Avantages d’un escape game géant à Paris avec ses collègues et amis

Un escape game peut être défini comme un jeu d’évasion grandeur nature. C’est une activité au cours de laquelle un groupe de participants est confronté à des énigmes avec différents niveaux de difficulté.

Ces derniers doivent travailler ensemble pour rassembler le plus d’indices dans un intervalle de temps très court. C’est donc une activité très pratique pour un groupe d’amis ou des collègues de travail qui ont besoin de se rapprocher et de créer une certainement complicité.

Vous êtes à Paris et vous voulez en savoir plus sur les avantages qu’offre ce type de jeu aux participants ? Si oui, nous vous invitons à lire cet article maintenant.

Participer à un escape game géant à Paris avec ses collègues pour renforcer les liens

C’est indéniable, les escapes game sont plus que de simples jeux d’équipe. Ils offrent de multiples avantages sur quasiment tous les plans.

D’abord, ces activités sont idéales pour consolider les liens entre les participants. En général, les personnes qui s’inscrivent à une même partie d’escape game se connaissent au préalable.

En fonction de la taille et de la durée du jeu, ils passeront donc entre 1 et 2 h d’horloge ensemble. C’est l’occasion pour les membres du groupe (d’amis ou de collègues) de s’entraider pour réussir les différents niveaux. Un jeu avec un objectif commun permet de rapprocher les participants. Ils apprendront à mieux se connaître en découvrant les forces et les faiblesses de chaque joueur.

Ceux qui ont des capacités particulières pourront les partager avec les autres. C’est un vrai jeu d’entraide et de complémentarité. Sur le site escapegamegeant.fr, vous pourrez en savoir davantage sur la participation à un escape game dans la capitale française.

Développer les capacités de leadership, de gestion de stress et de crise

Un escape game géant est un jeu qui met les participants sous pression. Les joueurs ont une limite de temps bien définie pour terminer les défis. C’est une situation très proche du quotidien au travail. Ce jeu aide donc les participants à mieux réagir en situation de crise. C’est une manière de les aider à développer leur capacité à résoudre les problèmes avec de la créativité.

Les escapes game sont des activités de team building, très pratiques pour apprendre à mieux gérer le personnel.

Pour progresser, les groupes de joueurs ont généralement besoin d’un leader. Il dirige l’équipe, donne des consignes et assigne des tâches aux membres.

Les managers auront ainsi l’opportunité de se rapprocher davantage des membres de leurs équipes et d’améliorer leur leadership.

Apaiser les conflits internes en participant à un jeu d’équipe en extérieur

Il n’est pas rare que certains conflits naissent entre les employés d’une même entreprise. Ils peuvent être dus à un refus d’augmentation, à une prime ou encore à une simple mésentente sur un dossier. Ce genre de différend peut avoir des conséquences négatives sur la productivité. Fort heureusement, participer à des activités au cours d’un séminaire permet d’apaiser les tensions.

Au cours d’une activité comme l’escape game, les collaborateurs travaillent ensemble dans la bonne humeur. Fous rires, esprit de compétition, cocktail à la fin de l’aventure sont garantis. De cette manière, les petites querelles internes seront rapidement oubliées.

Permettre aux équipes de se détendre après des mois de travail

Pour finir, l’escape game est la solution idéale pour remonter le moral des troupes. Après des mois de travail acharnés pour atteindre les objectifs de l’entreprise, les employés ont besoin de relâcher la pression.

Dans ces circonstances, une invitation à un séminaire d’entreprise pour participer à un escape game serait l’idéal.

Les collaborateurs pourront se reposer tout en s’amusant. De plus, le séminaire est en général aux frais de l’entreprise. C’est donc un moyen de remercier convenablement les différentes équipes pour le travail accompli