DAF : comment faciliter la vie de votre service comptable ?

Qu’une entreprise soit petite ou grande, la comptabilité fait partie des principaux piliers de son développement. En effet, une mauvaise gestion de la tenue des comptes peut entraîner l’effondrement total de votre société.

En tant que DAF, il vous faudra donc prendre les dispositions nécessaires pour éviter le pire. Dans ce guide, découvrez quelques astuces pratiques pour améliorer le fonctionnement de votre service comptable.

Se doter d’outils comptables performants

La première étape pour améliorer le service comptable de votre entreprise est de faire usage d’outils ou de logiciels comptables efficaces. À cet effet, les options qui s’offrent à vous sont multiples et variées.

Finthesis

Finthesis est un logiciel de business intelligence pour experts-comptables et DAF. Il permet de traiter de façon automatique les données des entreprises. Avec ses multiples fonctionnalités, Finthesis offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Il permet en effet d’obtenir en quelques clics les données financières de vos clients.

En automatisant les tâches liées au traitement de donnée comptable, Finthesis permet aux entrepreneurs de gagner du temps et d’améliorer leur productivité. Il sert également à réduire les risques d’erreur pendant le traitement des données comptables. Par conséquent, il améliore la qualité des analyses financières de l’entreprise.

Par ailleurs, en fournissant des informations fiables à 100 %, Finthesis permet aux experts-comptables de prendre les bonnes décisions pour le bien-être de l’entreprise. N’hésitez pas à cliquer sur ce lien pour en savoir plus sur ce logiciel.

Cegid

Avec plus de 500 000 utilisateurs dans le monde, Cegid fait partie des outils comptables les plus connus. Ce logiciel est particulièrement prisé par les TPE et les PME. Il propose deux principales options pour optimiser la comptabilité des entreprises. La première connue sous le nom de Cegid Flow est une application mobile.

Elle permet aux entrepreneurs de gérer leurs finances à n’importe quel moment, peu importe leur situation géographique. Grâce à ses fonctionnalités, elle vous aide à suivre la trésorerie en temps réel et à rassembler les données comptables et bancaires. Elle se révèle aussi très pratique pour automatiser l’enregistrement des factures et des justificatifs.

En ce qui concerne la seconde option, il s’agit d’un logiciel nommé Cegid Quadra Entreprise. Il a été spécialement créé pour alléger le service comptable des petites et moyennes entreprises. Ce logiciel est doté de toutes les fonctionnalités essentielles à la gestion de la finance et de la comptabilité d’une entreprise :

comptabilité générale ;

déclaration de TVA ;

gestion des immobilisations ;

liasse fiscale.

En utilisant ce logiciel, vous pourrez également observer de près la santé financière de votre société à travers des tableaux de bord. Il existe également plusieurs autres outils comptables que vous pouvez utiliser pour optimiser la gestion de la comptabilité de votre entreprise : Sage, EBP, Itool, etc.

Choisir convenablement son expert-comptable

Pour améliorer la comptabilité de votre entreprise, il est important de bien choisir votre expert-comptable. En effet, le choix de ce professionnel n’est pas à prendre à la légère. Il doit être capable d’assurer une bonne gestion de votre comptabilité tout en vous procurant de bons conseils.

L’expert-comptable doit avoir une vision globale des finances de l’entreprise pour être capable d’anticiper certaines situations. Il doit aussi être en mesure d’améliorer votre fiscalité et de proposer des solutions appropriées aux différents défis que rencontre l’entreprise. Ainsi, pour bien choisir votre expert-comptable, vous devez prendre le temps de vérifier ses compétences.

Renseignez-vous sur son expérience dans le domaine de la comptabilité. Ensuite, contactez plusieurs professionnels et comparez les offres. Prenez des rendez-vous afin de discuter clairement de vos attentes avec les professionnels. En suivant chacune de ces étapes, vous parviendrez assurément à choisir l’expert-comptable le plus adapté à votre entreprise.