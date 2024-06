Letgo (maintenant partie de OfferUp) : un marché mobile pour acheter et vendre localement

L’année 2020 a été marquée par la montée en puissance des applications de vente entre particuliers. Parmi elles, Letgo s’est imposé comme un acteur incontournable du marché mobile dédié à l’achat et la vente d’articles d’occasion localement. Maintenant partie de OfferUp, cette application est disponible gratuitement sur les systèmes iOS et Android.

Le fonctionnement de l’application Letgo

Créée en 2015 par Alec Oxenford, Jordi Castello et Enrique Linares, Letgo propose aux utilisateurs un moyen simple et rapide de mettre en relation acheteurs et vendeurs locaux. Il suffit de quelques clics pour publier une annonce avec photos et description détaillée, ou bien entamer une recherche ciblée en fonction de ses préférences. Voici comment procéder :

Télécharger et installer l’application depuis l’App Store (pour les appareils iOS) ou le Google Play Store (pour les appareils Android). Créer un compte utilisateur en renseignant son adresse e-mail et en choisissant un mot de passe, ou se connecter via un compte Facebook ou Google existant. Paramétrer son profil en indiquant notamment sa localisation, ce qui permettra de proposer des annonces situées à proximité. Publier une annonce en cliquant sur le bouton « Vendre » présent sur la page d’accueil de l’application. Il faudra ensuite ajouter une ou plusieurs photos, puis décrire le produit dans les moindres détails, en fournissant notamment des informations sur son état, ses dimensions et son prix. Rechercher des annonces intéressantes en utilisant la fonction « Recherche » de l’application, qui permet par défaut de trier les offres par distance croissante depuis sa localisation. On peut également effectuer des recherches plus ciblées en utilisant des filtres tels que la catégorie, le prix, le type d’article (neuf ou d’occasion), etc. Contactez le vendeur en utilisant la messagerie intégrée à l’application, qui offre la possibilité de poser des questions, de négocier le prix et d’organiser un éventuel rendez-vous pour procéder à la transaction.

L’application Letgo est conçue pour faciliter les transactions entre personnes situées à proximité, ce qui réduit les coûts et les contraintes liés à l’envoi du produit. Autre avantage : cela permet de vérifier l’état de l’article en personne avant de finaliser l’achat.

Les principales fonctionnalités de Letgo :

Letgo propose un large éventail de fonctionnalités pour simplifier la démarche d’achat et de vente sur mobile. Voici quelques-unes des caractéristiques qui lui permettent de se démarquer :

La géolocalisation qui sert à favoriser les rencontres entre acheteurs et vendeurs vivant à proximité l’un de l’aut.

qui sert à favoriser les rencontres entre acheteurs et vendeurs vivant à proximité l’un de l’aut. La messagerie intégrée , qui offre la possibilité aux utilisateurs d’échanger en temps réel, sans avoir à quitter l’application ou à dévoiler leur adresse e-mail personnelle.

, qui offre la possibilité aux utilisateurs d’échanger en temps réel, sans avoir à quitter l’application ou à dévoiler leur adresse e-mail personnelle. L’intelligence artificielle appliquée au traitement des images, qui permet par exemple de suggérer automatiquement des tags et des informations pertinentes sur le produit mis en vente.

appliquée au traitement des images, qui permet par exemple de suggérer automatiquement des tags et des informations pertinentes sur le produit mis en vente. Les catégories et sous-catégories d’annonces , qui facilitent la navigation dans l’application et permettent aux acheteurs de trouver rapidement ce qu’ils recherchent.

, qui facilitent la navigation dans l’application et permettent aux acheteurs de trouver rapidement ce qu’ils recherchent. Les évaluations et commentaires laissés par les autres membres après une transaction, qui contribuent à renforcer la confiance et la sécurité au sein de la communauté Letgo.

Le rapprochement avec OfferUp et les perspectives d’avenir pour Letgo

Au mois de juillet 2020, Letgo a été racheté par son rival américain OfferUp, afin de faire face à la concurrence croissante sur le marché des applications de vente entre particuliers. Les deux plateformes conservent leur identité propre mais partagent désormais certaines fonctionnalités, comme le système d’évaluations et de commentaires.

Cela fait partie de leurs objectifs communs : rendre encore plus simple et sécurisée l’expérience des utilisateurs, notamment en développant davantage de mesures de protection contre la fraude et en renforçant la modération des annonces. Ils cherchent également à étendre leur présence sur le marché international et à diversifier leurs sources de revenus.

Il est intéressant de noter que la croissance du nombre d’utilisateurs de Letgo a connu une hausse significative durant les dernières années. La plateforme a réussi à dépasser la barre des 75 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays.

La concurrence et les enjeux pour Letgo :

Face à l’essor rapide des applications de vente entre particuliers, Letgo doit faire face à une concurrence accrue. Parmi ses principaux rivaux figurent :

OfferUp, dont il est désormais partie prenante,

Leboncoin, acteur historique et leader du marché en France,

Vinted, spécialisé dans la revente de vêtements et d’accessoires de mode,

Wallapop, centré sur le marché espagnol,

Facebook Marketplace, proposé par le géant des réseaux sociaux.

Dans ce contexte concurrentiel, les principales forces de Letgo résident dans sa simplicité d’utilisation, son interface intuitive et la richesse de ses fonctionnalités. Pour continuer à grandir et conquérir de nouveaux utilisateurs, la plateforme devra miser sur l’innovation et l’amélioration constante de son offre.

En conclusion :

Letgo constitue une alternative intéressante aux sites et applications traditionnels de vente entre particuliers. Avec son rapprochement avec OfferUp, elle s’inscrit dans une dynamique d’évolution et de croissance, qui permettra aux utilisateurs de profiter d’un service toujours plus performant et sécurisé pour acheter et vendre localement sur mobile.