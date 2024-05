les applications de commande de nourriture à ne pas manquer : de UberEats à GrubHub

Aujourd’hui, les smartphones ne servent plus seulement à communiquer avec nos proches. Ils nous offrent également la possibilité de simplifier notre quotidien en commandant rapidement de la nourriture depuis différentes plateformes. Cet article vous présente les meilleures applications de commande de nourriture pour éveiller vos papilles et satisfaire tous vos besoins culinaires.

UberEats : des plats pour tous les goûts

Filiale du géant Uber, cette application offre un large choix de restaurants partenaires dans de nombreuses villes à travers le monde. Du plat gastronomique au hamburger classique, UberEats saura ravir toutes les envies. Pour cela, il suffit d’entrer votre adresse de livraison et de choisir parmi une sélection de restaurants faisant de la cuisine qui vous plaît. Une fois que votre choix est fait, l’application se charge de transférer la commande au restaurant et met à disposition un livreur pour récupérer les plats et les amener jusqu’à chez vous. Vous pouvez suivre votre commande en temps réel sur la carte et connaître l’heure estimée de son arrivée.

Deliveroo : confort et saveurs à votre porte

Cette entreprise britannique a réussi à conquérir plusieurs marchés internationaux grâce à sa rapidité de service et la qualité de ses partenariats. Comme UberEats, Deliveroo propose des milliers de restaurants permettant aux utilisateurs de profiter d’une grande variété de plats à domicile ou au bureau. Dowload l’application, entrez votre code postal et découvrez les différentes propositions de repas près de chez vous. Le paiement peut être effectué via carte bancaire, PayPal ou Apple Pay. La livraison est généralement rapide et le prix est souvent abordable.

GrubHub : une expérience gustative aux États-Unis

GrubHub est une application incontournable pour les habitants des États-Unis, avec une présence dans plus de 1 000 villes américaines et canadiennes. Grâce à son large réseau de partenaires, GrubHub offre de nombreuses options culinaires telles que les pizzas, sushis, grillades et bien d’autres encore. Dans certaines régions, cette entreprise propose même la possibilité de bénéficier de promotions exclusives pour économiser lors de vos commandes ! Pour profiter de ces services, il suffit de télécharger l’application, créer votre compte et commencer à explorer les différentes propositions disponibles dans votre zone géographique.

Naviguer facilement entre les choix de restaurants



Avec cette application, choisissez parmi plusieurs filtres pour simplifier vos recherches. Vous pouvez trier les résultats en fonction du temps de livraison, de la notation donnée par les clients précédents, ou encore du type de cuisine souhaitée.



L’interface claire et intuitive permet une prise en main rapide pour commander en seulement quelques clics.



JustEat : prenez une bouchée dans le monde entier

Également connue sous le nom de Takeaway.com dans certains pays, JustEat propose un service similaire à celui de ses concurrents en offrant un large choix de restaurants et de cuisines différentes. Vous pouvez notamment retrouver des plats du Moyen-Orient, d’Amérique latine ou encore de l’Asie, avec une particularité : JustEat permet également de commander des spécialités culinaires régionales et locales. En plus de cela, JustEat offre la possibilité de passer sa commande directement sur le site internet du restaurant pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser l’application.

Glovo : bien plus que de la nourriture

Vous avez une envie soudaine de chocolat ou besoin de vous procurer un médicament sans quitter votre domicile ? Glovo est là pour répondre à vos besoins ! Cette application espagnole se distingue de ses concurrentes par la diversité des services proposés. En plus de livrer de la nourriture provenant de nombreux restaurants partenaires, Glovo permet également de commander des produits en pharmacie, dans des magasins de proximité ou encore en supermarché. Les délais de livraison sont souvent très courts et les frais généralement raisonnables.

Un suivi détaillé de votre commande



Rien de pire que de devoir attendre patiemment devant sa porte sans savoir où en est son repas. Glovo l’a bien compris et propose un système de suivi de commande précis vous permettant de suivre l’avancement de votre livreur en temps réel.



Fini les mauvaises surprises, avec cette application, vous savez exactement quand vous allez pouvoir déguster votre plat favori.



En résumé, de nombreuses applications permettent aujourd’hui de commander de la nourriture rapidement depuis votre smartphone. Des services fiables comme UberEats, Deliveroo, GrubHub, JustEat et Glovo offrent un large choix de plateformes pour répondre à toutes vos attentes. N’hésitez pas à essayer plusieurs d’entre eux pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos envies.