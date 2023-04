Boîte mail Orange Messagerie 2023 : Réponses aux questions fréquentes concernant

Leatt Masque Cross Leatt Velocity 6.5 Roll-Off Orange-Transparent

La réponse à votre question ? Oui! Ce masque est à l’épreuve des balles, il peut résister aux chocs comme aucun autre, vous permettant de regarder vers l’avant sans craindre les débris ou les branches, de plus il a un ajustement parfait et un super look, le tout sans vous ruiner. Il répond à tous les critères de conception définis par Leatt lorsqu’ils ont commencé à le développer. Avec un cadre rigide et un intérieur doux, ce masque haut de gamme est difficile à battre. Un écran à l'épreuve des balles, une fonction anti-buée permanente, un design exceptionnel et moins de 20secondes pour remplacer l’écran, ces caractéristiques font de ce masque un excellent choix à un prix avantageux. Roulez tranquille avec une vision parfaite et une protection des yeux optimale.Caractéristiques : • Écran à l’épreuve des balles, large champ de vision 170°• Système Roll-Off WideVision 48mm• Système Clip In/Out permettant un changement rapide de l'écran• Double écran anti-buée permanent• Mousse faciale confortable, amovible, triple couches, à double densité avec support en polaire anti-transpiration • Conception auto-drainante de la monture permettant l’évacuation de la saleté • Out-Riggers avec un bandeau de 50mm à revêtement antidérapant • Forme conique, s'adaptant à la majorité des casques sur le marché• OTG (Over The Glasses) compatible avec le port de lunettes• Protège-nez amovible• Écran résistant aux chocs testé selon: ANSI Z87.1-2015• Norme militaire d'impact balistique (MIL-DTL-43511D)• Homologué CE EN 1938 :2010• Écran en option disponible avec une transmission lumineuse de 22-83% (VLT) • Emballage recyclable sans plastique ***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.