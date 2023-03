Vêtements et unicité: le rapport caché pour la communication indirecte

Exprimer sa personnalité de manière libre est, à ce jour, un concept fondamental du libre arbitre, qui permet aux personnes de montrer leurs sentiments et leurs pensées à travers une myriade de possibilités.

Parmi ces opportunités, bien sûr, les vêtements représentent l’une des options les plus intéressantes, car l’apparence extérieure montre (souvent même inconsciemment) des pensées, des humeurs et des mots non dits.

Ainsi, une relation directe est créée entre l’habillement et l’unicité: une relation fondamentale, qui relie l’esthétique et les pensées dans le but de transmettre leurs caractères fondamentaux.

Découvrons ce rapport dans cet article.

Comment les vêtements expriment l’unicité

D’un point de vue extrêmement pratique, les vêtements permettent aux personnes de construire aussi leur propre identité, en interagissant avec des caractères tels que la personnalité et l’image intérieure. Une image sur laquelle les personnes ont un contrôle total, fournissant à l’interlocuteur direct un point de connaissance immédiat et rapide dans la compréhension.

Nous ne parlons donc pas d’apparence, mais d’une véritable carte de visite.

Selon ce que beaucoup identifient comme “psychologie de la mode”, en fait, les formes, les couleurs des tops femmes, la taille des chapeaux et les amplitudes des différents vêtements (ou même des talons) peuvent permettre d’analyser la psyché des utilisateurs qu’ils les portent.

Au-delà des considérations sur les formes et les dimensions, cependant, ce sont probablement les couleurs qui transmettent une signification particulièrement puissante, allant de pair avec les sphères émotionnelles les plus intimes des utilisateurs.

Dans le paragraphe suivant, nous allons donc analyser comment certaines couleurs de vêtements peuvent identifier une unicité précise.

Les couleurs des vêtements et leur signification

Comme nous l’avons vu, les couleurs ont une signification très précise qui, en plus de permettre d’identifier des humeurs chez les personnes, peuvent également être utilisées pour montrer aux autres certains caractères d’eux-mêmes, bien que cela arrive souvent inconsciemment.

Nous voyons donc une liste des principales couleurs et de leurs significations intrinsèques.

● Blanc: pureté, innocence, paix, propreté, simplicité, fraîcheur;

● Noir: élégance, autorité, pouvoir, mystère, formalité, deuil;

● Gris: sobriété, neutralité, professionnalisme, élégance discrète, classicisme;

● Bleu: tranquillité, calme, sérénité, confiance, stabilité, fiabilité;

● Rouge: passion, énergie, force, amour, danger, attention;

● Jaune: bonheur, joie, optimisme, chaleur, enthousiasme, créativité;

● Vert: nature, équilibre, fraîcheur, espoir, croissance, harmonie;

● Orange: vitalité, énergie, enthousiasme, joie, inspiration, optimisme;

● Violet: noblesse, créativité, spiritualité, mystère, magie, élégance;

● Marron: solidité, naturel, stabilité, calme, élégance rustique, terre;

● Or: richesse, luxe, élégance, prestige, raffinement, exclusivité;

● Argent: modernité, technologie, élégance, raffinement, luxe, futurisme.

Il convient de souligner que la signification des couleurs dans les vêtements peut varier en fonction de la culture, de la mode et des circonstances.

De plus, chaque personne peut percevoir les couleurs différemment, en fonction de son expérience et de sa personnalité.

Quand on s’habille, il faut donc prêter une attention particulière au contexte et aux personnes qui nous entourent. Les couleurs de nos vêtements peuvent communiquer directement avec les individus, et ce n’est pas parce qu’ils transmettent un mauvais message dans un contexte inapproprié.

Rappelez-vous que, même si “l’habit ne fait pas le moine”, c’est toujours la première carte d’identité que vous fournissez quand vous vous présentez.