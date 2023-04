Comment accéder à la boîte mail Free Zimbra 2023 ?

Aimeriez-vous disposer d’une messagerie électronique à la fois, fluide, efficace et gratuite ? Pourquoi ne pas opter dans ce cas pour Zimbra ? Il s’agit d’un webmail gratuit pour les membres de la Freebox de l’opérateur Free. Il offre non seulement un agenda, mais aussi, une importante capacité de stockage dans le cloud.

Voulez-vous en savoir davantage sur la messagerie zimbra Free ? Pas de souci ! Découvrez dans ce billet les astuces à suivre pour accéder à la boîte mail Free Zimbra, mais aussi quelques informations supplémentaires sur cette messagerie.

C’est quoi Webmail Free 2023 ?

Webmail Free est un service de messagerie électronique gratuit qui a été proposé par l’opérateur Free.

Il permet à ses utilisateurs de consulter leurs mails depuis un navigateur internet en toute simplicité et n’importe où.

Mieux encore, pour les abonnés de Freebox et Free mobile, ce service de messagerie est non seulement en open-source, mais aussi totalement gratuit.

Toutefois, sachez que tout le monde peut y créer un compte et profiter d’une adresse mail gratuitement.

Pour accéder à la boîte mail Free Zimbra, il vous faudra faire un tour sur la plateforme de Free puis cliquez sur Webmail qui se trouve en haut de la page d’accueil.

Une fois sur la page d’accueil Webmail Free, vous devez entrer vos coordonnées, votre adresse se terminant par @free.fr et le mot de passe que vous avez utilisé pour la création du compte. Dès que c’est fait, cliquez par la suite sur connexion afin d’accéder à votre messagerie Free Zimbra. Sachez également qu’il vous est possible d’accéder à votre messagerie Free Webmail Zimbra, que ce soit depuis votre tablette, votre smartphone et votre ordinateur.

Pour envoyer un message sur Zimbra, il vous faudra cliquer sur « Nouveau message », et ce, depuis votre Webmail Zimbra. Rédigez ensuite votre mail, ajoutez votre destinataire ainsi que votre sujet et cliquez sur la flèche qui se trouve tout juste à droite de « Envoyer ».

Outre cela, pour recevoir une notification dès l’arrivée d’un mail sur Zimbra, il vous faudra cocher la case « Envoyer un mail de notification à ». Dès que c’est fait, vous n’aurez qu’à renseigner le champ avec votre adresse de messagerie électronique.

Pour passer de Webmail à Zimbra, vous devez vous rendre sur le site Free Zimbra via l’adresse Zimbra.free.fr. Dès que vous arrivez sur le portail du site, il vous faudra vous identifier sur l’interface de connexion dédiée en indiquant l’adresse mail @free.fr (comme identifiant) et votre mot de passe. De préférence, le mot de passe que vous indiquerez ici doit être le même que celui de Webmail Free.

Accédez ensuite à la section intitulée « Gestion de mes comptes Mails », cliquez dessus et faites la migration en choisissant l’option « migrer ma messagerie Free vers Zimbra Webmail ». Ensuite, attendez quelques jours, afin d’avoir la confirmation que la migration a été effective.

Pour utiliser Zimbra, vous devez avant tout vous abonner aux services proposés par Free, notamment un abonnement Freebox ou Free Mobile. Vous devez également posséer un compte chez Free Zimbra. Deux possibilités s’offrent à vous pour la création du compte. En effet, si vous avez souscrit à un abonnement Feebox par exemple, vous devez vous rendre dans l’espace client et saisir « subscribe.free.fr/login/login.pl » dans le navigateur internet.

Par contre, si vous avez souscrit à un abonnement Free Mobile, il vous faudra saisir dans le navigateur en ligne l’adresse « mobile.free.fr/moncompte/ » après avoir accédé à l’espace client. Dès que c’est fait, le navigateur internet affichera une page de connexion sur laquelle vous allez vous connecter en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour finir, vous devez vous rendre dans la section « Gérer mes comptes de messagerie » afin de configurer votre messagerie Zimbra.

Pour récupérer votre boîte mail Zimbra, vous devez télécharger Mozilla Thunderbird sur https://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird puis l’installer. Dès que c’est fait, vous devez configurer le compte. Pour le faire, il vous faudra choisir l’option « compte de mails » puis vous cliquez sur suivant. Sélectionnez ensuite IMAP comme type de serveur tout en précisant qu’imap-old.free.fr représente le serveur de réception. Dès que c’est fait, saisissez votre mot de passe et enregistrez. En suivant ce processus, vous pourrez accéder désormais à votre boîte mail Zimbra et consulter vos messages en toute quiétude.

Personnaliser votre messagerie Free

Pour personnaliser votre messagerie Free afin qu’elle corresponde avec vos besoins et attentes, vous pouvez changer par exemple le thème de la boîte aux lettres électroniques Free. Pour ce faire, vous pouvez soit, activer les filtres de mails commerciaux, soit créer un compte mail secondaire.

Avantages du Webmail Free

Le Webmail Free présente un grand nombre d’avantages très intéressants. Premièrement, il s’agit d’un site de messagerie électronique qui est non seulement entièrement gratuite, mais qui permet aussi de générer des comptes secondaires de façon illimitée.

Deuxièmement, l’interface du Webmail Free est très simple d’utilisation. Elle ne nécessite également aucun téléchargement ni installation. Le plus intéressant est que vous avez la possibilité de personnaliser l’interface à votre convenance.

Troisièmement, Webmail Free fonctionne principalement avec des logiciels tels que : Outlook ou Windows Live Mail. Il favorise une parfaite coordination avec tous les ordinateurs Linux, Windows ou encore Apple. Mieux encore, il arrive à s’adapter facilement avec n’importe quel système d’exploitation, notamment Windows Mobile, IOS ou Android.

Quatrièmement, Webmail jouit de deux différentes technologies très intéressantes. La première technologie en HTML vous donne la possibilité d’accéder à la plateforme de Zimbra via des appareils qui sont très anciens. La deuxième technologie au format Ajax, quant à elle, est non seulement beaucoup plus élaborée, mais elle constitue également la solution la plus complète et la plus rapide.

Inconvénients du Webmail Free

En dépit de ses nombreux avantages, le Webmail Free présente également de nombreux inconvénients. Tout d’abord, il est très complexe pour une personne qui n’est pas abonnée au site d’obtenir un compte mail Free.

Outre cela, l’espace de stockage du Webmail Free est restreint à 100 Mo, ce qui est très insuffisant. De plus, ce service de messagerie ne vous donne pas la possibilité de consulter la messagerie hors connexion sans aller sur un appareil qui est compatible comme Thunderbird ou Outlook. Le Webmail Free a aussi énormément du mal à filtrer convenablement les spams, contrairement aux autres fournisseurs.

Pour effectuer la création de votre adresse Webmail secondaire Free, vous devez renseigner votre login ainsi que votre mot de passe, ce qui vous permettra d’accéder à la section des utilisateurs Free.

Dès que vous êtes connecté, allez dans la rubrique « créer un nouveau compte e-mail » puis suivez les étapes qui vous sont présentées sur l’écran jusqu’à la création officielle du compte secondaire. Toutefois, vous devez attendre au moins 2 heures avant que le compte ne soit activé.

Passer par un logiciel de messagerie Outlook ?

Vous avez la possibilité de consulter votre messagerie depuis le logiciel Outlook sans aucune difficulté. Pour y arriver, il vous faudra d’abord installer Outlook en renseignant les coordonnées de votre mail Free, votre identifiant et votre mot de passe. De préférence, pendant la configuration, tâchez de choisir un nom qui permettrait à vos destinataires de vous identifier facilement lorsque vous leur enverrez des mails.

Bien que l’espace de stockage de Webmail Free soit restreint, vous avez tout de même la possibilité de passer gratuitement de 1 Go à 10 Go. Pour le faire, vous devez ouvrir le navigateur web afin de vous rendre sur l’espace client du site de Free.

Dès que vous vous connectez avec votre adresse e-mail, il vous faudra choisir l’option « Interface de gestion » puis sélectionner par la suite la rubrique « Passer la capacité de Free à 10 Go ». Sachez toutefois que la migration vers 10 Go peut durer au moins 48 heures avant d’être validée.

Que faire en cas de mot de passe Free oublié ?

La récupération d’un mot de passe Free oublié se fait assez facilement. Tout ce que vous aurez à faire est de cliquer sur l’onglet « Mot de passe oublié » affiché en bas de la case « Connexion ». Dès que vous êtes orienté vers l’interface de récupération de mot de passe Free, il vous faudra y renseigner votre identifiant, votre code postal puis cliquer sur la touche « envoyer » afin de valider.

Est-il possible de conserver sa messagerie Free Webmail en cas de résiliation d’abonnement ?

En tant qu’abonné Free, si vous souhaitez résilier votre abonnement, il vous sera totalement possible de conserver votre messagerie Free Webmail. Pour le faire, vous n’aurez pas à débourser de frais. Toutefois, vous devez demander une transformation de votre compte Freemail avant de résilier votre abonnement avant de bénéficier de ce service. Aussi, il faut noter qu’en plus de vos messages, ce service vous permettra de conserver vos contacts ainsi que d’autres données associées à votre compte.