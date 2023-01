Investir 10 000 € en 2023 : les prérequis

Investir 10 000 € de la bonne manière peut sembler compliqué pour un investisseur novice.

Et pour cause : il convient avant tout de considérer un certain nombre de paramètres inhérents à la réussite de son projet.

On retrouve, parmi ces indications, le contexte économique du domaine visé et les prévisions du marché pour les 10 années à venir. Voyons cela de plus près…

Survoler la réalité d’un tel projet en 1 minute

Tout investisseur, amateur ou professionnel, devra, avant d’investir, se poser une question fondamentale : « Suis-je prêt à prendre des risques ? ». Aucun investissement, et nous appuyons sur le mot « aucun » n’est sûr à 100 % !

Logiquement, cela donne lieu à une deuxième question essentielle : « Quelle somme d’argent puis-je me permettre de perdre ? » Une fois de plus, lorsque l’on parle d’investissement, le risque 0 n’existe pas ! Mais il ne faut pas se fier au hasard pour autant…

Les recherches intensives sont une première étape pour s’assurer qu’un marché est porteur ou non. Ne restez pas seul comme une brebis égarée, en particulier si vous êtes un investisseur amateur.

N’hésitez donc pas à demander conseil à des gens qui, comme dit l’expression, « ont de la bouteille » dans le domaine visé. Vous éviterez ainsi de faire des erreurs de débutants, petites, mais potentiellement fatales pour le développement de votre projet.

Faire fructifier 10 000 € en 2023 : l’avant-projet

Définition de l’appétit pour le risque

L’appétit pour le risque n’est autre que votre capacité à faire face aux déconvenues que peut entraîner votre investissement. Si vous êtes d’un naturel anxieux, surtout quand il s’agit de miser de l’argent, nous vous recommandons d’investir dans un projet de petite envergure.

C’est également ce que les investisseurs aguerris conseillent aux porteurs de projet avant la phase d’amorçage : commencer avec un produit/service alpha — augmenter sa valeur et sa quantité de production à mesure que les clients s’y intéressent et le réclament.

De cette manière, vous avancez pas à pas, en apprenant sur le marché et les tendances. Le tout en adaptant vos ambitions selon le contexte. C’est notamment l’un des sujets que vous pourrez aborder avec la structure Partners Finances.

La capacité à subir des pertes : explication

Ici, il est question du niveau de pertes potentielles que vous êtes prêt à assumer dans le cadre d’un investissement. Celui-ci varie selon votre situation financière et personnelle, mais aussi de vos objectifs à court, moyen ou long terme.

La capacité à subir des pertes est une notion à intégrer impérativement lorsque l’on mise de l’argent. Dans le monde de l’investissement, 10 000 € n’est pas un montant « extraordinaire », loin de là. Mais pour certains, il s’agit de plusieurs années d’économie et de dur labeur.

La question qui se pose est donc la suivante : Le marché dans lequel vous souhaitez investir en vaut-il vraiment la peine ? Gardez toujours à l’esprit que ce projet changera votre vie à tout jamais, positivement ou négativement.

Cela dit, vous devez adopter une approche prudente afin d’éviter toute déception, que vous ayez un compte bancaire bien rempli ou uniquement ces 10 000 € de côté.

Faire preuve de pragmatisme

Comment faire fructifier 10 000 € en 2023 ? Si vous posiez cette question à 100 personnes, vous obtiendriez sûrement 100 réponses différentes. Le meilleur placement pour certains n’est pas forcément le meilleur pour d’autres.

Être conscient de cela vous aidera à investir intelligemment votre capital. Autre point important : ne vous laissez jamais endormir par l’espoir et les belles promesses. « Mieux vaut une vérité blessante qu’un joli mensonge. »

Ce n’est pas parce qu’un projet vous enthousiasme qu’il sera pour vous une source de revenus. Règle numéro 1 : quand vous montez un business, mettez vos émotions de côté ! Un projet n’est viable que si la demande en votre produit/service est concrète aujourd’hui, et ne semble pas faiblir à l’avenir.

Mais là encore, vous devrez tenir compte de nombreux autres facteurs avant de vous lancer, notamment celui de la crise économique que nous traversons actuellement.

Investir 10 000 € en 2023 : considérer le contexte économique relatif à l’inflation

Depuis près de 3 ans, l’inflation sévit à travers le monde et personne ne semble savoir quand les choses reviendront à la normale. Cela ne signifie pas que tout est au mort en matière d’investissement. Les opportunistes ont su transformer cette mauvaise passe commune en opportunités ! Comment ? En déplaçant une partie de leur fonds vers des actifs qui suivent le rythme inflationniste.

En clair, il ne faudra pas tomber dans le piège du « ce qui fonctionne d’habitude fonctionne en tout temps. » »Enfin, voici 7 exemples de placements pouvant être rentables en période de crise, que vous souhaitiez investir sur le sol français ou à l’étranger. 1) Les actions de biens de consommation basiques. 2) Les matières premières (sel, bois, coton, or, argile…).

3) Les titres du Trésor préservés de l’inflation. 4) Les obligations indexées sur l’inflation. 5) Les titres de créances garantis. 6) Les titres adossés à des créances hypothécaires. 7) L’investissement immobilier (mais pas n’importe lequel).