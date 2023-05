les meilleurs outils pour jardiner et ou entretenir son potager

Le jardinage est une activité passionnante avec laquelle on peut passer du temps tout en travaillant son corps. Il convient à tout le monde, quel que soit l’âge et s’avère très bénéfique pour l’environnement ainsi que la santé humaine.

Toutefois, pour bien jardiner, il est indispensable de s’équiper d’outils de travail adaptés. Vous envisagez d’entretenir votre jardin, planter des légumes et fruits, bref en faire un potager ? Découvrez le guide des meilleurs équipements à utiliser en 2023.

Tondeuse : l’outil indispensable au jardin

Lorsque vous envisagez de mettre en place un jardin de potager, vous aurez sans doute besoin d’un outil pour couper les gazons ou les herbes de petite taille. À cet effet, la tondeuse est un dispositif que vous devez envisager. Elle se décline en plusieurs catégories de sorte qu’on peut distinguer les modèles électrique, thermique, manuel et automatique.

Robot tondeuse

Encore connu sous le nom de « robot de tonte », le robot tondeuse est un instrument de jardin spécialement conçu pour couper les gazons de façon autonome. C’est un dispositif programmé pour exécuter la tâche avec efficacité. Il vous suffit au préalable de délimiter la surface pour que ce type de tondeuse puisse se mettre à l’œuvre.

Que ce soit en journée ou en soirée, le robot tondeuse est en mesure de tondre les gazons de votre potager. Dans ce sens, il s’agit d’un outil de travail qui vous simplifie la tâche et vous épargne quotidiennement les tâches de jardinage. Ainsi, il convient parfaitement aux individus qui sont souvent absents et qui ne disposent pas assez de temps pour se consacrer aux besognes. Les marques Gardena, Husqvarna et Bosch mettent sur le marché des produits qualitatifs et très efficaces.

Tondeuse électrique

Très proche du robot de tonte, la tondeuse électrique est aussi un excellent outil de jardinage. Elle est particulièrement adaptée à un sol étendu sur 200 à 500 m2 de surface. Grâce à l’énergie électrique, le dispositif vous aide à tondre facilement vos herbes. Il suffit de la brancher et de la tenir par la manche pour effectuer les déplacements. Contrairement au robot tondeuse, la tondeuse électrique n’est pas programmable.

Comme avantages, il s’agit d’un outil très économe en matière de consommation énergétique. Son entretien ne demande pas d’investir assez d’efforts. De plus, son fonctionnement ne produit pas assez de bruit. Cependant, l’utilisation d’une tondeuse électrique peut être limitée en raison de la longueur du fil. Vous pouvez trouver les meilleures sélections parmi les marques Bosch et Black & Decker.

Tondeuse thermique

Très efficace et écologique, la tondeuse thermique est un outil que vous pouvez appliquer dans un potager étendu sur 700 à 3000 m2 de surface. Elle est équipée d’un moteur à essence qui lui permet de couper sans difficulté les gazons. Son utilisation est facile et moins fatigante d’autant plus que son traînage est souvent autoporté.

Par ailleurs, la tondeuse thermique est un dispositif très bruyant nécessitant un entretien régulier. La maintenance, l’achat d’essence, le changement de bougie sont des coûts supplémentaires impliqués par son utilisation.

Tondeuse manuelle

Si vous disposez d’une petite surface de terre (100 à 200 m2) à tondre, une meilleure solution est d’opter pour une tondeuse manuelle. Cette dernière fonctionne sans moteur et nécessite donc une force manuelle pour travailler. Généralement, il s’agit d’un appareil léger et facilement transportable. Son coût d’achat est relativement moins cher par rapport à celui des outils présentés plus haut.

La tondeuse manuelle est un dispositif écologique puisqu’elle ne consomme pas d’énergie électrique et ne dégage pas non plus du dioxyde de carbone. Nécessitant très peu d’entretien, elle permet d’avoir une tonte précise et de meilleure qualité. Sur le marché, les marques Bosch, Einhell et Fiskars proposent des modèles les plus tendance.

Coupe bordure : pour fignoler les détails

La coupe bordure est un outil composé d’un corps métallique (droit ou allongé), d’un moteur, d’une manche, etc. Il est disponible en version électrique, thermique et peut aussi fonctionner avec une batterie. Léger et facile à utiliser, la coupe bordure est particulièrement adaptée pour réaliser la finition de votre pelouse.

Dans votre jardin ou potager, vous pouvez vous en servir pour enlever les mauvaises herbes situées surtout dans des lieux difficiles d’accès. Pour une bonne utilisation, il est préférable de l’appliquer sur une surface préalablement préparée. Par ailleurs, Black & Decker, Bosch, Gardena et Stiga font partie des meilleurs fabricants d’outils de jardin tels que la coupe bordure.

Taille haie : pour des allées et clôtures propres et nettes

Si vous avez utilisé des haies pour délimiter votre potager, vous serez certainement amené à les tailler un jour. Pour cela, il vous faudra un outil tel que la taille haie. Ce dernier étant un objet tranchant, vous devez prendre quelques précautions avant et pendant l’utilisation. Pour commencer, il est important de porter les outils de protection à savoir les gants, les lunettes et si possible un casque contre le bruit.

En règle générale, l’opération se fait du bas vers le haut. Toutefois, en fonction de la nature de vos plantes, vous pouvez opter pour une coupe horizontale ou verticale. Par ailleurs, si vous désirez avoir des produits pas chers, l’idéal est de cibler les marques Black & Decker, Delta fox, Yard Force et Von Haus.

Motobineuse électrique : le potager sans effort

Bien avant de planter ses légumes afin de créer un potager, il faut préalablement préparer la terre. À cet effet, la motobineuse est l’outil idéal auquel il faut recourir. Plus spécifiquement, vous pouvez utiliser cette machine pour :

Sarcler les mauvaises herbes ;

Briser la croûte superficielle du sol ;

; Faire le buttage ;

Émousser le gazon ;

Etc.

Utiliser cet équipement vous épargne des efforts physiques et vous évite d’investir dans une bêche. Chez la marque BRAST, vous retrouverez des motobineuses puissantes et ultra résistantes pour vos travaux de jardinage.

L’arrosage automatique : économie d’eau et de temps

Les légumes et fruits de votre potager ont régulièrement besoin de l’eau pour se développer. De ce fait, les arroser peut devenir un vrai calvaire au quotidien. Pour vous libérer de l’effort que cela demande, il vous faut un système d’arrosage automatique. Ce dernier est programmé pour réguler et fournir la quantité d’eau nécessaire aux plantes du jardin.

Grâce à ce mécanisme, vous économisez non seulement votre eau, mais aussi votre temps. Sur le marché, Rain Bird constitue la référence en matière d’arrosage automatique et pour cause, elle propose des équipements de meilleure qualité.