Untappd : explorez le monde de la bière et partagez vos découvertes

Vous êtes amateur de bières et curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? L’application Untappd est faite pour vous ! Avec cette plateforme, explorez le monde fascinant des brasseries et partagez vos découvertes avec votre communauté. Dans cet article, nous vous présentons les principales fonctionnalités d’Untappd et comment l’utiliser pour enrichir votre expérience de dégustation de bières.

Contents







Qu’est-ce qu’Untappd ?

Cette application mobile gratuite vous permet de découvrir, enregistrer et partager votre expérience autour de la dégustation de bières du monde entier. La base de données d’Untappd regroupe des milliers de références provenant de diverses brasseries aux quatre coins du globe, ainsi que des lieux où ces bières sont disponibles. Grâce à un système de badges, Untappd encourage ses utilisateurs à goûter différentes bières et à essayer de nouveaux endroits pour les déguster.

Pour tirer pleinement parti de l’application, il suffit de créer un compte utilisateur. Vous pouvez le faire directement via l’application ou en vous connectant avec votre compte Facebook, Google ou Apple. Une fois votre profil créé, vous êtes prêt(e) à explorer le monde de la bière et à partager vos découvertes avec vos amis !

Trouver une bière

Avec Untappd, vous avez accès à une vaste sélection de bières regroupées par catégories (blonde, brune, IPA, lager, etc.) et provenant de diverses brasseries. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de bière, mot-clé ou en filtrant selon différents critères (pays, style de bière, niveau d’alcool, etc.). Les résultats s’afficheront par popularité, avec un aperçu des notes et avis des utilisateurs qui ont déjà dégusté la bière concernée.

Check-in

Lorsque vous goûtez une nouvelle bière, vous avez la possibilité de l’enregistrer dans votre profil en réalisant un check-in. Cette action consiste à indiquer que vous consommez cette bière à un moment précis et en un lieu donné. Pour réaliser un check-in, il suffit de cliquer sur le bouton « + » situé en bas de l’écran puis de chercher la bière concernée. Notez ensuite votre appréciation sous forme d’étoiles (1 à 5 étoiles), ajoutez un commentaire si vous le souhaitez et prenez une photo pour illustrer votre dégustation. N’oubliez pas d’indiquer le lieu où vous consommez la bière et validez votre check-in ! Vos amis verront ainsi votre activité et pourront interagir avec vous.

Badges et récompenses

Chaque check-in vous permet de progresser dans votre quête de découverte des bières et des lieux qui les proposent. Untappd attribue des badges aux utilisateurs en fonction de leurs exploits : nombre de check-ins, variété des styles de bières, lieux visités, etc. Ces badges sont autant de distinctions qui reflètent votre expérience et vous incitent à continuer d’explorer l’univers de la bière.

Untappd pour les lieux et les brasseries

L’application est aussi un outil précieux pour les lieux qui proposent des bières (bars, restaurants, épiceries) et les brasseries elles-mêmes. En effet, ces acteurs ont la possibilité de créer leur propre page Untappd et ainsi bénéficier d’une visibilité auprès de la communauté d’utilisateurs grandissante de l’application.

Afficher sa carte de bières

En créant une page Untappd pour son lieu, un établissement peut présenter la liste des bières disponibles à la vente, qu’il s’agisse de pression ou de bouteilles. Les utilisateurs peuvent consulter cette sélection en temps réel, ce qui facilite le choix lorsqu’ils visitent le lieu. De plus, il est possible d’intégrer automatiquement cette liste sur son site web ou ses réseaux sociaux.

Promouvoir ses événements

Certains établissements organisent régulièrement des événements dédiés à la bière (soirées dégustation, rencontres avec les brasseurs, etc.). Untappd leur offre la possibilité de promouvoir ces événements directement dans l’application, en les affichant sur leur page et en ciblant les utilisateurs intéressés par le type d’événement proposé.

Recevoir des avis et des recommandations

Tout comme pour les bières, les utilisateurs peuvent attribuer des notes et laisser des avis sur les lieux qu’ils visitent et les brasseries dont ils dégustent les produits. Ces retours sont précieux pour les établissements et les brasseurs, car ils leur permettent de s’améliorer en tenant compte des appréciations de leur clientèle.

Untappd : une expérience sociale

Le véritable atout d’Untappd réside dans sa dimension sociale : partager ses découvertes avec ses amis et la communauté entière d’amateurs de bières. Grâce à cette application, vous pouvez :



Ajouter vos amis pour suivre leurs check-ins et échanger directement avec eux

Découvrir de nouveaux lieux où consommer des bières grâce aux recommandations de votre réseau et de l’intelligence artificielle de l’application

Participer à des événements organisés par les établissements et rencontrer d’autres passionnés de bières

Se challenger grâce au système de badges et se comparer amicalement avec ses amis



En somme, Untappd est un outil incontournable pour tous les amateurs de bières qui souhaitent découvrir de nouvelles références et partager leurs expériences avec une communauté de passionnés. Alors n’attendez plus, téléchargez Untappd et explorez le monde de la bière !