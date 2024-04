Comment gérer un parc informatique dans son entreprise ?

Le parc informatique regroupe toutes les ressources matérielles et logicielles d’une entreprise. Ceci comprend entre autres les postes de travail, les téléphones portables, les équipements de visioconférence, le Cloud ainsi que toutes les données informatiques.

Cependant, pour garantir leur intégrité et bénéficier de performances irréprochables, il demeure primordial d’accorder une attention particulière à leur gestion.

Il s’agira notamment d’assurer l’entretien et l’optimisation de toutes les ressources informatiques disponibles. Dans cet article, nous vous fournissons justement quelques conseils pour bien gérer le parc informatique de votre entreprise.

Ce que vous devez retenir :

Respectez le cycle de vie des équipements informatiques pour optimiser les performances.

Choisissez un prestataire externe pour une gestion efficace du parc informatique.

Utilisez un outil de gestion comme le CMBD pour un inventaire précis.

Automatisez les mises à jour et intégrez le Cloud Computing pour renforcer la sécurité.

Respecter le cycle de vie des équipements informatiques

Pour le développement d’une entreprise, petite ou grande, les performances du parc informatique demeurent capitales. Et pour les optimiser, vous ne pouvez pas vous permettre d’utiliser les appareils au-delà de leur durée de vie.

En effet, chaque équipement composant le parc informatique dispose d’un délai de fonctionnement. Au bout de celui-ci, vous noterez une baisse de performance et une multiplication des pannes.

Par conséquent, pour une bonne gestion du parc informatique de votre entreprise, commencez par respecter les cycles de vie de tous les appareils. En général, sachez que la plupart des équipements informatiques ont une durée de vie comprise entre 3 et 5 ans. Par exemple, le temps de fonctionnement est de 3 ans pour un ordinateur portable, 5 ans pour un ordinateur de bureau et 5 ans pour un serveur.

Après cette période, si vous ne réagissez pas, votre parc informatique montrera vite des signes de faiblesses. Nous vous recommandons donc de garder un œil sur la durée de vie de tous les appareils et de les remplacer au besoin. Mais pour limiter les coûts liés à l’achat de nouveaux équipements, vous pouvez opter pour un renforcement de votre parc avec du reconditionné.

Ceci vous permettra de gagner du temps et de conserver un système informatique homogène. Pour des appareils fiables, Dipli reste votre meilleur allié. Il regroupe des professionnels expérimentés dans le reconditionnement, capables d’optimiser la seconde vie de vos produits technologiques. Avec eux, vous maintiendrez le fonctionnement optimal de votre parc informatique.

Choisir un prestataire externe pour la gestion

Puisque les ressources matérielles et logicielles de votre entreprise sont sensibles et importantes, vous ne pouvez pas négliger leur gestion. Par conséquent, vous ne devez pas confier cette tâche à un employé qui ne dispose pas des compétences requises. Dans ce cas, la meilleure solution reste de solliciter un expert dans le domaine.

Vous trouverez justement aujourd’hui une solution simple et efficace : l’infogérance informatique. Il consiste à sous-traiter la gestion de votre parc informatique à un prestataire externe. Celui-ci s’occupera des diverses missions liées à la gestion comme :

L’achat et le remplacement des différents équipements selon leur durée de vie ;

La maintenance de l’ensemble du parc de façon préventive et curative ;

La protection du système d’information contre toutes les menaces informatiques.

Par ailleurs, pour la sécurité de vos données, ne choisissez pas le prestataire au hasard. Pour trouver le meilleur, basez-vous sur les critères ci-après :

Vérifiez en amont sa capacité d‘intervention lors d’une phase d’audit ;

Évaluez le potentiel d’externalisation pour connaître la partie du système à externaliser ;

Tenez compte des plages horaires de disponibilités du professionnel ;

Considérez les délais ainsi que les modalités d’intervention de l’infogéreur.

Opter pour un outil de gestion du parc informatique

La gestion du parc informatique de votre entreprise requiert nécessairement un inventaire exhaustif de tous vos équipements.

Et ceci n’est possible qu’avec une base de données précise qui prend en compte toutes les ressources matérielles et logicielles.

Nous vous proposons d’opter donc pour un outil de gestion fiable, comme le CMBD : Configuration Management Data Base. Il s’agit d’une base de données qui regroupe tous les renseignements techniques sur les différents équipements de votre parc :

Les références des équipements ;

L’état, les dates d’acquisition et les fins de garantie des appareils ;

Les mots de passe et les licences ;

Les contrats d’infogérance, etc.

En disposant de toutes ces informations, vous aurez une idée claire de l’état de vos équipements. De plus, ceci vous permettra de détecter plus tôt les appareils défectueux ou obsolètes, et procéder à leur remplacement. En outre, pour choisir votre outil de gestion, prenez en compte le rapport fonctionnalités-prix, la réputation de l’éditeur, ainsi que la facilité de déploiement et d’utilisation du logiciel.

Ne pas négliger les mises à jour

Si vous voulez bénéficier des nouvelles fonctionnalités et renforcer la sécurité de votre parc informatique, accordez une attention particulière aux différentes mises à jour. Nous vous donnons ici quelques recommandations à ce sujet.

Automatiser les mises à jour importantes

Pour ne rater aucune mise à jour de vos logiciels et systèmes, nous vous conseillons d’opter pour une automatisation. Ceci permettra d’assurer la sécurité des différents programmes et profiter de fonctionnalités récentes. De même, l’automatisation servira à :

Détecter plus vite les incidents ;

Renouveler les licences ;

Améliorer la réactivité face aux problèmes ;

Réduire la probabilité d’erreur humaine ;

Mettre automatiquement le système à jour.

Intégrer le Cloud Computing à la gestion du parc informatique

En ajoutant une composante Cloud à votre système d’information, vous profiterez d’un renforcement de tout le parc informatique. De même que les mises à jour, cette initiative servira à booster la réactivité des programmes. En bref, voici quelques raisons de recourir au Cloud Computing :

Fluidifier les logiciels et leur utilisation ;

Économiser de l’espace de stockage ;

Sauvegarder et sécuriser les données sur des serveurs distants.

