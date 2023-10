Les problèmes persistants de Windows 11 suite à la mise à jour KB5031354

La dernière mise à jour cumulative de Windows 11, le patch KB5031354, a occasionné plusieurs problèmes pour les utilisateurs, allant des soucis d’installation aux crashs de l’explorateur de fichiers ainsi qu’à une baisse significative des performances.

Cet article résume les principales difficultés rencontrées et expose certaines solutions potentielles.

Les erreurs liées à l’installation du KB5031354

De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes d’installation de la mise à jour KB5031354. Ces échecs sont souvent accompagnés d’erreurs telles que 0x800f0922, 0x80070002 ou 0x800f0900. Plusieurs astuces ont été suggérées pour corriger ces problèmes :

Supprimer le dossier SoftwareDistribution

Utiliser l’utilitaire de résolution des problèmes

Recourir à l’assistant d’installation de Windows

Procéder à une installation manuelle de la mise à jour

Les crashs de l’Explorateur de fichiers

Certains utilisateurs subissent des crashs de l’Explorateur de fichiers après avoir installé la mise à jour. Il n’est cependant pas certain que le KB5031354 soit la source du problème. Dans certains cas, il a été découvert qu’une extension de shell manquante dans la base de registre en était responsable. Il a été suggéré d’ouvrir une invite de commandes et de lancer l’Explorateur de fichiers manuellement pour contourner le problème.

Il est également intéressant de noter que certains rapports mentionnent un crash des Paramètres de Windows. Cela se traduit par une impossibilité pour les profils logiciels AMD de se sauvegarder ou d’être pris en compte par le système d’exploitation. Les ajustements tels que l’overclocking, l’undervolting ou même les courbes de ventilation sont alors très difficiles à conserver.

Les problèmes liés aux jeux vidéo

D’autres commentaires font état de soucis rencontrés sur des jeux comme Modern Warfare 2. L’Observateur d’événements met en cause les pilotes GeForce de Nvidia, mais il semblerait que la désinstallation de la mise à jour KB5031354 résolve ce problème.

Solutions possibles et recommandations

Avant d’appliquer toute solution, il est essentiel de suivre les bonnes pratiques en matière de sauvegarde de vos données importantes, configuration du système et précaution concernant les modifications apportées au registre de votre ordinateur.

Pour pallier aux différents soucis engendrés par cette mise à jour, voici quelques recommandations :

Vérifier régulièrement les mises à jour : Microsoft est susceptible de proposer rapidement un correctif pour résoudre ces problèmes. Veillez à vérifier régulièrement les mises à jour et à les installer. Restaurer votre système : Si la mise à jour a provoqué des dysfonctionnements importants et que vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, il peut être judicieux de restaurer votre système à une date antérieure pour retrouver un état stable. Suivre l’évolution des rapports d’utilisateurs : Suivez attentivement les échanges sur les forums et plateformes tels que Feedback HUB ou Reddit, où les utilisateurs partagent leurs problèmes et solutions en lien avec cette mise à jour.

En définitive, même si les mises à jour de Windows sont généralement sécuritaires et stables, le KB5031354 a malheureusement causé divers problèmes aux utilisateurs. Il est recommandé de rester vigilant quant à l’apparition de correctifs et de suivre l’évolution de la situation sur les forums et réseaux sociaux pour trouver des solutions adaptées à chaque problème rencontré.