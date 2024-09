Pourquoi installer une solution Wifi dans son établissement hôtelier ?

Avant d’effectuer une réservation dans un hôtel ou toute autre structure d’hébergement, les touristes et voyageurs prennent en compte un certain nombre de facteurs.

L’un des critères les plus importants concerne les services proposés par l’établissement d’hébergement. En matière de commodités, de plus en plus de dirigeants décident d’équiper leurs établissements avec une solution Wifi.

Voici pourquoi.

Ce que vous devez retenir :

Installer une solution Wifi performante dans un hôtel améliore l’expérience client, permettant un accès Internet rapide pour le travail et les loisirs.

Le Wifi de qualité influence significativement les décisions de réservation, surpassant même des critères comme l’emplacement ou le parking.

Un bon réseau Wifi renforce la notoriété de l’établissement, transformant les clients satisfaits en ambassadeurs grâce à des avis positifs.

Le Wifi aide également le personnel à travailler plus efficacement, tout en offrant des données précieuses pour mieux comprendre les clients.

Lire : La technologie Wifi bénéficiera d’amélioration très importante

Doter son hôtel d’une solution Wifi pour améliorer l’expérience de sa clientèle

L’une des principales raisons justifiant l’installation d’une solution Wifi dans un établissement hôtelier est l’amélioration de l’expérience proposée aux clients. En équipant votre hôtel de cette technologie, vous permettez à vos clients, qu’il s’agisse de voyageurs d’affaires ou de touristes, d’accéder à Internet pour réaliser des actions de leur choix. Les clients peuvent par exemple vérifier leurs courriels, partager des images sur les réseaux sociaux ou se détendre en regardant des films et séries en streaming. En dotant votre structure d’une solution Wifi, vous pourrez donc augmenter la satisfaction de vos clients.

Ici, il est important de rappeler qu’il ne suffit pas d’installer un réseau Wifi dans son hôtel pour espérer satisfaire les attentes de sa clientèle. Pour leur permettre de bénéficier d’une expérience de navigation fluide et agréable, il est indispensable d’équiper son établissement avec un wifi pour hôtel performant, c’est-à-dire une option fiable et rapide. L’enquête Research+Data Insights menée en 2016 a révélé par exemple que 80 % des clients ont une opinion plus favorable des hôtels offrant un Wifi à haut débit. Il convient ici de contacter un prestataire spécialisé pour doter son hôtel d’une solution Wifi de qualité.

Installer une solution Wifi dans son établissement pour augmenter les réservations

L’enquête Research+Data Insights a également montré que le Wifi fait partie des principaux éléments qui influencent la prise de décision des consommateurs d’aujourd’hui en matière de réservation. Selon cette enquête qui a été effectuée dans les hôtels d’une certaine chaîne hôtelière, le Wifi est un facteur de réservation plus important que l’emplacement de l’hôtel et le parking.

Dans ce secteur marqué par une forte concurrence entre établissements, proposer une connexion Wifi gratuite et de bonne qualité permet de répondre aux demandes des consommateurs. En misant sur cette commodité faisant office de nécessité, les responsables d’hôtels ont l’assurance d’attirer plus de clients dans leur établissement.

Se doter d’une solution Wifi pour améliorer la notoriété de son établissement

Installer un réseau Wifi dans un établissement spécialisé en hébergement, qu’il s’agisse d’un hôtel ou encore d’un camping, est un moyen efficace d’améliorer l’image de marque de la structure concernée. En dotant par exemple votre camping d’un bon wifi pour locations saisonnières, vous pouvez convertir vos clients en de véritables ambassadeurs pour votre établissement. Les clients satisfaits de la solution Wifi mise à leur disposition donneront en effet une bonne note à l’établissement et n’hésiteront pas à publier des photos du lieu et des commodités. Cela permet d’améliorer la visibilité de l’établissement.

Installer une solution Wifi pour améliorer la productivité du personnel et les services

L’installation d’un bon réseau Wifi dans un hôtel ou un camping ne profite pas uniquement aux clients. Cela est aussi profitable aux employés de l’établissement dans l’accomplissement de leurs tâches. Avec une connexion Internet fiable et performante, les employés préposés à la gestion peuvent par exemple accéder plus rapidement aux systèmes de gestion de l’hôtel. La mise en place d’une bonne solution de connexion contribue ainsi à diminuer les temps d’attente et à améliorer l’efficacité des collaborateurs.

Le wifi est un outil qui permet aux responsables d’hôtels de segmenter et de mieux connaître leurs clients. Cette solution de connexion leur permet en pratique de collecter des informations précieuses liées aux habitudes et aux préférences des consommateurs. En procédant à l’analyse des informations recueillies, les responsables peuvent mieux comprendre les besoins des consommateurs et adapter en conséquence leurs produits et services. Cela contribue à terme à l’amélioration de leurs revenus.

Solution Wifi pour établissement hôtelier : quelles astuces pour bien choisir ?

Installer la bonne solution de connexion à haut débit pour son établissement hôtelier est indispensable pour garantir une expérience client optimale et une meilleure gestion de l’établissement. Pour réussir le choix de la solution Wifi à mettre en place dans son hôtel, il suffit de suivre les astuces suivantes :

déterminer les besoins de connectivité de son établissement ;

vérifier la capacité de couverture de la solution Wifi à installer ;

tenir compte de la sécurité et de la fiabilité de la solution Wifi ;

prendre en compte les contraintes relatives au bâtiment ;

et vérifier la disponibilité de l’assistance technique.

Pour s’assurer de l’adéquation de la solution Wifi à installer, il est important d’évaluer au préalable les besoins spécifiques de son établissement. Les principaux aspects à prendre en compte ici sont la taille de ce dernier, le nombre de chambres à couvrir, les zones communes et le type de clients accueillis. Ici, les hôtels de grande taille et ceux de taille plus modeste ont en pratique des besoins qui diffèrent.

La solution Wifi à choisir doit proposer une couverture complète dans tous les lieux de l’établissement concerné. Sa capacité doit être suffisante pour supporter un grand nombre de connexions simultanées, le tout, sans perte de performance. La sécurité est un critère à ne surtout pas négliger. Il est préférable d’opter ici pour une offre Wifi pour hôtel avec des fonctionnalités de sécurités avancées pour garantir la protection des informations des clients. Par ailleurs, il est recommandé de faire un audit du bâtiment avant toute installation afin de repérer les éléments pouvant freiner le déploiement optimal du Wifi.