous pouvez accéder à l’écran d’accueil où vous pouvez démarrer une session de travail en sélectionnant la durée souhaitée (entre 10 et 120 minutes) et en plantant votre arbre virtuel.

Une fois l’arbre planté, l’écran se transforme en un compte à rebours indiquant le temps restant avant que l’arbre ne soit complètement développé. Pendant toute la durée du compte à rebours, vous devez éviter d’utiliser votre téléphone pour ne pas distraire l’arbre et ainsi le tuer. Vous êtes également encouragé à éteindre les notifications et autres distractions potentielles.

Les différents types d’arbres

Dans Forest, il existe plusieurs variétés d’arbres qui peuvent être débloquées à mesure que vous accumulez des pièces de monnaie appelées « pièces forestières ». Ces arbres ont différentes formes, tailles et qualités esthétiques, offrant une motivation supplémentaire pour continuer à travailler sans distraction.

Des caractéristiques uniques pour inciter au travail

Motivation écologique

L’un des aspects les plus intéressants de l’application Forest est son approche durable et pro-environnementale. En effet, l’entreprise derrière Forest s’est associée à Trees for the Future, une organisation caritative qui plante des arbres réels dans le monde entier. Ainsi, chaque fois que vous accumulez suffisamment de pièces forestières, vous pouvez choisir de les dépenser pour planter un véritable arbre via cette organisation, ce qui renforce le sentiment de contribuer à un objectif plus large et d’aider notre planète.

Statistiques personnalisées

Pour vous motiver encore davantage, Forest propose également des statistiques personnalisées sur vos performances passées. Par exemple, vous pouvez consulter le nombre total d’arbres que vous avez plantés, le temps total que vous avez passé à travailler sans distraction ou comparer votre productivité actuelle à celle de la semaine précédente.

Mode multijoueur

Enfin, l’un des aspects les plus innovants de Forest est son mode multijoueur qui vous permet de synchroniser vos sessions de travail avec celles de vos amis ou collègues, créant ainsi une dynamique de groupe et une compétition amicale pour rester concentré. Pour initier ce mode, il suffit d’inviter vos contacts à rejoindre une session; si nécessaire, l’un des participants peut donner la permission aux autres de se joindre à sa session en cours.

Avantages de l’utilisation de Forest

L’utilisation régulière de l’application Forest présente plusieurs avantages potentiels :



Amélioration de la productivité : Grâce à la méthode du compte à rebours, vous êtes incité à rester concentré sur votre tâche jusqu’à ce que l’arbre virtuel soit complètement planté.

Réduction du temps d’écran : En éloignant la tentation de naviguer sur les réseaux sociaux ou de vérifier constamment les messages et notifications, Forest contribue à diminuer le temps quotidien passé devant un écran et donc à réduire la fatigue oculaire et mentale.

Contribution environnementale : En plantant des arbres virtuels qui peuvent devenir réels grâce aux partenariats caritatifs, vous participez activement à un mouvement écologique tout en améliorant votre concentration.

Simplicité d’utilisation : L’interface utilisateur intuitive rend Forest accessible à tous, quel que soit le niveau de compétence technologique.



En somme, l’application Forest est une solution innovante pour aider à rester concentré tout en ayant un impact positif sur l’environnement. Avec ses nombreuses fonctionnalités conviviales et motivantes, il ne fait aucun doute que cette méthode ludique continuera à occuper une place importante parmi les outils de productivité mobiles.