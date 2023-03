3 conseils pour bien choisir des couettes de lit confortables et tendances

Une bonne nuit de sommeil est un indispensable pour bien démarrer la journée. Le sommeil est non seulement réparateur, mais aussi apaisant.

Pour passer d’agréables nuits, il est important de se créer un véritable nid douillet. Le choix de la couette et du matelas est une étape à ne pas négliger.

Cet article de literie est proposé par de nombreuses marques sur le marché, rendant le choix difficile. Si vous désirez choisir des couettes de lit confortables et tendances, nous vous invitons à découvrir ici quelques conseils qui vous aideront.

Tenir compte de vos besoins

La première chose à retenir ici c’est que la sélection des couettes de lit se fait en tenant compte de vos besoins. En effet, vous avez un grand choix de couettes imprimées et de tout type. A ce niveau, nous vous conseillons alors de considérer la taille des couettes, les saisons et d’établir votre budget. La taille des couettes est variable et se détermine selon les dimensions du lit.

En règle générale, vous devez aussi tenir compte du tombant que vous voulez avoir. Il peut s’agir d’un tombant léger ou généreux. Par exemple, pour un lit simple de standard français nous recommandons une couette de 140 x 200cm pour un léger tombant et 200 x 200cm pour un tombant généreux. Pour un lit King ou super King size vous pouvez avoir jusqu’à 300 x 260cm.

Retenez que la côte la plus grande de la couette est destinée à la largeur du lit. En ce qui concerne les saisons, elles impactent le choix de l’indice de chaleur. Les couettes sont classées en quatre indices à savoir : légère, tempérée, chaude et très chaude. Il est possible d’assembler deux couettes d’indice différent pour avoir une température idéale.

De même, il est important de considérer la température ambiante de votre chambre. Pour toutes ces options, vous avez la possibilité de commander des couettes personnalisées. Tout dépend de votre budget. Prenez le soin de le déterminer selon le prix moyen et d’avoir une marge pour les coups de cœur. Le prix reste un élément déterminant dans le choix des couettes.

Miser sur la qualité

Une couette de bonne qualité est douce, confortable et agréable. Elle est proposée au meilleure prix et cousue avec les bonnes techniques.

Vous pouvez en trouver dans les magasins réputés et sur les sites de literie comme Bleu Calin. C’est un linge de lit qui doit être facile à entretenir et durable.

Plusieurs éléments permettent d’assurer la qualité des couettes. Elle se détermine par les caractéristiques spécifiques du linge ainsi que le label sous lequel la marque est enregistrée.

Les caractéristiques spécifiques

Ce volet concerne toutes les caractéristiques qui permettent de départager plusieurs marques sur le marché. Vous devez alors tenir compte de certaines choses comme :

Le garnissage qui peut être naturel ou synthétique. Il se réfère essentiellement aux matières utilisées. Le garnissage naturel peut être en duvet, en coton, en soie, en plume, en lin, etc. Il est souvent en polyester lorsqu’il est synthétique. Les compositions varient en fonction de vos attentes ;

Le grammage qui correspond au poids de l’enveloppe. Celui-ci est impacté par la matière, l’indice de chaleur ainsi que la taille de la couette. Un bon grammage n’est pas à négliger ;

Les traitements qui sont effectués sur certaines couettes pour les rendre plus saines. Certaines sont dotées d’un traitement antibactérien, anti acarien et même anti tâches ;

Le piquage permet la conservation du garnissage. Les marques proposent soit un piquage en capitons ou en carreaux cloisonnés. Chaque technique de piquage convient à un type garnissage.

L’esthétique est un point complémentaire qui vous aidera à effectuer le choix final. Il existe plusieurs styles d’enveloppe. Elles se distinguent d’abord par leurs finitions et ensuite par leurs motifs, couleurs, imprimés, brodés, etc. C’est l’ensemble de ces éléments qui vous permettra de choisir des couettes de lit de bonne, voire d’excellente qualité.

Le label

S’il y a bel et bien un élément caractéristique qui permet ici de départager les marques c’est le label. Un label est un organisme indépendant qui se porte garant de la qualité d’un produit. Il s’assure qu’il n’y a pas de substances toxiques présentes et vérifie la composition du produit. Elle privilégie les produits ayant une composition saine, naturelle et vérifie leur origine.

Les marques de couettes dont les produits sont labellisés bénéficient d’une certification. Par ailleurs, Oeko-tex et GOTS font partie des labels les plus connus et respectés. Les labels attestant de la qualité des couettes, il est plus intéressant de se référer aux marques qui sont enregistrées.

Prendre en compte vos préférences

Lorsque vous vous-êtes assurés que les couettes sont de qualité, douces et confortables ; nous vous conseillons de prendre en compte vos préférences pour le style. Dormir dans une chambre apaisante et bien décorer reste un plaisir. Pour avoir le confort et le style que vous désirez il doit y avoir une harmonie dans l’ensemble de la décoration.

Choisissez donc votre linge de lit dans les mêmes tons et tenez compte de vos préférences. Tenez aussi compte des tendances pour choisir vos couettes. Il est toujours intéressant de faire preuve d’originalité pour créer une belle ambiance. Vous pouvez même rechercher des inspirations dans les magazines, sur les blogs, etc.

Choisissez donc votre linge en fonction de vos besoins, prévoyez le prix qu’il faut pour avoir de la qualité. N’oubliez pas de vous assurer que les couettes remplissent certains critères et que leur marque appartient à un bon label. Enfin, veillez à faire des choix qui vous plaisent et vous ressemblent.