Qu’est-ce qui permet de différencier un imprimeur d’un autre ?

Il existe de multiples manières de différencier deux imprimeurs : qualité des matériaux, des produits et des impressions, processus de travail, options proposées, niveau de satisfaction du service client, etc. Zoom sur 4 caractéristiques de différenciation entre deux professionnels de l’impression.

1- La localisation et la commande en ligne

Deux imprimeurs professionnels ne travaillent pas nécessairement de la même manière. Certains experts proposent en effet à leurs clients de passer commande en ligne et d’élaborer leurs créations visuelles via leur interface digitale. Ces professionnels de l’impression peuvent tout à fait offrir ce service online tout en restant basé dans l’Hexagone. Ils mettent également à disposition de leurs clients un service de qualité et des moyens de transport efficaces.

La localisation des bureaux et des ateliers de l’imprimeur est un critère de différenciation crucial. Il permet de comprendre à quelles dispositions légales l’expert est soumis. Par exemple, s’il est basé en France, il devra respecter le droit du travail et utiliser des encres non-nocives pour la santé humaine et l’environnement.

Par exemple, avec Copymage à Paris , il est possible de venir retirer dans l’atelier du centre-ville de l’expert de l’impression la totalité de sa commande. Naturellement, les documents finis peuvent par ailleurs être acheminés directement sur le lieu de la manifestation ou au sein des bureaux des clients.

2 – La flexibilité des prestations

Deux imprimeurs professionnels n’offrent pas le même niveau qualitatif quant à leurs prestations (service client, qualité d’impression et accompagnement). Même en ligne, un imprimeur doit pouvoir proposer à ses clients l’accès à un service client de qualité, disponible par messages ou au téléphone.

Par exemple, un critère de différenciation important quant au service client d’un professionnel est sa volonté de proposer un interlocuteur dédié à chaque internaute. En garantissant à ses clients qu’un seul technicien prendra en charge son dossier, l’imprimeur propose un véritable accompagnement personnalisé à chaque internaute. Le technicien aura en mémoire le cheminement de son interlocuteur, prendra note de ses demandes et de ses hésitations et sera mieux à même de proposer des avis pertinents.

Par ailleurs, il est important de vérifier si les deux imprimeurs proposent ou non la vérification systématique des fichiers d’impression.

3- Les options de prestation

Au sein du service classique d’impression professionnelle, il est possible de trouver des modalités diverses d’exercice, qui sont des éléments de différenciation importants entre deux imprimeurs professionnels. En effet, certains experts de l’impression proposent des options ou des services véritablement spécifiques, ce qui donne une valeur ajoutée considérable à leurs services.

À ce titre, un imprimeur qui propose un certain nombre de produits accessibles en impression express et fournit des produits finis de qualité en quelques heures se différencie considérablement de la concurrence.

Il en va de même des modèles à personnaliser et des finitions que l’imprimeur peut mettre à disposition de ses clients.

4 – Impression offset et processus de travail

En somme, le dernier critère qui permet de différencier deux imprimeurs professionnels est celui du choix des processus de travail. Certains experts axent leurs prestations sur la satisfaction de leur public et priorisent le rendu de leurs travaux.

Pour bien distinguer les processus de travail des imprimeurs, il est possible de se renseigner sur les équipements qui composent leur parc machine et sur les techniques qu’ils utilisent. L’impression offset, par exemple, offre des avantages importants en termes de rapidité d’élaboration des tirages au même titre que l’impression numérique laser est plébiscitée pour des travaux d’ordre professionnel.