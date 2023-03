Investir dans la colocation senior : Comment se lancer en 6 étapes !

Une maison partagée pour personnes âgées est un concept de logement communautaire dans lequel un petit groupe de personnes de plus de 60 ans vivent ensemble.

Ce type de maison senior est spécialement conçu pour répondre aux besoins des personnes âgées qui souhaitent vivre dans un environnement convivial et sécurisé avec d’autres locataires du même âge. Ils partagent souvent les mêmes valeurs et des points communs.

La colocation pour seniors ayant le vent en poupe, créer une maison partagée pour personnes âgées constitue une bonne idée. Voici les étapes à suivre.

Identifier les besoins des personnes âgées de la ville

Nous vous conseillons de mener une enquête et/ou organiser des groupes de discussion pour recueillir l’opinion des principaux intéressés sur le type de maison des seniors qu’ils préfèrent.

Il faut aussi connaître les équipements qu’ils recherchent et le prix du loyer qu’ils sont prêts à payer pour la colocation seniors. En tout état de cause, la maison partagée doit offrir tout le confort dont les occupants ont besoin.

Ce peut être une maison individuelle louée par des personnes âgées préférant vivre en petite communauté plutôt qu’habiter seuls ou dans une maison de retraite. Ce type de maison à louer pour senior peut accueillir entre 4 à 10 colocataires.

Trouver l’emplacement

En matière d’immobilier, quelle que soit la nature du bien, l’emplacement reste crucial. Alors, une fois que vous avez une idée des besoins des personnes âgées de votre ville ou de votre région, vous pouvez vous mettre à chercher un emplacement approprié pour la maison partagée.

Vous devrez tenir compte de la sécurité, de la proximité des transports en commun, des services de santé et de la disponibilité des magasins et des équipements. La maison senior doit être facilement accessible pour les résidents et les visiteurs.

Assurez-vous qu’elle dispose d’un accès facile aux routes principales, aux trottoirs et aux transports pour personnes à mobilité réduite. Toutefois, il convient de vérifier si le coût de l’emplacement rentre dans votre budget.

Pour créer une maison partagée pour personnes âgées dans les règles de l’art, commencez par identifier leurs attentes. Il est important de comprendre les besoins des locataires potentiels dans votre région en matière d’habitat partagé.

Élaborer un plan d’affaires

La création d’une maison partagée pour seniors peut être un projet gratifiant, mais elle nécessite une planification et une préparation minutieuses. Élaborer un plan d’affaires solide et détaillé constitue une étape essentielle pour assurer le succès de votre investissement immobilier.

Définissez vos objectifs et votre vision pour la maison partagée ou le village senior, ainsi que les résultats que vous souhaitez obtenir. Il peut s’agir d’objectifs financiers, de services offerts, d’une clientèle cible ou de votre philosophie de soins. Réalisez une étude de marché et analysez la concurrence.

Vous pouvez même mettre en place une stratégie marketing pour trouver des locataires fiables. N’oubliez pas de définir le plan de gestion de la maison partagée, incluant les politiques et les procédures pour les soins aux résidents, la gestion du personnel, les finances et la conformité réglementaire.

Mettre en place une structure organisationnelle

La mise en place d’une structure organisationnelle pour la maison partagée pour personnes âgées est une étape importante pour en assurer le succès.

Déterminez les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’équipe, dont le fondateur, le personnel de direction et les employés. Établissez des descriptions de poste claires pour chaque rôle afin que chacun comprenne ses tâches et ses responsabilités.

Établissez une chaîne de commandement claire pour garantir une communication efficace et une prise de décision rapide au sein du village senior. Recrutez des gens qualifiés, passionnés et compétents pour travailler dans la maison à louer pour senior.

Concevoir et aménager la maison senior

À ce stade, vous êtes prêt à concevoir et à aménager la maison de colocation personnes âgées. Selon les résultats de votre étude de marché et de votre analyse concurrentielle, concevez un habitat partagé pour répondre aux besoins des résidents âgés que vous ciblez.

La maison des seniors doit être adaptée à la mobilité réduite, avec des rampes, des ascenseurs et des portes plus larges pour les fauteuils roulants. Les chambres doivent être confortables, pratiques et sécurisées. Les espaces communs doivent favoriser les interactions sociales entre les résidents. Ils peuvent inclure un salon, une salle à manger, une cuisine commune et une bibliothèque.

Trouvez des locataires

Ça y est, votre maison à louer pour senior est prête à l’habitation ! Il est temps de trouver des occupants ! Vous pouvez notamment diffuser des publicités dans les journaux locaux, en organisant des événements communautaires et en travaillant avec des groupes locaux pour personnes âgées.

Vous pouvez aussi collaborer avec un site web spécialisé qui vous mettra en relation avec des locataires seniors répondant à vos critères. Ce genre de plateforme recommandera votre maison partagée à des personnes âgées intéressées par votre offre.