Nvidia Shield Pro 2023 : box TV Android la plus performante du marché

La télévision intelligente, dite Smart TV se répand de plus en plus dans beaucoup de foyers. Elle permet d’accéder à de nombreux services interactifs grâce à la connexion internet. En réalité, une fois connectée, votre télévision se comporte presque comme un ordinateur.

Grâce à une box TV Android, il est même possible de transformer un téléviseur classique en un téléviseur connecté. Cet accessoire se décline en plusieurs marques, mais la plus performante du marché est actuellement le Nvidia Shiel Pro. Découvrez ici tous les détails à connaître sur ce bijou de la technologie.

La box TV Android Nvidia Shield vous permet de regarder tous vos programmes favoris en streaming. Pour regarder la TV avec Nvidia Shield, commencez par la connecter à votre télévision. Ensuite, vous pouvez utiliser l’application Zattoo actuellement disponible sur la box.

Il suffit de créer un compte sur l’appli et de se connecter pour accéder à plus de 300 chaînes TV en streaming. Bénéficiez d’un mois d’essai gratuit, puis souscrivez des abonnements mensuels pour continuer à regarder la télé avec Nvidia Shield.

Par ailleurs, vous pouvez aussi installer l’extension Catcht-up TV & More du média center Kodi pour regarder gratuitement les chaînes de la TNT française. Vous pouvez même accéder à des chaînes d’un autre pays en utilisant l’IP de connexion qui correspond à celui-ci.

Pourquoi acheter la Shield Nvidia ?

En achetant la Shield Nvidia, vous optez pour la meilleure box TV Android du marché. C’est un accessoire au design épuré et assez compact pour fonctionner en toute discrétion dans votre salon. Il vous donne accès à de nombreux services de vidéo à la demande comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, myCANAL, Apple TV, Molotov TV ou encore Salto.

Avec la Shield Nvidia, vous pouvez regarder vos émissions préférées en replay et regarder des matchs de football ou autre événement sportif en direct. Vous pouvez également streamer du contenu avec les applis Chromecast et accéder à de nombreuses applications sur Google Play.

En termes de qualité d’image, la Nvidia Shield bat tous les records. En effet, vous pouvez profiter de vos films et de vos séries en 4K HDR. De plus, la box intègre une technologie de mise à l’échelle des vidéos jusqu’en 4K via l’intelligence artificielle. Elle vous permet aussi de lire vos vidéos dans tous les formats.

Côté son, la Shield Nvidia met la barre très haute en fusionnant l’image Dolby Vision HDR et le son Dolby Atmos. Le tout pour vous permettre de vivre une expérience exceptionnelle de cinéma sur votre télévision.

Par ailleurs, cette box TV Android offre aussi à ses utilisateurs une expérience de jeu ultime grâce au Cloud Gaming avec GeForce NOW. Vous pouvez diffuser tous vos jeux PC sur grand écran. Il est même possible d’accéder à de nombreux jeux Free-to-Play en souscrivant un abonnement GeForce NOW. Il faut également préciser que la Shield Nvidia est compatible avec Google Assistant.

Quels jeux pour Nvidia Shield ?

La technologie Gamestream de Nvidia Shield vous permet de streamer tous vos jeux PC en 4K et 4 K HDR. Néanmoins, la nouvelle mise jour de l’application Nvidia Games de février 2023 ne l’intègre plus. Vous pouvez toutefois continuer à l’utiliser pour un temps si vous vous abstenez d’effectuer la mise à jour. Vous pouvez donc diffuser en 4K des jeux comme :

For Fonor ;

Titanfall 2 ;

Watch Dogs 2 ;

Gears of War 4 ;

ou encore Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Notez que pour utiliser le Gamestream en HDR, vous devez avoir une télévision compatible HDR et un système équipé d’une GeForce GTX 1080. De plus, pour diffuser des jeux en HDR, il est recommandé d’avoir une bande passante de 50 Mb/s. D’un autre côté, une bande passante de 5 Mb/s suffit pour diffuser en 720 p. Voici quelques exemples de jeux compatibles avec le mode 4 K HDR :

Paragon ;

Obduction ;

Resident Evil 7 ;

Shadow Warrior 2 ;

ou encore Mass Effect : Andromeda.

Par ailleurs, rappelons que vous pouvez accéder à un vaste catalogue de jeux en vous connectant sur GeForce NOW. Certains jeux comme Fortnite et Tomb Raider sont gratuits. Vous pouvez acheter d’autres jeux intéressants dans les boutiques numériques comme Uplay et Steam.

Pour jouer à des jeux sur votre téléviseur grâce à la box TV Android Nvidia Shield, vous aurez besoin d’une manette SHIELD (SHIELD controller). Pour la connecter à la box, ouvrez le menu « Accessoires SHIELD » situé dans la section des paramètres de l’écran d’accueil. Sélectionnez ensuite l’option d’appairage d’un accessoire.

Au niveau de la manette, maintenez le bouton NVIDIA jusqu’à ce qu’il commence à clignoter. Cela indique que votre manette est en mode connexion. Il faut patienter quelques instants pour que la connexion s’établisse.

Toutefois, il est important de s’assurer que la manette n’est pas physiquement reliée à la box avant d’appuyer le bouton. Si le bouton de la manette ne clignote pas, mettez-la en charge puis reprenez l’opération. Pour charger la manette, il suffit de la brancher sur l’un des ports USB de la box ou sur une autre source USB appropriée avec le câble inclus.

Si c’est pour la première fois que vous souhaitez connecter votre manette, une image l’illustrant s’affiche sur l’écran d’accueil. Cela vous permet de procéder directement à la connexion. Il faut préciser que la manette SHIELD ne se connecte qu’avec la SHIELD TV. Par contre, la manette SHIELD (2015) peut fonctionner avec la SHIELD TV, la SHIELD TV (2015), la SHIELD TV PRO et la SHIELD TV PRO (2015).

Bon à savoir : le contrôle de certains jeux peut nécessiter l’utilisation d’un clavier ou d’une souris.

Quand sortira la nouvelle Nvidia Shield ?

Il n’y a pas encore de détails concrets publiés sur la sortie d’une nouvelle Nvidia Shield. La SHIELD TV PRO de la troisième génération de box Android TV sortie en 2019 est la version la plus récente. En 2023, il est toujours la box TV Android la plus performante du marché. Des mises à jour sont souvent programmées pour le rendre davantage facile à utiliser.

Quel Nvidia Shield choisir ?

Avant tout, il convient de rappeler qu’il existe différents modèles de Nvidia Shield. Cependant, la Nvidia Shield TV Pro est sans aucun doute la meilleure du marché. Elle possède des caractéristiques très intéressantes faisant d’elle la box la plus performante.

Elle est équipée d’un processeur Tegra X1+ très puissant, d’un espace de stockage interne de 16 Go et de 3 Go de RAM. C’est en choisissant ce modèle que vous pouvez bénéficier de la technologie de mise à l’échelle de vos vidéos et des technologies Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Vos séances de jeu et de cinéma sont donc optimisées. Notez également que la Nvidia Shield TV Pro est assez facile à utiliser grâce à son interface intuitive et conviviale. En résumé, la version Pro possède de nombres fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu’une connectique plus fournie.

Toutefois, avant de choisir un modèle, définissez correctement votre budget. Vous vous doutez certainement que la version Pro de Nvidia Shield coûte plus cher que les autres modèles. En effet, elle est vendue à un prix moyen qui varie entre 219 € à 237 €, contre 219 € à 237 € pour la version standard.

Quel câble HDMI pour Nvidia Shield TV Pro ?

La Nvidia Shield TV Pro permet de diffuser des vidéos en 4K ou HDR. Pour en profiter, vous devez avoir un téléviseur compatible à ces deux modes de diffusion. Il doit donc avoir un port HDMI (compatible HDCP). La Shield TV Pro possède aussi un port HDMI 2.0 (avec support HDCP 2.2, CEC). Il vous faut alors un câble compatible HDMI 2.0 (Premium High Speed) pour commencer à utiliser votre accessoire.

Pourquoi la SHIELD ne marche pas ?

Vous pouvez être confrontés à certaines pannes lorsque vous utilisez une box Nvidia Shield. Surtout, ne paniquez pas, car il suffit de faire quelques vérifications pour régler le problème. Si par exemple, vous allumez votre box et que rien ne s’affiche à l’écran, il se pourrait que le branchement soit mal effectué. Vous pouvez donc vérifier le câble HDMI et le câble d’alimentation.

S’il s’agit d’un problème lié au son, il se pourrait que le récepteur A/V soit désactivé. Notez également que certains adaptateurs HDMI vers DVI/VGA ne prennent pas en charge l’audio. Lorsque votre box n’arrive pas à se connecter à internet, vous ne pouvez pas l’utiliser. De ce fait, si vous rencontrez un problème de connexion, vérifiez l’état de votre routeur Wi-Fi ou de votre câble Ethernet.

Est-ce que GeForce Now est gratuit ?

En supprimant la possibilité aux utilisateurs de streamer des jeux sur leur télévision depuis le PC via Gamestream, Nvidia cherche à mettre plus en avant GeForce Now. L’abonnement à ce service de cloud gaming n’est pas gratuit. Vous devez payer 9,99 €/mois. Cependant, il y a une formule gratuite, mais limitée qui vous permet d’accéder à des sessions d’une heure.

Quelle carte SD pour Nvidia Shield ?

Les cartes SD que vous pouvez utiliser avec la Shield TV doivent être en mesure d’atteindre une vitesse d’écriture séquentielle d’au moins 10 Mo/s. Elles doivent avoir les références suivantes :

Classe de vitesse 10 ;

Classe de vitesse UHS-I ;

Classe de vitesse vidéo 10.

Nvidia n’indique aucune marque en particulier. Vous pouvez par exemple opter pour les cartes suivantes :

la carte Micro SDHC PNY Elite 32 Go ;

la carte microSD Ultra 256 Go de SanDisk ;

la carte MicroSDXC Patriot série LX 128 Go ;

la carte MicroSDXC Samsung EVO Select 512 Go ;

ou encore la carte microSD Kingston Digital 64 Go.

Celles-ci respectent les exigences de Nvidia pour la classe de vitesse 10 et la classe de vitesse UHS-I.

Pour installer un fichier APK sur Nvidia Shield téléchargez d’abord l’application Send Files to TV depuis Google Play Store sur votre smartphone et sur votre box. Ouvrez ensuite l’appli sur votre téléviseur et choisissez l’option « RECEVOIR ».

D’un autre côté, ouvrez l’appli sur votre téléphone, appuyez sur « SEND », puis sélectionnez le fichier APK à envoyer. Lorsque l’envoi est effectué, cliquez sur l’appli sur votre téléviseur et procédez à son installation en suivant les étapes de l’assistant. Avant tout, il est important d’autoriser l’installation d’applications de sources inconnues. Le réglage s’effectue dans les paramètres d’Android TV.

Il est très facile d’enregistrer un film ou un de vos programmes préférés sur Nvidia Shield. Il suffit de cliquer sur l’icône « Share » pour accéder aux fonctionnalités de capture et d’enregistrement d’écran. Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier « Alt+Z ». L’enregistrement se fait dans le stockage interne de la box, sur un disque dur externe ou sur un stockage en réseau (NAS).

Vous pouvez directement utiliser Steam Link pour diffuser des jeux de votre PC vers SHIELD, puisque la fonctionnalité GameStream n’est plus disponible dans la dernière mise à jour. Rappelons que vous pouvez aussi diffuser vos jeux PC depuis le cloud vers la SHIELD TV. Il faudra donc utiliser le service GeForce NOW de Nvidia.

Pour jouer à GeForce Now sur une télévision, il vous faut simplement une box TV Android Nvidia Shield. Vous pouvez ensuite vous abonner au service pour profiter de nombreux jeux.

La procédure de mise à jour de SHIELD TV est simple. Rendez-vous dans les « Paramètres », puis cliquez successivement sur « Appareil », « À propos » et enfin « Mise à jour système ».

Quelle alim pour RTX 30-90 TI ?

Nvidia recommande une alimentation de 750W pour sa carte graphique RTX 30-90 TI. Il faut également au minimum quatre connecteurs 16 Pin Gen.

Pourquoi créer un compte Nvidia ?

Il est important de créer un compte Nvidia pour accéder aux divers sites et applications Nvidia.

C’est quoi la Shield TV ?

La Shield TV est un appareil de streaming multimédia de la marque Nvidia. La version de 2019 est un modèle plus compact en forme de cylindre, silencieux et facile à dissimuler derrière la télévision.

Les appareils Nvidia Shield s’allument normalement de façon automatique quand ils sont connectés à l’alimentation fournie. Vous pouvez aussi utiliser le bouton d’alimentation. Notez que certains modèles n’en possèdent pas. Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez le bouton de veille/arrêt pendant quelques secondes. Couper l’alimentation vous permet aussi de l’éteindre.

Vous pouvez réinitialiser votre box Nvidia Shield aux paramètres d’usine. Pour ce faire, rendez-vous dans les « Paramètres » puis cliquez successivement sur « Périphérique », « Stockage et réinitialisation » et enfin « Rétablir la configuration d’usine ».