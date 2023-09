CarPlay sans fil grâce à l’adaptateur CarlinKit : Transformez votre véhicule en voiture connectée

Le système CarPlay d’Apple est de plus en plus prisé des automobilistes, notamment pour sa capacité à fonctionner sans fil et permettre ainsi une connexion facile entre un iPhone SE et une voiture.

Malheureusement, nombreux sont les véhicules qui ne sont pas équipés de CarPlay sans fil, obligeant les utilisateurs à se servir d’un câble pour relier leur iPhone à leur voiture. Heureusement, des solutions existent pour transformer une voiture non-compatible ou ancienne en véhicule compatible avec CarPlay sans fil, et ce, pour un budget raisonnable.

Adoptez la solution CarlinKit 4.0 sans fil pour dire adieu aux câbles

Pour un peu plus de 50 euros, il est possible de convertir son système CarPlay filaire en un système sans fil grâce au dispositif appelé CarlinKit 4.0. Ce petit adaptateur permet non seulement de rendre CarPlay sans fil, mais également de prendre en charge Android Auto sans fil.

Adaptateur sans fil : Le Carlinkit 4.0 transforme CarPlay filaire en version sans fil tout en proposant également Android Auto sans fil.

Compatibilité excellente : L’adaptateur 2-en-1 Carlinkit 4.0 Apple Carplay et Android Auto est compatible avec la plupart des véhicules équipés de CarPlay d’usine. Il fonctionne avec des marques comme Volkswagen, Mercedes-Benz, Hyundai, Honda Civic CR-V, Peugeot Chevrolet, Ford SYNC 3.4, Mazda CX-5 Artz, KIA, Skoda, GMC, RAM, Toyota, land rover et Subaru. À noter que les modèles de Volvo, BMW et Polestar ne sont actuellement pas compatibles.

Adaptateur sans Fil CarlinKit 4.0, Adaptateur sans Fil CarPlay et Android Auto Uniquement pour Les Voitures avec Apple CarPlay câblé en Usine, dongle USB à enfichage Direct Adaptateur sans Fil CarlinKit 4.0, Adaptateur sans Fil CarPlay et Android Auto Uniquement pour Les Voitures avec Apple CarPlay câblé en Usine, dongle USB à enfichage Direct 95,99 € 67,99 € -29%

Ainsi, votre iPhone SE se connectera automatiquement à votre voiture via CarPlay sans besoin de câbles. N’oubliez pas que pour tout fonctionne correctement dès la première utilisation, il vous faudra vous rendre dans Réglages > Général > CarPlay sur votre iPhone, cliquer sur « Voitures disponibles » et sélectionner votre véhicule. Par la suite, CarPlay fonctionnera sans fil à chaque fois que vous monterez dans votre voiture et que vous la démarrerez.

Optez pour le CarlinKit 5.0 en promotion sur AliExpress pour plus de discrétion et de facilité

Pour se débarrasser une fois pour toutes des câbles envahissants, AliExpress propose le CarlinKit 5.0 à un prix avantageux. Ce dispositif compact et discret se branche simplement sur le port USB de votre voiture et fait office de relais entre votre smartphone et votre véhicule.

L’adaptateur sans fil CarlinKit 5.0 est en promotion sur AliExpress.

Une fois connecté au port USB de votre voiture, l’adaptateur sans fil CarPlay et Android Auto CarlinKit 5.0 est très simple d’utilisation : activez simplement le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre smartphone pour appairer les deux appareils.

Après cette opération, le boîtier CarlinKit 5.0 reconnait automatiquement votre smartphone lorsque vous montez dans la voiture, ce qui vous permet d’utiliser l’écran de cette dernière pour contrôler votre téléphone et profiter ainsi des fonctionnalités telles que la lecture de musique et les cartes GPS stockées dans votre appareil.

Un investissement judicieux pour plus de confort au quotidien

Fini le temps où il fallait systématiquement sortir son iPhone pour le brancher à sa voiture grâce aux adaptateurs CarlinKit 4.0 et 5.0, désormais disponibles à un prix abordable. En choisissant d’équiper votre véhicule de ces dispositifs, vous optez non seulement pour plus de simplicité, mais également pour plus de confort lors de vos trajets quotidiens.

De plus, leur installation est rapide et ne nécessite aucune compétence particulière. Il s’agit donc d’un investissement malin, qui transformera instantanément votre véhicule en voiture compatible avec CarPlay sans fil.

Alors, n’attendez plus pour dire adieu aux câbles encombrants et adoptez dès maintenant le CarlinKit 4.0 ou le CarlinKit 5.0 pour une connexion sans fil optimale entre votre iPhone SE et votre véhicule.