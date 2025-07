Alerte sur Microsoft Teams : des appels malveillants ciblent les entreprises et les particuliers

4.8/5 - (118 votes)

Depuis quelques mois, une nouvelle vague d’attaques informatiques s’abat sur les utilisateurs de Microsoft Teams. Cette plateforme de collaboration, massivement adoptée dans le monde professionnel, attire désormais l’attention des cybercriminels. La multiplication des appels frauduleux visant à propager des virus ou soutirer des informations sensibles inquiète experts et autorités françaises.

Des pirates exploitent la confiance autour de Microsoft Teams

Microsoft Teams est souvent perçu comme un outil fiable et sécurisé par ses utilisateurs. De nombreux collaborateurs y échangent au quotidien des messages, des fichiers et organisent réunions virtuelles, persuadés que seuls leurs collègues ou contacts professionnels peuvent entrer en contact avec eux. Pourtant, cette confiance aveugle ouvre la porte à des attaques sophistiquées menées via ce canal.

Les nouveaux modes opératoires reposent principalement sur des appels ou messages frauduleux. Les escrocs se font passer pour des membres légitimes du service informatique ou d’autres personnes de confiance. Ils invoquent des incidents techniques imaginaires et invitent leur cible à cliquer sur des liens infectés, ouvrir des pièces jointes ou installer des outils de prise en main à distance. Ces actions conduisent souvent à l’installation silencieuse de logiciels malveillants sur les ordinateurs visés.

Se faire passer pour un membre du support interne

Solliciter une assistance urgente pour un “problème technique”

pour un “problème technique” Transmettre des fichiers ou liens contenant des virus

Tenter de récupérer identifiants et accès confidentiels

Nouvelles menaces détectées sur Teams

Plusieurs sociétés de sécurité informatique ont récemment repéré des campagnes prenant pour cible les plateformes collaboratives. L’un des logiciels malveillants observés, Matanbuchus, a connu une évolution importante. Cet outil, apparu il y a trois ans, sert de passerelle pour implanter d’autres virus dans les systèmes attaqués – notamment des ransomwares ou chevaux de Troie.

L’arrivée de ces attaques sur Microsoft Teams bouleverse les habitudes : les internautes, peu accoutumés à la vigilance sur cet espace de travail, réagissent parfois trop tard. Une fois le logiciel malveillant installé, les conséquences vont de la simple récupération d’identifiants à la prise de contrôle complète de l’appareil, jusqu’à des fuites massives de données confidentielles.

Conséquences potentielles d’une infection

Une compromission réussie peut avoir des impacts directs sévères. En plus du vol d’informations stratégiques, certains virus prévoyaient aussi la destruction ou la manipulation délibérée de documents cruciaux stockés sur les serveurs d’entreprise. D’autres menaces incluent l’ouverture de portes dérobées permettant aux attaquants de maintenir un accès clandestin sur la durée.

L’espionnage industriel, la fraude financière et la paralysie temporaire de services représentent désormais des spectres bien réels pour toute organisation utilisant Teams sans mesures renforcées.

Méthodes d’intrusion privilégiées

Parmi les principaux modes d’action recensés, figurent :

Messages directs incitant à télécharger une fausse mise à jour

Demande pressante d’assistance via partage d’écran

Usurpation d’identité d’un supérieur hiérarchique ou gestionnaire IT

d’un supérieur hiérarchique ou gestionnaire IT Phishing élaboré visant spécifiquement les accès administrateurs

Les messages malveillants reprennent souvent la charte graphique de Microsoft, brouillant encore davantage la frontière entre demande légitime et tentative d’arnaque.

L’arnaque au faux support technique progresse

D’après les dernières observations partagées par Microsoft et Cybermalveillance.gouv.fr, l’arnaque au support technique représente la troisième menace cyber la plus répandue chez les particuliers. Sa présence explose également dans le monde professionnel, l’identité de grandes marques étant de plus en plus imitée. Microsoft fait partie des cibles privilégiées pour ces escroqueries.

Les stratégies des groupes criminels évoluent rapidement. Le préjudice matériel se limitait parfois à quelques centaines d’euros auparavant. Aujourd’hui, la sophistication croissante permet de vider des comptes bancaires entiers, voire d’usurper des identités sur une longue période. Des plaintes récurrentes concernent des pertes financières beaucoup plus conséquentes qu’auparavant.

Failles critiques et impact sur la sécurité numérique

La multiplication de vulnérabilités découvertes dans les produits Microsoft inquiète les responsables informatiques. Plusieurs failles graves, corrigées en urgence ces derniers mois, facilitaient l’accès à distance non autorisé aux équipements concernés. Ce type de brèche rend les opérations d’espionnage, de vol ou de sabotage particulièrement dangereuses.

Certaines campagnes exploitent alors ces faiblesses logicielles comme point de départ avant de déclencher des attaques par phishing ou par ingénierie sociale sur Microsoft Teams. Les alertes lancées par les organismes officiels soulignent la nécessité de maintenir tous les systèmes d’exploitation Windows et autres solutions Microsoft régulièrement à jour pour limiter le risque.

Date de l’alerte Produits concernés Risques évoqués 20/01/2025 Windows, suites Office, Teams Prise de contrôle à distance, vol ou destruction de données 04/07/2024 Teams Phishing, déploiement de malware et espionnage

Recommandations pour renforcer la vigilance

Pour limiter l’exposition aux campagnes de phishing et virus diffusés par Teams, plusieurs mesures basiques peuvent être appliquées. Il convient tout d’abord de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à ne jamais céder à la pression lors de sollicitations suspectes. Un message alarmant provenant d’un prétendu spécialiste technique doit toujours éveiller la méfiance.

L’adoption de protocoles internes précis (comme la vérification systématique de l’identité des interlocuteurs ou l’usage de mots de passe robustes) contribue aussi à réduire la surface d’attaque. Enfin, signaler toute démarche inhabituelle auprès du service informatique interne reste indispensable pour amorcer une réaction rapide en cas de tentative d’intrusion.

Mesures recommandées par les acteurs de la cybersécurité

Former régulièrement les équipes à reconnaître les tentatives de phishing

à reconnaître les tentatives de phishing Activer l’authentification multifacteur pour tous les comptes Teams

pour tous les comptes Teams Appuyer sur l’importance de ne jamais transmettre d’informations sensibles sans double vérification

sans double vérification Tenir à jour l’ensemble des logiciels utilisés

Quels réflexes adopter face à un appel suspect ?

L’utilisateur invité à installer un programme ou à communiquer des identifiants doit impérativement interrompre la conversation et contacter directement son vrai support technique via un autre canal connu. Même si le contexte semble crédible, le risque d’une usurpation demeure significatif. Adopter ces réflexes limite considérablement la réussite des manœuvres frauduleuses dispersées sur Microsoft Teams.

Sachant que les méthodes employées par les cybercriminels continueront d’évoluer, la construction d’une culture de vigilance active au sein des organisations apparaît aujourd’hui incontournable.

