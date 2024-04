sauvegarder et restaurer votre iPhone facilement avec iCloud

Aujourd’hui, notre vie est contenue dans nos smartphones, de nos contacts à nos photos en passant par nos applications préférées. Perdre ces informations peut être problématique, voire désastreux. Heureusement, la sauvegarde et la restauration de votre iPhone, iPad ou iPod touch n’ont jamais été aussi faciles grâce à iCloud. Dans cet article, nous allons détailler comment procéder étape par étape pour assurer la sécurité de vos précieuses données.

Pourquoi utiliser iCloud pour sauvegarder et restaurer votre appareil Apple ?

iCloud est un service de stockage en cloud proposé par Apple qui permet de sauvegarder automatiquement les données de vos appareils iOS. La principale raison d’utiliser iCloud est la simplicité : une fois configuré, il s’occupe de tout en arrière-plan sans que vous ayez à intervenir. De plus, cette solution offre une certaine tranquillité d’esprit car elle ne requiert pas de matériel externe susceptible de tomber en panne.

Configurer iCloud sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser iCloud pour sauvegarder et restaurer votre iPhone, iPad ou iPod touch, assurez-vous de disposer d’un identifiant Apple et d’une connexion Internet stable. Ensuite, suivez ces étapes :



Ouvrez l’application « Réglages » (icône représentant des engrenages).

Appuyez sur votre nom en haut de l’écran pour accéder à votre compte Apple.

Sélectionnez « iCloud » et connectez-vous avec votre identifiant Apple si vous n’êtes pas déjà connecté(e).



Une fois dans les réglages d’iCloud, vérifiez que toutes les données que vous souhaitez sauvegarder sont bien sélectionnées. Par défaut, la sauvegarde est activée pour certains éléments tels que les contacts, calendriers, photos et notes, mais vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments en fonction de vos besoins et préférences.

Démarrer une sauvegarde manuelle avec iCloud

Bien qu’iCloud sauvegarde automatiquement vos données lorsque votre appareil est branché et connecté au Wi-Fi, il peut être utile de savoir comment déclencher une sauvegarde manuellement, par exemple avant de procéder à une mise à jour logicielle ou lors d’un changement d’appareil. Voici comment faire :



Ouvrez l’application « Réglages ».

Appuyez sur votre nom puis sélectionnez « iCloud ».

Faites défiler l’écran vers le bas et appuyez sur « Sauvegarde iCloud ».

Assurez-vous que l’option « Sauvegarde iCloud » est activée (le bouton doit être vert).

Appuyez sur « Sauvegarder maintenant » pour démarrer la sauvegarde manuelle.



Une barre de progression devrait apparaître, ainsi que le temps estimé restant pour la sauvegarde. Ne déconnectez pas votre appareil ou ne quittez pas les réglages durant cette opération.

Restaurer un iPhone, iPad ou iPod touch à partir d’une sauvegarde iCloud

Que vous veniez de recevoir un nouvel appareil ou que vous ayez besoin de récupérer des données perdues, restaurer une sauvegarde iCloud est également très simple et peut s’effectuer directement depuis l’écran de configuration :



Lorsque vous allumez votre nouvel appareil, suivez les instructions à l’écran jusqu’à ce que vous arriviez à l’écran « Apps et données ».

Appuyez sur « Restaurer à partir d’iCloud » et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Choisissez la sauvegarde souhaitée, qui devrait porter la date et l’heure de la dernière sauvegarde effectuée.



Soyez patient pendant la restauration, car cela peut prendre un certain temps selon la taille de la sauvegarde et la qualité de votre connexion Internet. Veillez à garder votre appareil connecté au Wi-Fi et branché à une source d’alimentation jusqu’à ce que la restauration soit terminée.

Gestion de l’espace de stockage iCloud

Les comptes iCloud sont fournis avec 5 Go d’espace de stockage gratuit, mais cela peut rapidement devenir insuffisant si vous possédez de nombreux appareils Apple ou si vous stockez beaucoup de photos, vidéos et autres fichiers volumineux. Heureusement, il est possible d’optimiser l’utilisation de cet espace depuis les réglages iCloud :



Ouvrez l’application « Réglages ».

Appuyez sur votre nom puis sélectionnez « iCloud ».

Faites défiler l’écran vers le bas pour voir la répartition de l’espace utilisé (photos, applications, sauvegardes, etc.).



Pour libérer de l’espace, vous pouvez désactiver certains éléments (comme les sauvegardes d’applications volumineuses) ou supprimer des sauvegardes inutiles. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également acheter plus d’espace directement depuis votre iPhone en appuyant sur « Gérer le stockage », puis sur « Modifier le forfait de stockage ».

Sauvegarder et restaurer avec iTunes

Sachez que si iCloud ne répond pas à vos besoins, il existe une autre méthode pour sauvegarder et restaurer votre iPhone, iPad ou iPod touch : utiliser iTunes (pour les versions macOS Mojave et antérieures) ou le Finder (pour macOS Catalina ou ultérieure). Cette solution est pratique si vous possédez un ordinateur sous Mac ou Windows et que vous préférez gérer manuellement vos sauvegardes et restaurations.

En conclusion, assurer la sécurité de vos données iOS n’a jamais été aussi facile grâce à iCloud et ses options de sauvegarde automatique ou manuelle. Quelle que soit la méthode choisie, veillez à procéder régulièrement à des sauvegardes et à vérifier l’espace disponible afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas de perte, vol ou défaillance de votre appareil.