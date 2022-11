Un Erp au sein des PME : 4 avantages qui motivent

Encore connu sous l’appellation de PGI (Progiciel de Gestion Intégré), un ERP est un logiciel qui offre aux entreprises, quelle que soit la taille, la possibilité de gérer leurs ressources de façon très efficace.

En clair, il a la réputation de favoriser la centralisation des outils et données d’une entreprise.

La raison qui motive son utilisation, c’est de permettre au personnel de mieux saisir, traiter, analyser et de diffuser les informations au sein de ladite entité, et ce, pour assurer l’amélioration de la productivité et la rentabilité.

Mais, découvrez mieux quatre des avantages de cet outil pour les PME au travers de ce dossier.

1. Rendre le fonctionnement de votre entreprise performant

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont créées chaque jour pour répondre à un besoin spécifique.

Cela suppose que, quels que soient votre domaine et/ou le sujet que vous abordez, la concurrence sera toujours rude.

À cet effet, une série de questions se posent :

que faire pour se démarquer en matière de productivité ?

Comment tirer son épingle du jeu, du point de vue fonctionnement ?

Comment se faire distinguer pour son efficacité ?

S’il vous est déjà arrivé de vous adresser personnellement ces questions, sachez que l’erp PME fait partie des solutions sur lesquelles vous pouvez miser.

En effet, cet outil à haut potentiel vous permet d’automatiser toutes vos tâches et d’avoir un emplacement central pour les diverses informations au sein de votre entreprise.

Ce faisant, il vous aide, quelle que soit la taille de votre entreprise, à avoir un fonctionnement très fluide.

Aussi, il importe de notifier que l’erp a le mérite d’aider les entreprises à économiser leur temps et leurs ressources financières.

Mais, comment ? En réalité, l’outil en question vous permet de réduire, entre autres, le besoin de saisie manuelle de données ainsi que les rapports sous format papier.

2. Automatiser les tâches fastidieuses

En tant qu’entrepreneur, vous avez intérêt à ne pas « perdre du temps ».

Autrement, la concurrence peut facilement écraser votre entreprise.

Raison de plus, car le temps, c’est de l’argent.

Dans le monde des affaires, les Américains diront que « time is the money ».

Dans cette dynamique, il est généralement conseillé d’automatiser les tâches que vous pourriez qualifier de fastidieuses au sein de votre entité.

En la matière, le logiciel ERP constitue une puissante alternative en ce sens qu’il vous permet de mieux gérer votre temps, car de nombreux processus sont automatisés. À titre illustratif, vous pouvez mécaniser des tâches comme la facturation, la gestion de la clientèle, le traitement des commandes ainsi que la facturation.

3. Rendre la communication facile dans le rang du personnel

Le logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) est spécialement mis sur le marché pour aider toutes les entreprises ou organisations à améliorer la qualité de leur communication.

En effet, lorsqu’on parle de la communication dans ce contexte, il s’agit de celle qui se fait entre les employés et celle menée entre les services. Alors, quel est le rôle de l’ERP en la matière ?

L’outil en question offre un référentiel qui centralise toutes communications. Ainsi, tous les employés ont dorénavant la possibilité de trouver les informations dont ils ont besoin. En réalité, c’est la facilité avec laquelle les données sont trouvées qui fait le réel avantage du logiciel ERP.

Par ailleurs, notifions que le Progiciel de Gestion Intégré offre également un certain nombre d’outils spécifiques. Ceux-ci favorisent la gestion des tâches et des projets.

Outre ces différents avantages évoqués, cet outil peut également vous surprendre avec ses fonctions complémentaires. Il s’agit, entre autres, du tchat, de la vidéoconférence et du partage de fichiers.

Bref, en recourant au logiciel ERP, votre entreprise peut parfaitement améliorer la communication, que cela soit au sein de ses services ou entre les employés. Ainsi, ces derniers peuvent, par ricochet, être très productifs.

4. Suivre les données des stocks et ventes en temps réel

Faudrait-il le surnommer vidéo de surveillance ? On fera plutôt court en signalant, par métaphore, qu’un logiciel ERP joue parfaitement son rôle.

Le fait est qu’il surveille presque tous les aspects d’une entité. Si vous avez une entreprise (petite, moyenne ou grande), cet outil est le bienvenu pour surveiller les stocks, les ventes ainsi que les finances.

En effet, grâce au rôle de ce logiciel de gestion d’entreprise, vous pouvez facilement suivre tous les niveaux de stocks et toutes les informations relatives à la vente. Ceci étant, la personne la plus habilitée à le faire peut, par la suite, évaluer facilement la demande de la clientèle. Par la même occasion, l’outil vous permet d’optimiser les niveaux de stocks et d’anticiper les éventuelles ruptures.

Par ailleurs, toutes les informations recueillies grâce à votre Progiciel de Gestion Intégré vous donnent également la possibilité d’évaluer les goûts et les besoins de vos clients. Ainsi, il est possible d’ajuster vos stratégies marketing si besoin pour plus impacter. Dans ce contexte, l’on peut affirmer que l’outil en question contribue également à l’amélioration de la relation client.