Quelle caméra pour surveiller ma maison ?

Une caméra de surveillance est un des moyens pour protéger et améliorer la sécurité de votre maison. À noter, qu’en France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes.

Partant de cette constatation, il devient logique de vouloir s’équiper d’une caméra de sécurité pour protéger sa famille et son foyer.

Mais laquelle choisir parmi tous les modèles ? En effet, il existe une multitude de caméras sur le marché et les comparaisons deviennent vite complexes.

C’est pourquoi, il est important de bien se renseigner avant d’effectuer un achat pour choisir la caméra de surveillance qui correspond à vos besoins.

Quelles sont les différentes caméras présentes sur le marché ?

Il existe de nombreuses caméras comme les caméras IP, analogiques, HDCVI. Cependant à notre sens, les caméras de surveillance IP sont de loin les plus efficaces, les plus performantes et les mieux adaptées à monsieur tout le monde.

Pourquoi choisir une caméra IP ?

Les caméras IP (Internet Protocol) sont les plus modernes sur le marché des caméras et utilisent internet pour envoyer/recevoir des informations. Ainsi, elles sont capables de vous alerter en direct en cas d’intrusion.

Outre cela, une caméra IP vous permet de visionner à distance et en temps réel les images filmées. Ainsi, vous gardez sous contrôle votre domicile depuis un ordinateur ou un téléphone.

D’ailleurs, si vous êtes intéressé par l’achat d’une caméra de surveillance, le site https://cameras-surveillance.fr/ vous aidera grandement.

Intérieur ou extérieur ?

La grande différence réside dans le fait qu’une caméra IP extérieure est à l’épreuve des intempéries et peut résister à toutes les conditions météorologiques.

Mais pour cela, il est important de choisir un indice de protection entre IP 65 et IP 68. En effet, un indice élevé garantit au dispositif de surveillance une protection contre l’eau, la poussière et d’autres facteurs environnementaux.

Ethernet ou WiFi ?

La connexion par câble Ethernet assure une plus grande fiabilité de la transmission des données que le WiFi. Par contre, un réseau sans fil vous facilite la mise en place et l’installation de votre caméra. Par exemple, si vous choisissez une caméra IP extérieure, il devient vite compliqué de tirer des câbles de l’intérieur vers l’extérieur de votre maison.

Que faut-il retenir ?

Si votre logement dispose d’épais murs et que vous avez déjà du mal à vous trouver votre réseau WiFi, nous vous conseillons une installation Ethernet.

En revanche, si votre réseau sans fil est de qualité, vous pouvez sans problème vous diriger vers une caméra IP WiFi qui vous facilitera l’installation et sera rapidement fonctionnelle.

Kit de vidéo surveillance

Il arrive que nous ayons besoin de surveiller plusieurs endroits à la fois. Mais une caméra IP peut-elle contrôler en même temps le salon, le jardin et le garage ?

La réponse est plutôt logique est bien évidemment que non. En effet, une seule et unique caméra ne peut pas surveiller plusieurs pièces en même temps.

Fort heureusement, il existe ce qu’on appelle des kits de vidéo surveillance. N’hésitez pas à vous rendre sur cette page pour avoir les meilleurs modèle du moment

Ces kits de caméra de surveillance sont des systèmes complets qui viennent avec plusieurs caméras ainsi qu’en enregistreur. Ce dernier vous permettant de stocker l’ensemble des données enregistrées par les différentes caméras.

Grâce à ce dispositif, vous pouvez visionner sur un seul et même écran l’ensemble de vos caméras. Bien que l’achat de ce système complet représente un investissement, il constitue surtout une réelle sécurité pour votre logement.