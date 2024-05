les applications pour surveiller et limiter votre temps d'écran : de Stay Focused à Freedom

Les smartphones et autres appareils électroniques sont devenus des éléments incontournables de notre quotidien. Cependant, il est parfois nécessaire de contrôler notre utilisation de ces appareils pour ne pas laisser le temps d’écran empiéter sur nos vies personnelles et professionnelles. Heureusement, il existe plusieurs applications qui aident à surveiller et limiter notre temps passé devant les écrans. Dans cet article, nous explorerons certaines de ces applications, comme Stay Focused et Freedom, ainsi que leurs fonctionnalités utiles.

Stay Focused : Une application pour rester concentré

Stay Focused est une application populaire destinée à aider les utilisateurs à se concentrer sur leur travail sans être distraits par leur smartphone ou tablette. Cette application propose un ensemble de fonctionnalités qui permettent de surveiller et limiter l’utilisation des autres applications et l’accès à certains sites Web. Voici quelques exemples :



Contrôle du temps d’écran : Stay Focused permet de définir des limites quotidiennes pour chaque application installée sur l’appareil. Une fois cette limite atteinte, l’application sera bloquée jusqu’au lendemain.

Blocage des applications : en plus de fixer des limites de temps, il est également possible de bloquer complètement certaines applications durant des périodes prédéterminées, par exemple pendant les heures de travail.

Filtre de contenu : cette fonctionnalité permet de bloquer l’accès à certains types de contenu en ligne, tels que les réseaux sociaux ou les sites de streaming.



Téléchargez et installez Stay Focused

Pour utiliser Stay Focused, il suffit de télécharger l’application gratuitement depuis le Google Play Store pour les utilisateurs d’Android. Une fois installée, un assistant vous guidera dans la configuration des paramètres de contrôle du temps d’écran.

Freedom : Redécouvrez votre liberté loin de l’écran

Freedom est une autre application qui vise à aider les personnes à retrouver leur liberté face aux distractions numériques. Conçue pour être utilisée sur plusieurs appareils et systèmes d’exploitation (Windows, macOS, iOS et Android), Freedom propose des fonctionnalités similaires à celles de Stay Focused :



Blocage des sites Web : il est possible de créer une liste personnalisée de sites Web à bloquer pendant certaines heures de la journée. Cela peut-être particulièrement utile pour éviter les distractions au travail ou pendant les périodes d’étude.

Blocage des applications : tout comme avec Stay Focused, vous pouvez également empêcher l’utilisation de certaines applications durant des plages horaires prédéterminées.

Planification : planifiez à l’avance les périodes de blocage de certaines applications et sites, afin de mieux gérer votre temps entre vie personnelle et professionnelle.



Comment utiliser Freedom

Contrairement à Stay Focused, Freedom n’est pas une application gratuite. Cependant, il est possible de tester cette application pendant une période d’essai gratuite avant de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel. Pour commencer, téléchargez Freedom depuis son site internet officiel et suivez les instructions pour l’installer sur vos appareils.

Autres alternatives pour le contrôle du temps d’écran

Si vous recherchez d’autres solutions pour surveiller et limiter votre temps passé devant les écrans, considérez ces applications :



Offtime : identifiez les applications et les comportements qui peuvent nuire à votre concentration et bloquez-les en créant des plages horaires personnalisées durant lesquelles vous ne pourrez pas y accéder.

Moment : spécialement conçue pour les enfants et les adolescents, Moment permet aux parents de suivre l’utilisation des appareils de leur famille et d’établir des limites pour encourager des habitudes saines vis-à-vis des écrans.

Digital Detox : lancez un défi personnel en restreignant l’accès à certaines applications, tout en conservant les fonctionnalités essentielles telles que les appels et les messages textes afin de ne pas être complètement coupé du monde.



Pour conclure… ou plutôt pour continuer

Gérer convenablement notre temps d’écran peut parfois s’avérer difficile, mais grâce à des applications comme Stay Focused, Freedom et autres alternatives, il est désormais possible de prendre le contrôle sur nos habitudes numériques et retrouver notre liberté. Explorez ces solutions pour trouver celle qui vous convient le mieux et commencez dès aujourd’hui à mieux gérer votre temps passé devant les écrans.