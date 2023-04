Comment faire le choix d’une machine de marquage sur cuir ?

Marquage au sol pour file d’attente - Merci de faire la queue ici

Banggood JH-16 Chuck cuir estampage Machine perforateur manuel cuir bois papier marque Logo marquage presse Machine cuir gaufrage

LES POULETTES BIJOUX Bracelet Homme Cuir Large Noir Marquage Croco

Une machine de marquage réalise la création d’un marquage permanent ou de manière durable sur vos produits. En fait, cet appareil est souvent utilisé pour la personnalisation des matériaux, des pièces…

Par ailleurs, les machines de marquage et les imprimantes industrielles sont très différentes. Découvrez votre guide pour l’achat d’une machine de marquage.

Contents







Astuces pour choisir sa machine de marquage

Avant d’opter pour une machine, il vous faut bien déterminer la nature du matériau ayant besoin du marquage. En effet, il existe de nombreux types de matériau :

Un carton

Le cuir

Le simili cuir

Le bois

Le plastique

Etc.

Par ailleurs, il faut également connaître quelques éléments contribuant à la réalisation du marquage. Il s’agit de :

La durabilité

Des dimensions du marquage

La résolution adéquate

La précision

La vitesse

Il faut prendre en compte la configuration de la machine de marquage. Cette dernière peut être portable, intégrée à une ligne de production… Vous avez le choix entre trois grands types de machines pour permettre l’identification et la traçabilité de vos produits :

Le marquage mécanique

Le marquage par laser

Le marquage par jet d’encre

Le choix d’une machine de marquage mécanique

Les marqueurs mécaniques sont finis en creux pour un marquage rapide et durable. Il existe plusieurs techniques disponibles. Votre choix peut être basé sur l’esthétique du résultat, la vitesse de marquage et le matériau à marquer.

Marquage par roulement

Il s’agit d’un marquage d’un matériau à forme cylindrique. En fait, l’objet à marquer va être posé sur un support de deux rouleaux ou empalé sur un pivot. Ainsi, il permet un marquage en profondeur suivant le serrage. L’utilisation peut se faire manuellement ou par motorisation électrique. D’ailleurs, son utilisation est souvent dans :

L’industrie mécanique

L’aéronautique

L’automobile

La maroquinerie

La chaussure

Marquage par frappe

Son fonctionnement est le même que le marquage par roulement. Toutefois, ils diffèrent uniquement sur le fait de frapper au lieu de rouler la pièce à marquer. En outre, cet appareil est parfait pour les matériaux très durs tels que :

Le cuir

Le simili cuir

Les plastiques

Le bois

Il est disponible en portable ou intégrable à une ligne de production. En outre, ces machines sont pneumatiques ou manuelles.

Marquage par poinçonnage

Cette machine donne la possibilité d’effectuer le marquage des surfaces en courbe à l’aide d’un poinçon. En fait, ce dernier se déplace grâce à une unité de contrôle dotée de deux moteurs (axes X et Y). Il s’agit également du marquage par micropercussion, il fonctionne en pneumatique ou par courant électrique.

Marquage par rayage

Ce type de marquage mécanique effectue un creusement dans les pièces les plus molles jusqu’aux plus dures. En fait, le poinçon est en carbure ou en diamant. Il fait des déplacements en fonctions des axes X et Y. Ce type de marquage s’utilise dans l’industrie automobile, la métallurgie…

Marquage à chaud

Le marquage à chaud n’est pas différent du marquage par frappe. La seule différence est l’utilisation d’un bloc chauffant pour marquer les pièces. En fait, la chaleur va amollir la surface pour permettre la pénétration dans la matière. Ainsi, il convient à l’industrie du cuir et pour les objets publicitaires.

Le choix d’une machine de marquage par laser

Le marquage par laser s’appelle aussi gravure laser. En fait, sa réalisation passe par l’utilisation de faisceau laser guidé par un dispositif muni de miroirs réfléchissants. Celles-ci font l’objet d’un pilotage par ordinateur.

Par ailleurs, un logiciel favorise le traçage des combinaisons de : caractères, codes 2D, codes Datamatrix, etc. Ce type de machine est portable et peut être également intégrée à une ligne de production. Vous trouverez ci-dessous quelques avantages de l’utilisation d’une machine de marquage par laser :

Le marquage est permanent et esthétique

Un usage facile et souple

Sans contact avec la pièce à marquer (idéal pour objets assez fragiles)

Marquage uniforme et constant

Rapide pour une meilleure productivité

Pilotage numérique (depuis un ordinateur)

Création de grandes séries ou des marquages particuliers

Le choix d’une machine de marquage

Le marquage à jet d’encre donne la possibilité d’imprimer rapidement avec un rendu de qualité. Il est possible d’utiliser des encres à base d’eau, d’éthanol pouvant se sécher rapidement ou sous UV.

Les marquages à jet d’encre se distinguent comme suit :

Jet par valve DOD

Jet continu CIJ sans contact

Jet piézoélectrique

Jet thermique

En fait, une projection à distance des petites gouttes d’encre favorise le traçage des dessins, logos, codes… Le marquage jet d’encre s’utilise le plus souvent pour :

L’emballage et le suremballage pour le conditionnement des produits

Les produits fabriqués ou en convoi continu

Les processus de fabrication en continu

Les fabrications en automatisation

Pour conclure, la machine de marquage est un appareil de l’industrialisation. En outre, il est très utile pour les industries de tout genre.