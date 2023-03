Développer des stratégies de référencement à l’international avec Getfluence

Le référencement à l’international est un enjeu clé pour les entreprises qui souhaitent se développer sur de nouveaux marchés.

Cependant, la concurrence est souvent féroce, ce qui rend difficile la tâche des entreprises qui souhaitent se faire remarquer et se positionner sur les moteurs de recherche.

Dans cet article, Getfluence livre ses meilleures stratégies pour développer son référencement à l’international, en proposant des conseils techniques SEO et des conseils marketing.

Stratégies de référencement international : Enjeux

En ce qui concerne le référencement international, plusieurs éléments clés vont entrer en jeu du point de vue SEO, tels que :

Hreflangue

La balise Hreflang est un élément HTML qui permet d’indiquer aux moteurs de recherche la langue et la région d’une page web. Elle est donc particulièrement importante pour les sites web qui ciblent plusieurs pays et qui proposent des versions linguistiques différentes de leur contenu.

Si un utilisateur recherche un mot-clé en français depuis la France, Google affichera en priorité les résultats de recherche en français et destinés aux utilisateurs français.

La balise Hreflang permet donc d’améliorer la pertinence des résultats de recherche pour les utilisateurs internationaux et d’optimiser le trafic organique du site web.

Mais attention, l’utilisation de la balise Hreflang n’est pas toujours simple. Il est important de s’assurer que les balises sont correctement mises en place et qu’elles correspondent aux langues et aux régions ciblées par le site web.

Localisation du contenu

Pour réussir sur un marché international, il est important de localiser votre contenu en fonction des spécificités locales. Pour développer son référencement à l’international est important de définir une stratégie de contenu adaptée à chaque marché cible.

Cela peut inclure l’adaptation du contenu en fonction de la culture, de la langue, des pratiques commerciales et des réglementations locales.

Getfluence permet de trouver des médias locaux qui peuvent créer des contenus adaptés à chaque marché. Ces partenaires disposent d’une forte reconnaissance dans le monde de l’information et sur les réseaux sociaux dans leur pays et peuvent ainsi relayer le contenu de l’entreprise auprès de leur audience.

Pop-in de langue vs redirection

Lorsque vous vous lancez sur un nouveau marché, il est important de proposer une expérience utilisateur optimale. Le Pop-in de langue et la redirection automatique sont deux méthodes pour proposer un site web dans différentes langues en fonction de la localisation de l’utilisateur.

La redirection automatique est basée sur l’adresse IP de l’utilisateur et redirige automatiquement l’utilisateur vers la version linguistique correspondant à sa localisation géographique. Cette méthode peut paraître pratique, mais elle a des inconvénients importants.

Tout d’abord, la redirection automatique peut altérer le référencement naturel du site web, en particulier si les redirections sont mal configurées. En outre, la redirection automatique peut être considérée comme intrusive et peut empêcher les utilisateurs d’accéder à des versions linguistiques spécifiques du site web.

Le Pop-in de langue

en revanche, permet à l’utilisateur de choisir librement la langue dans laquelle il souhaite naviguer sur le site web, ce qui peut améliorer l’expérience utilisateur et leur donner un sentiment de contrôle sur leur expérience de navigation. Il évite également les erreurs de localisation, car il permet à l’utilisateur de choisir sa langue préférée, quelle que soit sa localisation.

L’avantage principal est qu’il évite les problèmes potentiels de référencement et de blocage de contenu. En ne modifiant pas l’URL du site web, le Pop-in de langue permet aux moteurs de recherche d’indexer toutes les versions linguistiques du site web.

Le développement d’une stratégie marketing à l’international peut être un véritable défi pour les entreprises de toutes tailles. En effet, chaque marché a ses propres particularités et il est important d’adapter sa stratégie marketing en conséquence pour réussir à atteindre ses objectifs.

Quelles sont les étapes pour se démarquer à l’international ?

Analyse du marché ciblé

Avant de vous lancer sur un marché international, il est essentiel d’analyser le marché ciblé. Cela peut inclure une analyse des tendances du marché, des besoins des consommateurs, des pratiques commerciales locales, des réglementations locales et de la concurrence.

L’analyse de marché permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les comportements des consommateurs dans les différents marchés. Cela permet aux entreprises de développer des produits et des services qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs locaux.

C’est un processus complexe qui comprend plusieurs étapes.

Voici une méthode en quatre étapes qui peut vous aider à réaliser une analyse de marché efficace :

4 axes pour établir un Stratégie de référencement international

Définir les objectifs de l’analyse : Quels sont les marchés que vous souhaitez cibler ? Quels sont les produits ou services que vous souhaitez offrir ? Collecter des données : Les données peuvent être collectées à partir de différentes sources, comme les statistiques officielles, les enquêtes, les études de marché, les rapports sectoriels, les publications spécialisées et les recherches en ligne. Analyser les données : Cette étape peut inclure l’utilisation de techniques statistiques, l’analyse de tendances, l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). Élaborer des recommandations : Ces recommandations peuvent porter sur des aspects tels que le positionnement de la marque, la stratégie de prix, la segmentation de la clientèle, les canaux de distribution et les messages de communication.

Avoir une stratégie de pénétration du marché

La stratégie de pénétration du marché commence par l’analyse approfondie menée avant. Cette analyse permet de déterminer les segments de marché les plus prometteurs et de comprendre les facteurs clés de succès pour chaque marché cible.

Ensuite, il faut élaborer une stratégie de marketing pour atteindre ces segments de marché, en utilisant des tactiques adaptées à chaque marché cible, telles que la publicité, le marketing direct, le référencement, les réseaux sociaux, les événements et autres canaux de communication.

Enfin, l’objectif est d’élaborer un plan d’action pour pénétrer chaque marché cible. Cela peut inclure des investissements dans des infrastructures locales, la formation de partenariats stratégiques, la création de nouveaux produits ou services, la mise en place de programmes de fidélisation de la clientèle et bien plus encore.

Mettre en place une stratégie de communication

La communication est un élément clé pour établir une relation de confiance avec les clients, les partenaires et les fournisseurs dans chaque marché cible.

Il est important de noter que la communication doit être cohérente et alignée avec la stratégie de l’entreprise dans chaque marché cible. Cela signifie que l’entreprise doit élaborer des messages clairs et cohérents, qui reflètent l’identité de l’entreprise, tout en étant adaptés aux caractéristiques et aux besoins des consommateurs locaux.

De plus, la communication doit être régulière, pour maintenir une relation de confiance avec les clients et les partenaires locaux.

La solution Getfluence pour créer des backlinks à l’international

Getfluence offre un accès à un réseau de sites web internationaux de qualité, dans une grande variété de langues et de thématiques. Les entreprises peuvent choisir les sites web sur lesquels elles souhaitent publier leur contenu sponsorisé, en fonction de leurs objectifs et de leur marché cible. Les équipes de Getfluence veillent à la qualité des sites web et à la pertinence de leur audience, afin d’assurer un retour sur investissement optimal pour les entreprises.

La publication de contenu sponsorisé sur des sites web influents permet aux entreprises de renforcer leur visibilité et leur réputation auprès d’un public international. Les backlinks obtenus contribuent également à améliorer leur référencement, en signalant aux moteurs de recherche que leur site web est fiable et pertinent pour les utilisateurs.