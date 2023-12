Windows 12 : les premières rumeurs et ce qu’on en sait déjà

Alors que Windows 11 vient tout juste d’arriver sur nos ordinateurs, de nouvelles rumeurs font surface quant au développement d’un successeur. En effet, certaines informations laissent entendre que Microsoft préparerait non seulement une mise à jour majeure pour Windows 11, mais également la sortie éventuelle d’une version ultérieure nommée Windows 12.

Ce qu’on en sait déjà sur Windows 12

Dans cet article, nous allons explorer les différentes sources ayant mené à cette supposition puis évoquer quelques pistes concernant les caractéristiques potentielles de cette future version.

Les indices qui suggèrent l’arrivée d’un Windows 12

Tout a commencé quand le géant Intel a mentionné lors d’une présentation le terme « Windows 12 » en lien avec des ordinateurs portables équipés de ses processeurs Alder Lake. Cela a suscité un vif intérêt dans la communauté technologique et alimenté les spéculations selon lesquelles Microsoft développerait peut-être une nouvelle version de son système d’exploitation phare. Il convient toutefois de noter que cette déclaration n’est pas une confirmation officielle, et pourrait même être une simple confusion ou erreur de communication de la part d’Intel.

Qu’attendre d’une éventuelle mise à jour Windows 11 24H2 ?

D’autres sources indiquent quant à elles qu’une importante mise à jour de Windows 11 serait en cours de préparation, parfois mentionnée sous le nom de code 24H2. Si tel est le cas, cette mise à jour pourrait apporter un certain nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs du système d’exploitation.

Des performances accrues et une compatibilité élargie

Comme c’est souvent le cas lors de mises à jour majeures, on s’attend à ce que Microsoft travaille sur l’optimisation des performances de son logiciel. De plus, la compatibilité avec davantage de matériel informatique serait un atout non négligeable pour attirer toujours plus d’utilisateurs vers Windows 11.

Un accent renouvelé sur la sécurité

La sécurité étant au cœur de toutes les préoccupations dans le monde informatique, il ne fait aucun doute que Microsoft devrait continuer à investir dans ce domaine pour son système d’exploitation. La mise à jour 24H2 pourrait ainsi inclure des améliorations significatives en matière de protection des données et de lutte contre les logiciels malveillants.

De nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur

Au-delà des performances et de la sécurité, les mises à jour de systèmes d’exploitation sont aussi l’occasion d’introduire de nouvelles fonctionnalités facilitant la vie des utilisateurs. On peut donc imaginer que Microsoft ait prévu quelques surprises pour cette future version.

Pistes possibles pour un hypothétique Windows 12

S’il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude quant à l’existence d’un Windows 12 et à ses caractéristiques potentielles, on peut néanmoins émettre quelques hypothèses basées sur les observations actuelles du marché des systèmes d’exploitation.

Un système encore plus adapté à l’ère du numérique

Windows 11 a déjà fait un pas en avant en matière d’intégration avec le cloud et les services en ligne de Microsoft. On pourrait s’attendre à ce que son successeur pousse cette logique encore plus loin, avec une expérience utilisateur dépendant davantage des services connectés et une meilleure interopérabilité entre les différents dispositifs dans l’écosystème Microsoft.

Une convergence accrue avec Xbox

Microsoft ayant montré un intérêt particulier pour le rapprochement entre sa plateforme de jeux vidéo Xbox et son système d’exploitation Windows, il est possible que Windows 12 continue dans cette voie. Cela pourrait par exemple se traduire par une prise en charge native de la manette Xbox ou par la possibilité d’accéder à certains titres exclusifs au sein même du système d’exploitation.

Des fonctionnalités inspirées des demandes des utilisateurs

Enfin, il est probable que Microsoft prenne en compte les retours et demandes de sa communauté d’utilisateurs lors du développement d’une nouvelle version de Windows. Des améliorations concernant le dog mode (mode chien) proposé aux propriétaires d’animaux pourraient ainsi être au programme, ainsi qu’un meilleur gestionnaire de fichiers multimédias pour permettre un tri plus précis des images de cat (chat), par exemple. On pourrait également espérer une meilleure gestion des ressources pour les logiciels de conception de house (maison) en 3D, ou encore un explorateur Windows permettant d’organiser ses documents comme on le ferait avec un fichier book (livre) numérique.

Bien qu’il soit nécessaire de prendre ces informations avec prudence et de ne pas considérer l’arrivée imminente d’un Windows 12 comme acquise, il est indéniable que Microsoft va continuer à faire évoluer son offre en matière de système d’exploitation. Qu’il s’agisse d’une mise à jour majeure ou d’une version entièrement nouvelle, il y a fort à parier que nous entendrons parler de Windows 12 dans les mois à venir.