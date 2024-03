La norme de cybersécurité de référence : votre bouclier contre les cyberattaques !

Contents







La norme PDIS de l’ANSSI : garante d’une cybersécurité robuste !

Avec l’interconnexion croissante des réseaux, les systèmes informatiques sont de plus en plus exposés aux risques d’attaque. Malgré cela, la nécessité de connexion est devenue incontournable pour les entreprises, les organisations privées et les individus.

Dans ce contexte délicat, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information établit des référentiels visant à garantir l’efficacité des prestataires de sécurité informatique.

Découvrez ici les normes PDIS et leur importance pour la cybersécurité.

Les normes générales et exigences liées à l’activité du prestataire

Le prestataire de réponse aux incidents de sécurité doit respecter 14 exigences générales. Fondamentalement, il doit être une entité ayant la personnalité morale ou faire partie d’une autre entité ayant la personnalité morale.

La structure ne doit souffrir d’aucune limitation légale. Mieux, pour permettre aux commanditaires d’avoir une meilleure appréhension de son fonctionnement, cette dernière doit décrire dans les moindres détails son organisation. Le prestataire est obligé de justifier de moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission. Mieux, il doit présenter les licences des logiciels et autres instruments utilisés.

Les normes générales concernent par ailleurs la discrétion professionnelle. En cela, le prestataire de service est tenu d’informer le commanditaire avant de révéler un incident de son système. Ce dernier doit également communiquer de vraies informations. Les normes relatives à l’activité du service de détection des incidents de sécurité se déclinent en trois axes. Fondamentalement, en matière de gestion d’incident, le référentiel Pdis anssi oblige le prestataire à établir la liste des incidents redoutés, le mode opératoire, les règles pour les identifier et les résoudre.

Le deuxième volet des exigences relatives à l’activité du prestataire concerne globalement la collecte des données. Ce dernier, conjointement avec le commanditaire, doit définir la stratégie de collecte des données, les informations à collecter, les sources de collecte, les collecteurs, etc. Les normes applicables au troisième volet de l’activité du prestataire concernent de façon globale la gestion des notifications. Elles précisent les canaux, les moyens, la manière et le contenu des notifications.

Les normes relatives à la protection des informations

Dans son référentiel, l’ANSSI identifie 17 sous-domaines de normes relatives à la protection des informations. Ces exigences s’inscrivent au cœur de l’activité des prestataires.

Politique de sécurité des systèmes d’information

En ce qui concerne la politique de sécurité des systèmes d’informations, les normes exigent que le prestataire élabore une évaluation des risques et un plan de traitement des risques pour l’ensemble du service de détection des incidents de sécurité.

Cette évaluation doit être validée par la direction du prestataire et doit inclure une liste d’incidents redoutés.

Le prestataire doit réviser ces évaluations et plans au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de changements majeurs dans le service de détection. Il doit également mettre ces plans à disposition du commanditaire et définir une politique de sécurité basée sur l’évaluation des risques. Enfin, il est recommandé que le prestataire soit certifié ISO27001 pour l’ensemble du service.

Sensibilité des informations, territorialité et contrôle

En raison de la sensibilité des informations, les normes PDIS exigent aux prestataires d’être homologués « Diffusion restreinte » pour superviser les systèmes d’informations non classés défense. En ce qui concerne les informations classées défenses par le commanditaire, les normes contraignent le prestataire à avoir le niveau d’homologation requis.

Les normes relatives à la territorialité font obligation au fournisseur des services de défense d’être basé en Europe. En ce qui concerne le volet contrôle, il est demandé au prestataire d’établir un plan de contrôle qui rend compte de la bonne mise en œuvre des opérations. Ce plan doit être révisé annuellement et audité chaque trois ans. Parmi les sous-domaines de la protection des données régie par les normes de l’ANSSI, figurent entre autres :

la sécurité physique ;

; la sauvegarde ;

le Service de détection du service ;

le cloisonnement du système d’information du service ;

; l’administration et exploitation du service, etc.

Pour connaître les autres sous-domaines et toutes les normes applicables sur les autres domaines

L’importance des normes PDIS dans la cybersécurité

Les normes PDIS facilitent la mise en place des systèmes de détection avancés pour repérer les signes précurseurs d’une cyberattaque. Elles permettent d’agir rapidement pour neutraliser la menace avant qu’elle ne cause des dommages importants. Mieux, ces exigences fournissent un cadre clair pour évaluer les risques potentiels et mettre en place des mesures de prévention et de réponse appropriées. En suivant ces normes, les organisations peuvent minimiser les impacts négatifs des cyberincidents sur leurs opérations et leur réputation.

Il faut noter par ailleurs que la conformité aux nombreuses règles PDIS démontre l’engagement des prestataires envers la protection des données et la sécurité informatique. Cela renforce la confiance des partenaires commerciaux, des clients et des autres parties prenantes, ce qui peut être crucial pour maintenir une relation commerciale solide.

Dans de nombreux secteurs, la conformité aux normes de cybersécurité est devenue une exigence réglementaire. Les normes PDIS de l’ANSSI fournissent un cadre de référence clair pour répondre à ces exigences et éviter les sanctions potentielles liées au non-respect des réglementations en vigueur.