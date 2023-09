En exclusivité : NPAW et Nokia scellent un accord révolutionnaire pour une sonde vidéo à l’IBC 2023 !

Contents











NPAW ET NOKIA S’UNISSENT POUR RÉVOLUTIONNER L’ANALYSE VIDÉO

Imagine un monde où les problèmes de streaming vidéo disparaissent comme une barre de mise en mémoire tampon emportée par le vent – eh bien, accroche-toi à ton popcorn, car NPAW et Nokia sont en train de faire de ce rêve une réalité ! Ces deux entreprises renommées viennent d’annoncer lors de l’événement IBC 2023 que le dispositif de sonde avancé de Nokia sera intégré aux solutions complètes d’analyse vidéo de NPAW.

NPAW, pionnier dans le domaine de l’analyse mondiale et des solutions multi-CDN pour les entreprises de médias en ligne, a l’intention de renforcer sa capacité à surveiller les dispositifs des utilisateurs finaux et à élever les services vidéo à un tout autre niveau.

PRÉSENTATION DE LA SONDE NPAW DEVICE : L’ANGE GARDIEN DE TON VIDÉO

Marque cette date dans ton agenda, camarade, et prépare-toi à faire la fête comme si c’était le 1er octobre 2023 ! C’est à cette date que NPAW prévoit de dévoiler la sonde NPAW Device Probe (NDP), une création de Nokia conçue pour l’assurance qualité, les tests d’intégration, le dépannage et la production vidéo. Cet outil de pointe recueille et stocke des données sur l’audio et la vidéo décodés, les interactions des utilisateurs, le trafic réseau, la consommation d’énergie, et bien plus encore. Parle d’une approche exhaustive ! Et pour couronner le tout, une fois intégré à l’API basée sur le lecteur de NPAW, le NDP améliorera le suivi du dernier kilomètre de la Suite NPAW et fournira des informations en temps réel pour sublimer l’expérience des téléspectateurs.

POURQUOI LE NDP EST LE COUTEAU SUISSE DES SONDAGES

Imagine un sondage de dispositif qui peut tout faire – sérieusement. Le NDP est incroyablement polyvalent, capable de surveiller les dispositifs vidéo connectés au niveau de la vidéo et de l’audio. Mais il ne se contente pas d’extraire des données ; il génère également activement des informations pertinentes ! Cela signifie qu’il peut valider la qualité du contenu à la fois en direct et sur des plateformes de vidéo à la demande comme personne d’autre. Et juste quand tu pensais que ça ne pouvait pas être mieux, le NDP peut également simuler des conditions réseau défavorables, garantissant ainsi des tests complets de la performance du réseau. Mange-toi ça, outils d’analyse passifs !

PERSONNALISATION ? OUI, S’IL TE PLAÎT !

Le NDP n’est pas seulement un couteau suisse ; il est également un maître de la personnalisation. Avec les interactions à l’écran, les altérations du réseau et la surveillance des commandes de dispositifs, le NDP se distingue des outils passifs qui ne font que collecter des données. Au lieu de cela, il permet aux utilisateurs de créer des indicateurs personnalisés à partir de plusieurs sources, adaptant ainsi les données à leurs besoins. En gros, c’est comme si tu avais un costume fait par un tailleur de classe mondiale, mais pour tes analyses vidéo.

UNE SONDE POUR LES GOUVERNER TOUS : COMPATIBILITÉ MULTI-APPAREILS

Quoi de mieux qu’une sonde qui fonctionne sur un seul appareil ? Une sonde qui fonctionne SUR TOUS les appareils ! Le NDP peut être utilisé sur une grande variété de gadgets, y compris les décodeurs, les appareils mobiles et les PC. En combinant une sonde matérielle et une couche logicielle basée sur le cloud, le NDP permet aux fournisseurs de services d’automatiser des processus tels que les tests d’assurance qualité et d’analyser les données de manière hautement personnalisée. Boum ! Micro abandonné.

FAQ : LA SONDE NPAW DEVICE

Q : Quand le NPAW Device Probe sera-t-il disponible ?

–> R : NPAW prévoit de lancer le NDP le 1er octobre 2023.

Q : Quels appareils sont compatibles avec le NDP ?

–> R : Le NDP peut être utilisé sur divers appareils, tels que les décodeurs, les appareils mobiles et les PC.

Q : Le NDP fonctionne-t-il uniquement avec les plateformes de vidéo en direct, ou peut-il être utilisé pour la vidéo à la demande ?

–> R : Le NDP fonctionne avec les plateformes en direct et de vidéo à la demande, garantissant la qualité du contenu dans l’ensemble.

Q : Le NDP peut-il simuler des conditions réseau défavorables pour tester la performance du réseau ?

–> R : Absolument ! Le NDP a la capacité de simuler des conditions réseau défavorables, assurant des tests complets de la performance du réseau.

Q : As-tu déjà entendu parler d’une solution d’analyse vidéo plus polyvalente et personnalisable ?

–> R : Nous ne le pensions pas. Bienvenue dans le futur, grâce à NPAW et Nokia