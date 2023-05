Guide constructeur des meilleurs VTT électriques 2023

Que ce soit pour une balade ou pour la pratique du cyclisme, le VTT s’avère un choix très intéressant. La raison est tout évidente. De nouveaux modèles voient le jour avec des modifications qui les rendent beaucoup plus performants.

Le tout dernier modèle qui est très en vogue depuis des années déjà est le VTT électrique. En effet, de nombreuses entreprises proposent désormais des VTT électriques avec diverses fonctionnalités. Cependant, avec cette pluralité de l’offre, difficile de faire un choix optimal.

À juste titre, voici un guide qui résume tout ce qu’il y a à savoir pour choisir le bon VTT.

VTT électriques 233 : quels sont les meilleurs constructeurs du monde ?

Le VTT électrique reste un modèle très plébiscité par les amateurs de courses cyclistes, et ce, pour de nombreuses raisons. Parallèlement, il existe de nombreux constructeurs sur le marché, ce qui complique quelque peu les choix. Pour un choix judicieux, il suffit de prendre en compte quelques critères précis.

Quelle marque de VTT électrique choisir ?

Pour choisir votre VTT électrique, vous pouvez tenir compte de nombreux critères, dont la marque. Parlant de marque, vous en trouverez un bon panel, de l’entrée de gamme au haut de gamme. Voici quelques-unes qui ont su se faire un nom parmi tant d’autres.

VTT électrique Vitus

Cette liste débute avec le très célèbre Vitus, une marque française spécialisée dans la conception de vélos. Comme de nombreuses autres marques, Vitus s’est très vite rendu compte de la part importante que prenaient les VTT sur le marché.

La célèbre marque se lance alors dans la fabrication de VTT et elle connaît d’ailleurs un grand succès. Efficacité, puissance, rapidité et durabilité sont quelques caractéristiques des VTT Vitus. Vous en trouverez d’ailleurs de toute taille ; de la taille S à la XL.

VTT électrique Orbea

Orbea est une autre marque de VTT qui séduit les cyclistes des Pays-Bas depuis de nombreuses années. Cette marque a surtout monté sa réputation autour de la pluralité des modèles de VTT qu’elle met à disposition du public. Autrement, vous pouvez trouver des modèles de VTT Orbea correspondant à 5 différentes ramifications du cyclisme.

En outre, les concepteurs de la marque Orbea travaillent dans le strict respect des normes et exigences requises dans le domaine. En plus de cela, les VTT Orbea sont réputés pour être très résistants en dépit d’une légèreté déconcertante.

VTT électrique Scott

Le VTT électrique proposé par la marque Scott est un condensé de fonctionnalités avancées. Scott est une marque présente depuis 1958 sur le marché et qui se démarque des autres, marqué par son imagination et sa créativité sans limites.

Le monde du VTT lui doit par ailleurs la conception du premier guidon aérodynamique, une prouesse scientifique en avance sur son époque. Cela confère alors au constructeur Scott une réputation solide notamment au niveau de la qualité des produits mis en avant sur le marché.

Outre cela, les vélos électriques conçus par la marque Scott sont très pratiques pour un poids relativement faible et une agilité exceptionnelle.

VTT électrique Trek

Gros incontournable du domaine, Trek représente en réalité une des plus grandes marques de VTT du monde. Pour bien illustrer ce propos, Trek tient actuellement en main une bonne partie du marché des VTT, notamment aux États-Unis d’Amérique.

De la conception à la mise en vente, tout est absolument soigné chez ce constructeur. En témoigne d’ailleurs, les excellents VTT, solides et constamment en amélioration, qu’il propose à leurs clients.

VTT électrique Specialized

La marque Specialized reflète bien l’expression « fait avec amour ». En effet, elle a été créée et lancée par des passionnés de vélo, des cyclistes à proprement parler. Ils sont relativement mieux placés pour connaître tous ceux dont aura besoin un cycliste, mais aussi quel modèle de VTT est adapté pour chaque sortie.

En plus de cela, la marque Specialized fabrique des VTT pour tous les âges. Qu’il s’agisse des enfants comme des adultes, vous passerez un bon moment sur les VTT électriques de la marque Scott.

Par ailleurs, il faut souligner que les vélos électriques Scott d’entrée de gamme cumulent jusqu’à 15 vitesses, toutes différentes. Pour les modèles plus avancés, c’est toute une armada technologique qui se cache derrière leur fonctionnement.

VTT électrique Lapierre

Avec un peu plus de 75 ans d’ancienneté, la marque de VTT Lapierre est littéralement le plus ancien constructeur français de VTT. Durant sa longue et enrichissante existence, la marque a développé ou amélioré des modèles de VTT pour tous les goûts et pour toutes les circonstances.

Cyclisme, randonnée, sport de campagne, etc. Vous pouvez tout faire avec un VTT Lapierre. Encore mieux, le modèle overvolt dernièrement sorti par la marque fait sensation auprès des grands amoureux des deux roues.

VTT électrique Forestal

Nouveau-née dans l’univers du vélo électrique, la marque Forestal a très vite grimpé les échelons pour se hisser haut dans les tendances. Implantée en Andorre, Forestal s’est construit une excellente réputation en un rien de temps grâce à des VTT performants et disponibles pour tous, selon l’usage prévu.

En plus de cela, Forestal équipe ses vélos d’accessoires technologiques comme un mini-écran sur le cadre avant du vélo. Pour autant, les prix d’acquisition de ces VTT restent à la portée de tous ou presque.

VTT électrique Pivot Shuttle

Pour clore cette liste, la marque américaine Pivot Shuttle est également un constructeur à visiter. Sa particularité est qu’elle propose beaucoup plus de pièces détachées de vélo hautement qualitatives.

Il faut tout de même souligner que ces pièces détachées ne fonctionnent que dans les modèles de VTT fabriqués par la marque. En plus de cela, la garantie desdites pièces est à vie. Autant se procurer un VTT Pivot pour profiter d’une plus grande durabilité.

Pour choisir un bon VTT électrique, il faut d’abord se renseigner par rapport aux différentes marques qu’il est possible de trouver. Cependant, il ne s’agit pas du seul critère que vous devez considérer quant au choix de votre VTT.

Vous devez nécessairement prendre en compte la nature du chemin que vous voulez parcourir avec le VTT. Une fois que vous avez repéré la perle rare, vous pouvez la personnaliser selon vos envies. Par ailleurs, la couleur, les motifs, la taille et même le type de pneu sont également des éléments à prendre en compte pour faire un choix éclairé.

Avantages VTT électrique

Le VTT électrique présente un ou de nombreux avantages certains par rapport aux VTT classiques. Voici quelques points positifs :

Robuste ;

Pratique ;

Durabilité ;

Avantageux pour la santé.

Pour ce qui est de ce dernier point, le VTT améliore la santé des utilisateurs lorsqu’il est pratiqué à une fréquence soutenue et raisonnable.

Inconvénients VTT électrique

Malgré ses nombreux avantages, les VTT électriques présentent quelques déconvenues. Parmi ces dernières, on peut citer :

Use très rapidement les articulations ;

Aggrave certaines maladies comme l’arthrite ou les affections des ménisques.

Le VTT électrique peut aussi causer des blessures superficielles ou même créer des douleurs lombaires. Faites donc attention à votre posture en roulant.