Comment maintenir la concentration dans un environnement d’open space

Vous ne savez pas encore ce qu’est un open space ? Devenus monnaie courante, ces espaces de travail ouverts favorisent la collaboration, la communication et la flexibilité, mais ils peuvent également présenter des défis pour certains en matière de concentration.

Avec des collègues qui discutent, des téléphones qui sonnent et des distractions constantes, il peut être difficile pour les employés de rester concentrés sur leurs tâches. Heureusement il existe des méthodes simples d’applications pour se reconcentrer sur son lieu de travail.

Le défi du bruit et des distractions en 2024

Aujourd’hui, les entreprises cherchent à maximiser l’espace et optimiser la communication avec des systèmes de bureaux ouverts. Si ces configurations offrent certains avantages comme la réduction des coûts immobiliers et une meilleure circulation d’informations entre les départements, elles ont également leurs inconvénients quant à la question des nuisances sonores et distractions. Il s’avère donc indispensable de trouver des méthodes pour garder votre concentration dans cet environnement pouvant être chaotique.

Le défi du bruit et des distractions dans les environnements d’open space est une réalité omniprésente dans de nombreuses entreprises. Ces espaces, conçus pour favoriser la collaboration et l’interaction, sont souvent le théâtre d’une cacophonie de sons et de mouvements, ce qui peut rendre difficile la concentration sur les tâches individuelles. Le bruit ambiant, qu’il provienne de conversations entre collègues, de sonneries de téléphones ou de l’utilisation d’équipements de bureau, peut perturber le processus de réflexion et de concentration. De plus, les distractions visuelles, telles que les mouvements constants autour de soi ou les éléments de décorations stimulants, peuvent également détourner l’attention des tâches importantes.

Ces distractions peuvent avoir un impact significatif sur la productivité et la qualité du travail. Des études ont montré que même des interruptions mineures peuvent entraîner une perte de concentration et augmenter le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Pour relever ce défi, il vous faudra adopter des stratégies efficaces pour gérer le bruit et les distractions dans un environnement d’open space.

À noter : il faut reconnaître que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux stimuli environnementaux. Certaines personnes peuvent être plus sensibles au bruit que d’autres, et il est donc nécessaire de trouver des solutions qui répondent aux besoins individuels de chacun.

Pourquoi favoriser le dialogue avec les collègues et utiliser l’humour ?

Comme dans la plupart des situations problématiques, il est important de communiquer calmement avec vos collègues et leur faire part de vos difficultés à rester concentré à cause du bruit ambiant. Utilisez l’humour pour désamorcer la situation sans froisser votre interlocuteur tout en affichant un sourire.

Vous pouvez aussi partager vos préoccupations avec les autres membres de l’équipe. En incluant les autres personnes concernées dans la conversation, vous montrez votre souci du bien-être de tous et votre volonté d’améliorer la situation.

Si vous avez essayé de discuter avec vos collègues sans résultat, il est temps de passer à l’étape suivante : cherchez un espace calme dans votre environnement de travail et réservez-le si nécessaire. Si ces espaces sont limités, n’hésitez pas à en parler à votre hiérarchie pour obtenir une solution alternative. Votre patron a très probablement pris le temps de choisir ses bureaux à louer à Lille dans le but de créer des espaces de travail adapté à tous. Nul doute qu’il trouvera une solution pour vous aider dans votre bien-être au travail !

Bon à savoir : le port d’écouteurs anti-bruit, même sans musique, peut également être utile pour bloquer les distractions sonores et montrer clairement que vous souhaitez rester concentré sur votre travail. Cela dit, il est important de ne pas s’en tenir toute la journée, au risque de fatiguer vos oreilles.

Nos techniques pour libérer l’esprit et se recentrer

Même dans un environnement bruyant, il existe des techniques pour vous aider à libérer votre esprit et à retrouver votre concentration. Essayez de vous concentrer sur un objet neutre comme votre tasse de café pendant une minute, ou prenez dix respirations profondes pour apaiser votre esprit. Organiser son espace de travail de manière à minimiser les distractions visuelles peut aider à rester concentré. Utiliser des écrans de confidentialité ou des plantes pour délimiter son espace peut être utile. Vous pouvez également réciter mentalement un poème ou une table de multiplication afin de recentrer vos pensées.

À noter : il existe une méthode dite Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de temps définis, pouvant vous aider à maintenir la concentration tout en évitant l’épuisement mental.

Si malgré tout, les distractions persistent et rendent votre travail difficile, il est peut être temps de discuter avec votre responsable des possibilités de télétravail. Un cadre plus serein, loin des bruits incessants du bureau, pourrait améliorer grandement votre productivité. Mais avant d’en faire la demande, assurez-vous que travailler à domicile sera effectivement plus calme pour vous.

