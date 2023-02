Compacteur : Les raisons pour lesquelles votre entreprise a besoin de compresser les déchets

Les comités de planification budgétaire et opérationnelle de votre entreprise ne passent peut-être pas beaucoup de temps à penser aux déchets, pourtant ils devraient.

Investir dans un compacteur de déchets est un moyen facile pour votre entreprise d’économiser de l’argent, d’aider l’environnement et d’améliorer l’esthétique autour de votre entreprise.

Les bénéfices qu’un compacteur de déchets pourrait apporter à votre entreprise sont nombreux :

intérêt écologique ;

facilite le travail de vos équipes ;

réduit vos coûts à long terme ;

améliore l’hygiène et la sécurité.

1. Améliore le bilan environnemental de votre entreprise

Se mettre au vert peut sembler coûteux, mais en réalité, améliorer votre réputation d’entreprise soucieuse de l’environnement peut vous aider à attirer de nouveaux clients.

Et ce ne sont pas seulement quelques clients plus écologiques qui se manifesteront, car beaucoup aujourd’hui, de plus en plus de gens se soucient de l’environnement. Les français sont devenus peu à peu des éco-citoyens.

Un compacteur de déchets commercial vous aide ainsi à passer au vert, à la fois en réduisant l’espace que les déchets non recyclables consomment à la décharge locale, et en limitant la quantité de combustibles fossiles consommés grâce à des ramassages d’ordures moins fréquents.

Sautez le pas ! Vous verrez que votre entreprise ne s’en portera que mieux, et la planète aussi.

2. Facilite le travail de vos équipes de maintenance et de conciergerie

Les déchets en vrac dans un conteneur non sécurisé ont des capacités de fuite qui peuvent rivaliser avec celles d’un terrier Jack Russell. Ils vont glisser hors du conteneur et se répandre sur votre parking à des moments inopportuns. Vous vous retrouvez avec un parking en désordre et votre personnel doit courir après des gobelets en polystyrène écrasés et des paquets de cigarettes vides – ou pire, après des papiers contenant des données clients critiques qui peuvent exposer votre entreprise à des accusations de sécurité insuffisante ou même à des violations de la réglementation.

Une poubelle ouverte ou non sécurisée ne contribue pas non plus à contenir les odeurs ou à éloigner les bestioles affamées. Un compacteur efficace met un terme à tout cela.

3. Réduit vos dépenses liées à la gestion de votre flux de déchets

Pour vous, vos salariés et vos clients, les déchets peuvent sentir mauvais. Mais pour les personnes impliquées dans l’industrie de la gestion des déchets, les déchets ont une odeur suspecte d’argent.

La gestion des déchets coûte cher ! Demandez à votre équipe de comptabilité de faire les comptes, et vous serez surpris de voir combien d’argent vous jetez dans votre poubelle chaque mois. Pensez au nombre de fois où le camion à ordures vide votre conteneur, par exemple. Étant donné que les déchets compactés occupent un dixième de l’espace que les déchets en vrac consomment, vous pourriez réduire vos frais de transport et de carburant de 90 %.

Alors, que vous soyez une jeune startup ou une entreprise avec des années d’expérience, les gains de coût que vous allez pouvoir tirer de l’installation d’un compacteur de déchets sont considérables. Vos finances s’en porteront mieux.

4. Renforce l’hygiène et la sécurité de votre entreprise

Un compacteur de déchets vous permet de gagner de l’espace, notamment à l’extérieur de votre bâtiment. Les compacteurs de déchets écrasent ou mettent en balles les déchets en vrac pour en faire des cubes bien compacts, ce qui augmente considérablement l’espace disponible pour le stockage des déchets.

Ce gain d’espace vous est bénéfique directement mais l’est également pour l’image de votre entreprise. En effet, non seulement un compacteur contient et met en balles les déchets de manière efficace, mais il supprime également l’image disgracieuse d’un grand conteneur à déchets rouillé et débordant de la vue de vos clients visiteurs. Laissez-les profiter de l’aménagement paysager et se concentrer sur votre produit ou service, et non sur ce qui se glisse dans votre flux de déchets.

La sécurité

Enfin, en optant pour un compacteur de déchets, vous améliorez significativement la sécurité de l’entreprise. Celle-ci est essentielle pour faire des affaires dans le monde moderne. Selon une étude commanditée par IBM, le coût moyen d’une violation de données s’élève à 3,62 millions de dollars. Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs courent le risque de disparaître définitivement lorsqu’elles sont victimes d’une grave faille de sécurité.

Étonnamment, la plus grande menace pour la sécurité de votre entreprise n’est pas un pirate informatique. Il s’agit en fait de vos employés. Un employé inattentif peut accidentellement jeter des informations précieuses dans une poubelle non sécurisée. Un employé mécontent peut alors les récupérer et les utiliser contre vous. Les voisins et les passants peuvent également avoir accès à vos données de cette façon.

Plus probablement, un groupe d’enfants pourrait décider de jouer autour du conteneur et finir par se blesser sur votre propriété. En général, le fait d’avoir un conteneur à déchets externe ne fait qu’amplifier la probabilité de failles de sécurité et expose votre entreprise à des dommages et même à des violations de la sécurité. Un compacteur de déchets de papier peut donc être une excellente solution.