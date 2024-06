Nextdoor : connectez-vous avec vos voisins pour des conseils, des ventes et des alertes de quartier

Vous souhaitez mieux connaître vos voisins, partager des conseils ou être informé des actualités locales ? Nextdoor est l’application qui vous réunit autour de votre quartier. Pratique et conviviale, cette plateforme permet de créer du lien entre les habitants afin d’échanger des informations utiles sur leur environnement proche. Dans cet article, découvrez comment cet outil digital peut faciliter votre quotidien.

Qu’est-ce que Nextdoor ?

Créée aux États-Unis en 2011 et importée en France dès 2016, Nextdoor est une application gratuite disponible sur les appareils iOS et Android.

Son but premier est d’aider les habitants d’un même quartier à se rencontrer, échanger des conseils, vendre des objets ou encore signaler un événement local.

Se présentant comme un réseau social de proximité, il est possible d’échanger avec ses voisins à travers différents thèmes : petites annonces, alertes de quartiers, événements locaux, besoins personnels et recommandations professionnelles, pour n’en citer que quelques-uns.

Comment utiliser l’application ?

Pour accéder à Nextdoor, il suffit de la télécharger sur votre smartphone ou tablette et de vous inscrire en renseignant votre adresse postale. Une fois inscrit, vous aurez accès à un fil d’actualité pour votre quartier.

Inscription et vérification d’identité

Afin de garantir une bonne utilisation de l’application, chaque utilisateur doit renseigner son adresse postale. Ceci permet à Nextdoor d’associer votre profil au bon quartier. De plus, afin de préserver la sécurité et l’intimité des membres, l’identité de chaque utilisateur est vérifiée par différents moyens : code postal envoyé par courrier ou mail, numéro de téléphone, connexion via Facebook…

Naviguer sur Nextdoor

L’interface Nextdoor ressemble à celle d’un réseau social classique avec un fil d’actualités qui rassemble les dernières publications de vos voisins. Les photos, vidéos et géolocalisations sont également intégrées pour faciliter les échanges.

Vous pouvez filtrer ce contenu par catégorie (annonces, événements, alertes…) et gérer vos paramètres de réception d’e-mails, avertissements téléphoniques…

Interagir avec ses voisins

Pour participer aux discussions, il suffit de publier un message dans le fil d’actualités, de créer des groupes spécifiques ou de répondre aux recommandations et demandes des autres membres en commentant leurs messages.

La qualité des échanges est favorisée par la modération, la possibilité de mettre en place une liste de confiance composée de voisins triés sur le volet, ainsi que la charte de la bienséance à signer à l’inscription.

Bénéficiez de conseils et d’informations utiles

Nextdoor propose une interface intuitive qui met en avant les interactions avec les voisins. Ainsi, la plateforme regorge de fonctionnalités intéressantes pour partager des conseils et des informations utiles.

Poser une question ou donner un retour d’expérience

Vous avez besoin d’un conseil pour choisir un artisan, trouver un produit en particulier près de chez vous ou connaître les horaires d’ouverture d’un commerce local ? N’hésitez pas à poser votre question sur Nextdoor : vos voisins se feront un plaisir de vous aider !

Consulter les petites annonces

Avec l’essor du commerce en ligne entre particuliers, Nextdoor offre un accès aux objets et services proposés par ses membres directement dans votre quartier. Ainsi, vous pouvez vendre, acheter ou donner facilement grâce aux annonces locales.

Connectez-vous pour rester informé des événements et alertes de quartier

Nextdoor est un outil pratique pour suivre l’actualité locale et être notifié des événements organisés dans votre quartier, tels que les vide-greniers, brocantes, spectacles, animations, activités sportives…

Recevez des notifications importantes en temps réel

L’application permet notamment de recevoir des alertes pour être informé rapidement des éventuels incidents qui se produiraient à proximité de chez vous (travaux, coupure d’électricité, problèmes de circulation…).

Votre quartier se mobilise pour la sécurité avec Nextdoor

Enfin, il est possible d’utiliser Nextdoor pour s’organiser entre voisins afin de diffuser des informations sur la sécurité du quartier. Les membres peuvent ainsi créer une veille collective pour prévenir les cambriolages, signaler une personne suspecte ou alerter en cas d’accident ou de danger imminent.

Au final, Nextdoor est une application incontournable pour ceux qui souhaitent tisser des liens avec leurs voisins et partager conseils et informations utiles dans leur vie quotidienne. Alors n’hésitez plus et rejoignez votre communauté sur Nextdoor !