Netflix contre Disney+ : quelle plateforme de streaming choisir ?

Dans l’ère du divertissement numérique, les services de streaming vidéo sont devenus une option incontournable pour regarder des films et des séries. En France, Netflix et Disney+ sont deux poids lourds qui dominent le marché. Chaque plateforme offre des avantages, un contenu exclusif et des fonctionnalités variées. Mais comment choisir entre Netflix et Disney+ ? Nous allons explorer les caractéristiques de chacune pour vous aider à prendre la meilleure décision.

Catalogue de contenus : une diversité versus une cible spécifique

La quantité et la qualité du contenu proposé sont un critère important à considérer lorsqu’on choisit une plateforme de streaming. Les deux leaders du marché, Netflix et Disney+, offrent un vaste catalogue avec des productions originales et des titres tiers. Toutefois, leur approche centrale est différente.

Netflix : un catalogue diversifié

Netflix propose un large éventail de genres et de formats, incluant des films, des séries télévisées, des documentaires, et des programmes jeunesse. La plateforme est réputée pour ses productions originales telles que « Stranger Things » et « The Crown ». Il y en a définitivement pour tous les goûts chez Netflix. De plus, leur catalogue est en constante évolution, avec l’ajout régulier de nouveautés ainsi que la suppression d’autres titres pour garder l’offre dynamique.

Disney+ : un accent sur les franchises populaires

Disney+, quant à lui, se concentre principalement sur les franchises populaires et familiales qui font partie de l’univers Disney. On y trouve notamment des classiques de l’animation comme « La Reine des Neiges », « Le Roi Lion » ou « Les Indestructibles », mais aussi les univers Star Wars, Marvel, National Geographic et d’autres. Si vous êtes un fan inconditionnel de ces franchises et souhaitez pouvoir les regarder en illimité, alors c’est sûr, la plateforme de Disney+ est faite pour vous.

Coût : une formule unique contre plusieurs options d’abonnement

Lorsqu’il s’agit de coûts d’abonnement aux services de streaming vidéo, cela dépend principalement de vos préférences et de votre budget. Comparons les différents niveaux tarifaires disponibles chez Netflix et Disney+ :

Netflix : trois niveaux d’abonnement



Abonnement Essentiel (7,99€ par mois) : ce niveau permet de visionner du contenu sur un seul écran à la fois; pas de HD disponible.

Abonnement Standard (11,99€ par mois) : cette option offre deux écrans simultanés et une qualité d’image HD.

Abonnement Premium (15,99€ par mois) : l’accès au streaming en Ultra HD sur quatre écrans simultanés est possible avec cette offre.



Chaque abonnement chez Netflix donne accès à l’intégralité du catalogue sans restriction. Il est également possible d’essayer gratuitement le service pendant 30 jours avant de s’engager.

Disney+ : une formule unique

Disney+ propose quant à lui un abonnement unique à 8,99€ par mois ou 89,99€ par an. Le service donne accès à quatre écrans simultanés et la qualité d’image varie en fonction de votre connexion internet.

Il n’y a pas d’essai gratuit, mais l’offre annuelle permet économiser par rapport au tarif mensuel.

Fonctionnalités : des expériences utilisateur similaires avec quelques différences

Au-delà du catalogue et des coûts, il est important de considérer les fonctionnalités que chacune des plateformes offre à ses utilisateurs. Voici un aperçu des points communs et des différences entre Netflix et Disney+ :

Les points communs



Lecture hors ligne : les deux services permettent aux utilisateurs de télécharger des films et des séries pour les regarder sans connexion internet, ce qui est particulièrement utile lors de déplacements en avion ou dans les transports en commun.

Profils multiples : vous pouvez créer plusieurs profils utilisateur sur chaque compte, ce qui permet à chacun de personnaliser son expérience et de recevoir des recommandations pertinentes.

Compatibilité : Netflix et Disney+ sont compatibles avec la plupart des appareils modernes tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs et périphériques de streaming (Apple TV, Chromecast, etc.).



Les différences



Recommandations : bien que les deux services offrent des suggestions de contenus basées sur vos habitudes de visionnage, Netflix va plus loin avec son système de notation et de classification des préférences qui s’affinent au fur et à mesure de votre utilisation.

GroupWatch : Disney+ offre une fonctionnalité nommée « GroupWatch » qui permet de regarder ensemble un film ou une série à distance avec des amis ou de la famille. Un petit plus social appréciable en ces temps de distanciation stricte. Netflix ne propose pas cette option pour le moment.



Pour résumer, on peut dire que chacune des plateformes de streaming a ses propres atouts : un catalogue diversifié et une expérience utilisateur poussée chez Netflix ; des franchises populaires et familiales dominées par Disney+. Les coûts varient d’une seule formule unique pour l’accès complet chez Disney+ aux trois niveaux distincts pour choisir selon ses besoins et budget chez Netflix. Enfin, les fonctionnalités offertes sont globalement similaires avec quelques distinctions notables dans les recommandations et la possibilité de regarder ensemble du contenu à distance (uniquement chez Disney+).