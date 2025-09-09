Mariés ou pacsés : la réforme fiscale 2025 individualise automatiquement l’impôt sur le revenu

5/5 - (95 votes)

Dès septembre 2025, une évolution majeure intervient pour les couples mariés ou pacsés en matière de fiscalité. La réforme fiscale 2025 bouleverse la déclaration et le prélèvement à la source, avec un changement central : l’automatisation du taux individualisé d’imposition. Cette modification touche près de dix millions de foyers fiscaux en France et transforme en profondeur les modalités de calcul et de paiement de l’impôt sur le revenu des couples.

Quels changements pour les couples à compter de septembre 2025 ?

Jusqu’ici, les couples mariés ou pacsés bénéficiaient par défaut d’un taux de prélèvement commun sur leurs revenus. Ce taux global affichait bien une unité fiscale mais pouvait entraîner des déséquilibres dans certains cas, notamment lorsque les écarts de salaires étaient importants au sein du foyer.

Avec la réforme fiscale de 2025, le principe change radicalement : le taux individualisé devient automatique pour tous les couples relevant d’une imposition commune. Le taux commun auparavant appliqué disparaît, laissant place à des taux personnalisés selon les ressources de chaque conjoint ou partenaire pacsé.

Les principes de l’individualisation de l’impôt en 2025

Le passage à la généralisation du taux individualisé marque un véritable tournant dans la gestion de l’impôt sur le revenu en France. L’objectif poursuivi par le gouvernement est de garantir une plus grande équité, en adaptant l’effort contributif à la situation réelle de chacun des membres du couple.

L’automatisation doit aussi simplifier la démarche administrative des foyers fiscaux concernés, tout en limitant les retours manuels vers l’administration fiscale. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la modernisation du prélèvement à la source engagée depuis plusieurs années.

Comment fonctionne désormais le prélèvement à la source pour les couples ?

Jusqu’alors, les couples avaient le choix entre trois options principales : application du taux commun, sélection d’un taux individualisé, ou demande d’un taux neutre dans certaines situations. Désormais, la bascule automatique s’applique à tous les nouveaux couples mariés ou pacsés à compter du 1er septembre 2025, et progressivement à ceux déjà rattachés.

Chaque membre du couple voit alors son propre taux de prélèvement calculé en fonction de ses revenus, tandis que le calcul de l’impôt reste globalement fusionné pour le foyer fiscal dans l’avis d’imposition annuel. Il ne s’agit donc pas d’une individualisation complète, mais d’une personnalisation du prélèvement mensuel.

Quelles conséquences pratiques pour les contribuables ?

Le passage au taux individualisé a un impact direct sur le montant prélevé sur chaque fiche de paie. Un conjoint percevant un salaire élevé se verra appliquer un taux supérieur à celui qui gagne moins, même si l’imposition globale du foyer demeure inchangée.

Cette évolution supprime un effet parfois perçu comme pénalisant pour le conjoint ayant le revenu le plus faible. De plus, elle peut limiter les tensions susceptibles d’apparaître au sein de certains ménages lorsque le taux commun pèse davantage sur un seul revenu.

L’impact sur la confidentialité des revenus

Jusque-là, le taux unique pouvait révéler indirectement le niveau de salaire total du foyer auprès d’un employeur lorsque l’écart de rémunération était important entre deux conjoints. À partir de septembre 2025, chaque salarié n’affichera que son propre taux, ce qui protège la confidentialité vis-à-vis de l’employeur.

Certaines personnes y voient un avantage supplémentaire, car l’information fiscale transmise à l’entreprise devient strictement personnelle et ne reflète plus (même partiellement) celle de l’ensemble du couple.

Une réforme qui touche près de dix millions de foyers fiscaux

Selon les estimations officielles, cette individualisation massive concerne environ dix millions de déclarations réalisées chaque année par des couples imposés ensemble. L’État entend offrir ainsi une méthode de calcul jugée plus moderne, adaptée aux évolutions sociétales et professionnelles.

Les services fiscaux mettent en avant la simplicité de la nouvelle règle : il n’est plus nécessaire d’effectuer soi-même la démarche pour demander un taux individualisé, car celui-ci devient le standard dès la rentrée fiscale 2025.

Quels choix restent possibles après le basculement automatique ?

Si le taux individualisé se généralise, quelques options alternatives demeurent accessibles. Les foyers peuvent solliciter un ajustement spécifique, notamment lorsqu’ils souhaitent lisser une variation temporaire de revenus ou gérer autrement leur trésorerie.

Par ailleurs, le recours à un taux « neutre » reste possible dans des cas particuliers, principalement quand un contribuable souhaite occulter totalement toute information fiscale à son entreprise. Cela concerne surtout les détenteurs de revenus multiples ou annexes.

Afin d’y voir plus clair, voici les modes de taux désormais disponibles : Taux individualisé automatique pour tous les couples mariés ou pacsés Taux personnalisé sur option pour circonstances exceptionnelles Taux neutre facultatif dans des configurations spécifiques



Rappel synthétique : fonctionnement de la nouvelle fiscalité conjugale

Avant septembre 2025 Après septembre 2025 Taux commun automatique

Taux individualisé & taux neutre sur demande Taux individualisé automatique

Taux personnalisé et neutre sur demande Possibilité de choisir manuellement le mode d’imposition Bascule automatique sur le taux individualisé, sans action requise Présentation du taux commun à l’employeur (potentielle perte de confidentialité) Taux individuel transmis systématiquement ; confidentialité mieux préservée Effet parfois défavorable aux conjoints à faibles revenus Prélèvement aligné sur le revenu personnel de chaque membre du couple

La réforme fiscale 2025 en chiffres et calendrier

À partir du 1er septembre 2025, la mise en œuvre s’effectue de façon progressive. Les nouveaux mariés ou pacsés verront leur foyer immédiatement soumis au taux individualisé, tandis que les couples déjà existants seront concernés lors de la mise à jour annuelle de leur situation, généralement après réception de la déclaration de revenus.

La Direction générale des Finances publiques prévoit également des outils numériques automatisés visant à informer chaque contribuable du nouveau taux applicable et à faciliter toute correction éventuelle en ligne.

Perspectives administratives et accompagnement des usagers

Axée sur la simplification et l’égalité de traitement, la réforme s’accompagne de divers dispositifs pédagogiques déployés par l’administration fiscale. Des simulateurs et guides pratiques sont annoncés afin d’aider les couples à anticiper le nouveau calcul de leur impôt.

Pour toute question ou contestation liée à l’application du taux individualisé, des conseillers ont été mobilisés en centres d’impôts et via les espaces numériques dédiés, garantissant un accès rapide à l’information et à l’assistance.

Sources