PlugShare : une communauté pour partager et trouver des prises de recharge pour véhicules électriques

Alors que les véhicules électriques se démocratisent et contribuent à la lutte contre le changement climatique, les infrastructures de recharge sont encore insuffisantes pour soutenir leur nombre croissant. La solution PlugShare apparaît ainsi comme un outil précieux permettant aux conducteurs d’accéder plus facilement aux bornes disponibles tout en incitant chacun à proposer des points de recharge privés.

Qu’est-ce que PlugShare ?

PlugShare est une application mobile et web destinée aux propriétaires de voitures électriques. L’objectif principal de cette plateforme est de mutualiser les informations sur l’emplacement des bornes de recharge publiques et privées, afin d’aider les utilisateurs à trouver rapidement et simplement une station où recharger leur véhicule. Pour cela, elle s’appuie sur les contributions de sa large communauté d’utilisateurs qui peuvent ajouter, modifier ou commenter des points de recharge existants.

Fonctionnement de l’application

L’application PlugShare est très simple d’utilisation. Après avoir téléchargé l’application sur votre smartphone ou accédé au site web depuis un ordinateur, il suffit de créer un compte pour commencer à chercher des bornes de recharge à proximité de votre position ou selon vos besoins.

Recherche de bornes de recharge

En vous géolocalisant ou en entrant directement un lieu dans la barre de recherche, PlugShare vous propose une carte interactive où sont épinglées les bornes de recharge disponibles dans les environs. Chaque point de recharge est coloré différemment en fonction du type de prise (standards, rapides ou Tesla) et chacun peut être sélectionné pour obtenir plus d’informations :

Adresse

Photos

Type de prise

Puissance de la borne

Tarifs

Horaires d’accès

Avis des utilisateurs

Cette multitude d’informations permet aux conducteurs de véhicules électriques de choisir la borne qui convient le mieux à leurs exigences, que ce soit en termes de temps de recharge, de coût ou même de confort lors de l’attente.

Partage de bornes privées

En plus des bornes publiques, PlugShare met également en avant les points de recharge disponibles chez des particuliers ou entreprises souhaitant partager leur installation avec d’autres membres de la communauté. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les zones rurales où les infrastructures de recharge peuvent être limitées.

Pour mettre à disposition sa borne privée, il suffit de remplir un formulaire avec les informations nécessaires (adresse, type de prise, etc.) et préciser ses conditions d’accès et d’utilisation. Les autres utilisateurs pourront ainsi prendre contact pour organiser une recharge chez vous.

PlugShare et son impact sur l’écosystème des véhicules électriques

L’application PlugShare est bien plus qu’un simple outil de recherche de bornes. En incitant les particuliers à partager leur point de recharge ou en permettant aux utilisateurs de commenter et noter les installations existantes, PlugShare contribue à créer une véritable communauté autour des véhicules électriques.

Amélioration du maillage territorial

Dans certaines régions où le réseau de stations de recharge est encore peu développé, l’ajout de bornes privées peut grandement améliorer la situation. Elle permet ainsi à davantage de personnes de passer au véhicule électrique en levant une part importante de l’anxiété liée à l’autonomie. Ce faisant, elle concourt au développement de solutions alternatives aux énergies fossiles qui sont aujourd’hui au cœur des préoccupations environnementales.

Favoriser le bouche-à-oreille et l’échange d’expériences

Les commentaires et avis concernant les différents points de recharge offrent une source précieuse d’informations pour les utilisateurs, les incitant à choisir telle ou telle borne en fonction de ces retours d’expérience. Ce principe collaboratif favorise le partage d’informations et le choix de bornes de recharge répondant mieux aux attentes de chacun, tout en évitant les mauvaises surprises.

Les perspectives d’évolution de PlugShare

Au fur et à mesure que la popularité des véhicules électriques grandit et que de nouvelles bornes voient le jour, PlugShare a vocation à continuer son expansion en intégrant toujours plus de données et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, on peut imaginer que progressivement l’application puisse inclure des options avancées comme :

la réservation de créneaux pour les bornes publiques ou privées

la relation entre utilisateurs et fournisseurs d’énergie pour faciliter les transactions financières liées à la recharge

la prise en compte des besoins spécifiques en fonction du modèle de véhicule, afin de proposer les bornes les plus adaptées

De telles améliorations contribueraient encore davantage à favoriser la transition vers une mobilité électrique plus large, incitant toujours plus de conducteurs à troquer leur voiture thermique pour un modèle propre et économique.