Un cadeau qui tient dans sa poche : les préservatifs personnalisés sont à la mode

Depuis de nombreuses années, la publicité par l’objet fait partie des principales techniques de communication. Elle permet de passer un message à un client ou potentiel client grâce à des objets de son quotidien.

En général, les objets les plus utilisés pour ce type de publicité sont les mugs, les stylos ou les agendas. Mais de plus en plus d’entreprises choisissent d’utiliser des préservatifs personnalisés.

De quoi s’agit-il ? Pourquoi cet objet est de plus en plus en vogue dans la communication des entreprises ? Cet article apporte des éléments de réponse.

Les préservatifs personnalisés pour se démarquer de la concurrence

Pour la plupart des entreprises, la publicité par l’objet consiste essentiellement à distribuer des t-shirts, des gourdes, des agendas, des stylos ou encore des clés USB personnalisées à leurs clients ou potentiels clients. Mais bien que cette solution soit très intéressante, elle manque désormais d’originalité.

Les préservatifs personnalisés sont des capotes qui comportent sur leurs emballages des messages personnalisés. Il peut s’agir du logo d’une entreprise, de ses couleurs, de ses coordonnées ou d’une brève présentation de ses services.

Ces préservatifs sont particulièrement intéressants parce qu’ils offrent la possibilité aux entreprises de marquer la différence par rapport à la concurrence. En effet, il est très inhabituel d’offrir des préservatifs.

D’une façon ou d’une autre, ce cadeau attirera l’attention du client ou du prospect qui découvrira le message marqué dessus. Cela offre donc plus de chances d’impacter qu’un stylo ou un agenda qui sera simplement utilisé.

Par ailleurs, en faisant appel à des professionnels de la personnalisation, il est possible de profiter d’une large variété de préservatifs personnalisés. En règle générale, ils proposent toutes les grandes marques de préservatifs avec des options de personnalisations diverses. Cela va de la modification de l’emballage à la réalisation de pochettes.

Le préservatif personnalisé : un cadeau pour toutes les cibles…

Au-delà de sa singularité, l’un des principaux avantages du préservatif personnalisé est sa capacité à convenir à toutes les cibles.

D’une part, il convient parfaitement aux jeunes clients en quête d’identité sexuelle. Ils y trouveront même une alternative intéressante au fait d’aller en pharmacie pour acheter des préservatifs. Cela est d’autant plus important quand on sait que les jeunes sont de moins en moins réceptifs aux objets de communication traditionnelle, que ce soit des clés USB ou des parapluies.

D’autre part, le préservatif personnalisé convient également à une cible plus âgée. Cette dernière y trouvera un outil d’information intéressant. Elle pourra la conserver dans sa poche et tomber de temps à autre sur le message inscrit dessus. Cela permet à l’entreprise de garder une présence constante dans l’univers de sa cible.

… mais aussi pour toutes les entreprises

Le préservatif personnalisé peut également être destiné à tous les types d’entreprises. Il peut être utilisé par des acteurs comme :

les entreprises intervenant dans la santé ou la reproduction ;

les organisations non gouvernementales sur la santé des jeunes ;

ou encore les associations de lutte contre les IST.

Les ONG et les associations ont la possibilité d’y inscrire des messages ou des informations et de les distribuer à certaines occasions. Il peut s’agir de campagnes de prévention, de journées de dépistage, ou de clubs d’activité. Quant aux entreprises intervenant dans la santé, elles peuvent distribuer des préservatifs personnalisés qui présentent leurs offres et services.

Cela dit, en dehors des entreprises qui interviennent dans le domaine de la santé et de la sexualité, cet objet publicitaire peut être utilisé par tout le monde et à n’importe quelle occasion. Il suffira de choisir le message approprié