Meuble de rangement : petit casier ou casier cube ?

Lorsqu’il s’agit de casier métallique, il en existe deux types principaux : les petits casiers et les casiers cubiques. Les deux ont leurs propres avantages et inconvénients, alors lequel vous convient le mieux ?

Tout dépend de vos besoins spécifiques et de ce que vous cherchez à stocker. Voici un aperçu rapide de chaque type de meuble de rangement pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre entreprise ou votre bureau.

Pourquoi acheter un casier métallique ?

Un casier métallique est un excellent moyen d’accroître la sécurité de vos biens. Que vous cherchiez un endroit pour stocker vos objets de valeur ou que vous ayez besoin d’un endroit pour garder vos affaires en sécurité pendant votre absence, un casier métallique est un excellent choix. Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez acheter un casier métallique.

L’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l’achat d’un casier en métal est la durabilité.

Les casiers métalliques sont bien plus durables que leurs homologues en plastique ou en bois. Ils peuvent résister à un usage intensif et dureront des années s’ils sont correctement entretenus.

Ceci est particulièrement important si vous prévoyez d’utiliser votre casier dans un endroit très fréquenté, comme les vestiaires d’une école ou d’un gymnase.

Voici quelques avantages d’avoir un petit casier dans son entreprise :

Gain de place,

assure de garder des vêtements au propre,

permet de se changer,

stockage sécurisé,

gain en organisation.

Par ailleurs, l’entretien d’un casier métallique se fait très simplement à l’aide d’une éponge et d’eau savonneuse tiède.

Les casiers métalliques sont polyvalents

Les casiers métalliques sont également polyvalents et peuvent être utilisés dans de nombreux environnements. En fait, partout où vous avez besoin d’un espace de rangement supplémentaire.

Ce mobilier professionnel en acier permet à la fois de stocker les effets personnels de vos employés, mais aussi de leur permettre de se changer.

Certains modèles sont équipés de penderie de sorte à pouvoir accueillir une veste.

En plus de fournir un espace de rangement efficace, il permet aussi de sécuriser son contenu via une serrure ou un cadenas.

Qu’est-ce qu’un petit casier métallique ?

Les petits casiers sont la solution parfaite pour ranger les petits articles comme les fournitures de bureau ou les effets personnels. Ils sont également parfaits pour ajouter du rangement supplémentaire dans un petit espace.

L’inconvénient des petits casiers est qu’ils peuvent être difficiles à organiser si vous avez beaucoup d’affaires à ranger. Mais avec un peu de créativité, vous pouvez facilement trouver un moyen de les faire fonctionner.

Par exemple, vous pouvez utiliser des paniers ou des conteneurs à code couleur pour regrouper les articles similaires.

Pourquoi acheter un casier cubique métallique ?

Un casier cubique est un meuble composé d’acier ou de métal qui est en forme de cube. Il peut facilement s’insérer sur une étagère ou un autre type de meuble de rangement. Il peut aisément s’insérer sous une table ou sous un bureau pour gagner de la place.

Il peut aussi être équipé d’un dispositif de sécurité via une serrure à clé par exemple.

Le casier cubique offre un style moderne et élégant à votre espace de travail en plus de vous faire gagner en place et en organisation.

Par ailleurs, d’après le site officiel de l’ administration française , dans l’article “Le local vestiaire est-il obligatoire dans l’entreprise ?” explique que sous certaines conditions, le vestiaire est une obligation.

Le mini casier pour plus de rangement et d’organisation

Un mini casier est généralement livré monobloc et peut comporter une serrure à clé. Ses dimensions varient, mais on peut le retrouver généralement une taille inférieure à 60 centimètres.

Il peut être utilisé dans plusieurs secteurs comme les écoles, les hôpitaux ou encore les maisons de retraite. En plus d’être très hygiénique, il s’entretient et se nettoie très facilement :

Pour ce faire, rien de plus simple, videz dans un premier temps l’ensemble de son contenu avant de le nettoyer à l’aide d’un chiffon et d’un peu d’eau savonneuse.

Le casier en métal possède une longue durée de vie par sa composition en acier.

En cas de dommage, il est possible de poncer votre casier métallique avec une ponceuse de sorte à le retaper ou à le repeindre.

Casier métallique pour bureau en entreprise

Lorsqu’il s’agit de choisir entre les petits casiers et les casiers cubiques, cela dépend réellement de vos besoins spécifiques et de ce que vous cherchez à stocker. Si vous avez beaucoup de petits articles à stocker, les petits casiers sont une excellente option.

Mais si vous avez besoin de stocker des articles plus volumineux ou si vous voulez mieux organiser un espace plus grand, alors les casiers cubiques sont la solution.

Quel que soit le type de meuble de rangement que vous choisissez, assurez-vous qu’il répond à vos besoins et à votre budget afin de tirer le meilleur parti de votre espace.