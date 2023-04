Les tendances du marché de l’emploi et l’impact sur le recrutement

Le marché du travail s’est énormément transformé ces dernières années. En particulier, le quotidien des professionnels et des cadres a changé en raison de la crise du coronavirus.

Ainsi, les employeurs et les employés sont confrontés à des bouleversements. Vous êtes un travailleur ou un chef d’entreprise à la quête de nouveaux talents ?

Voici un résumé des tendances qui affectent le marché de l’emploi.

La pénurie de la main-d’œuvre

La diminution de l’offre de main-d’œuvre continue d’affecter le « rapport de force » entre employés et employeurs. Avec le vieillissement de la population, les travailleurs auront plus d’options qu’au cours des dernières décennies. Dans certains secteurs, l’emploi restera difficile au cours des prochaines années en raison des difficultés persistantes à faire coïncider l’offre et la demande de main-d’œuvre.

Ainsi, les secteurs ayant plus de problèmes sont :

Les soins de santé ;

La mobilité bas-carbone ;

Le BTP ;

La logistique ;

Le secteur de l’énergie ;

La technologie, etc.

Par exemple, selon Indeed & Glassdoor, il y aura une pénurie de 240 000 travailleurs à domicile ou dans les maisons de retraite d’ici 2024 dans le secteur de la santé. De même, dans le secteur du transport et de la logistique, il y a une pénurie de chauffeurs de bus, de camions et de trains.

La recherche de soft skills bat son plein

Pour soutenir les projets de développement, de croissance et de transformation de l’entreprise, les recruteurs ont d’autres exigences. En effet, les dirigeants d’entreprises français cherchent à recruter et à fidéliser des candidats dotés des bonnes compétences dites « soft skills ». Cela leur permettra de mieux s’aligner sur les nouvelles exigences du marché.

Les candidats négocient davantage leur salaire

Sous l’effet de la situation économique, de l’inflation et de la pénurie de talents, la question du salaire est revenue au premier plan du processus de recrutement. Le guide des salaires 2023 de Robert Half montre que les salaires augmentent dans tous les emplois étudiés. Pour plus de la moitié (55 %) des salariés, l’inflation est la principale raison pour laquelle ils demandent une augmentation de salaire.

La forte croissance du télétravail

Le télétravail, qui a connu un essor en raison de la crise du coronavirus, se poursuivra. Toutefois, il se généralisera dans les professions qui y sont compatibles. Il faut aussi noter que cette tendance affectera également les deux tiers des professions où le télétravail n’était pas possible.

Les employeurs souhaitant recruter des travailleurs dans ces professions auront de plus en plus de mal à attirer ceux qui ne sont pas attirés par le télétravail. De plus, la numérisation a créé de nouveaux besoins, en particulier dans le domaine de la cybersécurité, qui est soumis à une forte pression.

Les travailleurs en quête de bien-être

La satisfaction et le bien-être au travail sont de plus en plus importants et constituent un facteur de choix pour les employés. En effet, la culture d’entreprise joue un rôle important pour attirer et retenir les talents, et les employeurs peuvent l’utiliser comme stratégie pour se différencier de la concurrence.

Une enquête réalisée par Indeed en France en mai 2022 a confirmé que 51 % des salariés se sentent moins attachés à leur entreprise après la crise sanitaire qu’avant. De plus, 47 % d’entre eux se sentent moins attachés à leurs collègues et recherchent un milieu dans lequel leur bien-être émotionnel et physique est une priorité.