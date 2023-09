Le redoutable groupe RANSOMEDVC affirme avoir piraté Sony Corporation – découvrez sur quoi vous devez vous inquiéter !

Sony face à une attaque de ransomware présumée : RANSOMEDVC entre en scène

Découvre les détails de l’attaque présumée de Sony par le groupe de ransomware RANSOMEDVC. Une histoire en cours de vérification qui promet des rebondissements.

Contents











Attaque de Sony par RANSOMEDVC : Une Affaire à Suivre de Près

Le monde de la cybercriminalité est en ébullition, avec des allégations de l’infiltration de Sony Group Corporation par le groupe de ransomware bien connu, RANSOMEDVC. Cependant, il convient de noter que ces allégations n’ont pas encore été vérifiées. Asseyons-nous avec notre popcorn et plongeons dans cette histoire.

L’accès Total selon RANSOMEDVC

Le groupe de ransomware RANSOMEDVC, tristement célèbre, a annoncé avec confiance son intrusion réussie dans Sony Group Corporation via ses plateformes clearnet et dark web. Ils se sont vantés d’avoir infiltré tous les recoins des systèmes de Sony – une affirmation qui, si elle est vraie, doit certainement donner des maux de tête aux experts technologiques de Sony.

Un Scénario de Ransom Peu Conventionnel

RANSOMEDVC semble s’être écarté du scénario traditionnel des ransomwares. Au lieu de verrouiller le système de la victime, de perturber les opérations informatiques et d’exiger une rançon pour la clé de décryptage, ce groupe malicieux a choisi de monétiser les données potentiellement volées. Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, Sony n’était pas très enclin à répondre à leurs demandes. On se demande bien pourquoi !

Révélation des Fichiers et Allégations Non Vérifiées

En guise d’amuse-bouche, RANSOMEDVC a publié ce qu’ils prétendent être des fichiers volés chez Sony sur leurs sites web. Le contenu plutôt décevant comprend une présentation PowerPoint de la division Assurance Qualité de Sony, des captures d’écran de postes de travail internes, des fichiers Java, et bien plus encore. Ce qui manque encore, cependant, c’est toute forme de vérification indépendante que leurs allégations ont du poids. Hackread.com a contacté Sony pour une déclaration officielle. Nous attendrons donc avec impatience les mises à jour.

Rencontre avec l’Antagoniste : Les Exploits Passés de RANSOMEDVC

Au cas où vous seriez nouveau dans le monde de la cybercriminalité/ransomware, le gang RANSOMEDVC opère depuis au moins 2023. Ils se sont forgés une réputation pour leurs tactiques agressives. Vous savez, les menaces habituelles – menacer les victimes de la publication de données sensibles si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Parmi les cyberattaques de haut niveau à leur actif, on trouve une attaque en septembre 2023 contre le site web du gouvernement d’Hawaï. Les secteurs visés ? La santé, la finance et la technologie, pour n’en nommer que quelques-uns. Répandre l’amour, en quelque sorte ?

FAQ : Réponses à tes Questions Brûlantes sur RANSOMEDVC et Sony !

Q : Est-ce la première fois que Sony est visé par des cybercriminels ? R : Non ! La popularité mondiale de Sony et sa base d’utilisateurs massive en font une cible attrayante pour ces malandrins numériques. Ils ont déjà été victimes d’une violation importante, qui a exposé les informations salariales et les données personnelles de leurs dirigeants et employés. Ouch.

Q : Cette violation a-t-elle un lien avec la situation des hackers nord-coréens en 2021 ? R : Pas clair pour le moment. En février 2021, trois hackers nord-coréens ont été inculpés par les autorités américaines pour une série de cyberattaques – dont l’infâme piratage de Sony Pictures.

Q : Et cette alerte conjointe du FBI et du CISA concernant le ransomware Snatch ? R : Fait intéressant, les affirmations du groupe RANSOMEDVC sont intervenues quelques jours seulement après que le FBI et le CISA aient émis une alerte conjointe sur les menaces posées par le groupe Snatch Ransomware. Une menace croissante, en effet.

Q : Comment les organisations peuvent-elles se protéger contre les attaques de ransomware ? R : Simple – établir des stratégies de cybersécurité complètes. Alors que le gang RANSOMEDVC et d’autres comme lui continuent de faire sentir leur présence, il est crucial pour les organisations de toutes tailles de se protéger contre ces menaces numériques.

Q : Comment pouvons-nous rester informés de la situation chez Sony ? R : Reste à l’affût des déclarations officielles de Sony et des autorités compétentes, et consulte des sources dignes de confiance pour les mises à jour. En attendant, renseigne-toi sur la cybersécurité – mieux vaut prévenir que guérir !